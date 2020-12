Maria Sharapova a dezvăluit de ce s-a retras din tenis: ”O decizie bazată pe sentimentele mele”

Rusoaica Maria Sharapova a dezvăluit de ce s-a retras din tenis și a explicat că decizia ei nu a avut nicio legătură cu accidentările avute în ultima perioadă.

La finalul lunii noiembrie, superba sportivă în vârstă de 33 de a ani a surprins pe toată lumea când a anunțat că pune capăt unei cariere de 19 ani în circuitul WTA.

Fost lider mondial, 5 trofee de Mare Şlem în carieră, frumoasă, de mare succes şi în afara terenului, brandul Maria Sharapova este cel mai puternic creat în ultimii 15 ani în tenisul feminin.

Motivul adevărat pentru care s-a retras din tenis Maria Sharapova

Deși lumea sportului a pus retragerea pe seama numeroaselor accidentări din ultimii ani care i-au influențat negativ cariera, Maria Sharapova a dezvăluit la zece luni distanță care este adevăratul motiv pentru care a decis să nu mai intre pe terenul de tenis.

”Înainte de a-mi anunţa retragerea mi-am pus de mai multe ori o întrebare. Am ‘săpat’ în interiorul meu, să văd ce îmi spune corpul şi mintea mea. Am avut în jur mulţi oameni care au vrut să mă ghideze în direcţia corectă”, a declarat rusoaica într-un interviu pentru Inc. Magazine.

”Până la urmă a trebuit să iau o decizie bazată pe sentimentele mele. Mi-am dat seama că încă mă aflam sub lumina reflectoarelor, dar nu pentru ceea ce făceam în tenis. Îmi pierdusem entuziasmul de a juca la turnee”, a explicat Sharapova.

Brandul Maria Sharapova a fost cel mai puternic timp de 11 ani, până în momentul scandalului de dopaj cu meldonium. De la 18 la 29 de ani, este estimat că rusoaica a câştigat peste 300 de milioane de dolari doar din contractele publicitare. An după an, Maria a câştigat cei mai mulţi bani, mult peste toate celelalte sportive, mult peste Serena Williams.

În luna mai, la trei luni de la retragere, fosta jucătoare de tenis și-a uimit fanii cu poze și filmulețe postate pe rețelele de socializare în care arată neschimbată față de cea care apărea în marile arene.

În urmă cu două luni, Maria Sharapova și-a luat o fermă în valoare de 8,6 milioane de dolari în Summerland, o stațiune exclusivistă din Santa Barbara (California), localitate ce se află între Munții Santa Ynez și Oceanul Pacific.

