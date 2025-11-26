Sport

Maria Sharapova a rememorat clipa în care rivala sa, Serena Williams, a introdus-o în Hall of Fame: ”Stânjenitor nu este cuvântul potrivit”

Maria Sharapova a vorbit cât se poate de deschis despre momentul în care în care rivala sa, Serena Williams. Cum s-a simțit sportiva la acea vreme?
Valentina Vladoi
26.11.2025 | 14:26
Maria Sharapova a rememorat clipa in care rivala sa Serena Williams a introduso in Hall of Fame Stanjenitor nu este cuvantul potrivit
Maria Sharapova, despre momentul în care a fost inclusă în International Tennis Hall of Fame. Sursă foto: Instagram, wtatennis.com / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Maria Sharapova și Serena Williams au fost considerate adevărate rivale pe terenul de tenis. De altfel cele două au reușit să cucerească numeroase titluri de Grand Slam de-a lungul timpului.

Maria Sharapova a fost inclusă în International Tennis Hall of Fame

Evident, performanțele sportivelor nu au trecut neobservate. Amintim faptul că Maria Sharapova a devenit a zecea femeie din istoria care a cucerit Career Grand Slam. De asemenea, în 2004, ea a câștigat Wimbledon la doar 17 ani.

ADVERTISEMENT

Momentul a rămas în istoria tenisului. Și iată că ani mai târziu, chiar rivala sa, Serena Williams, a fost cea care a introdus-o în Hall of Fame. Și tot ea a fost cea care a și ținut un discurs la ceremonia de includere.

Evenimentul a avut loc în luna august, la cinci ani de când Maria Sharapova s-a retras din tenis. Iar includerea în International Tennis Hall of Fame a fost cu adevărat ceva spectaculos pentru ea.

ADVERTISEMENT
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de...
Digi24.ro
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și cum se obține ETA

Ce a simțit sportiva în acel moment

Într-un interviu acordat recent, Maria Sharapova a vorbit despre ceea ce a simțit la acel moment. A fost emoționată și nu neapărat stânjenită de faptul că fix rivala ei a făcut acest lucru.

ADVERTISEMENT
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă...
Digisport.ro
Lovitură după lovitură! Lucruri nebănuite de la lotul de gimnastică încep să iasă la iveală

Totodată, ea a catalogat-o pe Serena Williams ca fiind ”foarte atentă”. A avut un discurs personal, dar și puternic. Au fost și momente de liniște, însă în final, ambele și-au dat seama că au realizat ceea ce și-au propus.

„Stânjenitor nu este cuvântul potrivit. A fost emoționant și palpitant. I-am spus că nu mi-aș dori pe nimeni altcineva lângă mine pe scenă în afară de ea, iar ea mi-a răspuns că este onorată. Dar putea să fie și invers. A fost incredibilă. A fost foarte atentă.

ADVERTISEMENT

Discursul ei a fost foarte puternic, dar și foarte personal. A existat acel moment, când a urcat pe scenă, de vreo cinci–zece secunde, în care s-a așternut o liniște și o uimire în rândul publicului, și atunci mi-am zis: cred că am reușit exact ceea ce ne-am propus”, a declarat Maria Sharapova, potrivit sportskeeda.com.

Ce spune Maria Sharapova despre retragerea Simonei Halep din tenis

Amintim și că recent, Maria Sharapova a vorbit despre cariera celebrei Simona Halep din tenis. Ambele au avut mai multe puncte comune de-a lungul activității lor. Iar unul chiar important a fost suspendarea pentru dosare de dopaj.

Sharapova a dezvăluit că speră ca sportiva noastră să nu fie o ”versiune tristă a ei”. Totodată, aceasta a mai vorbit și despre avantajele pe care le-a oferit tenisul, dar și ce a iubit cel mai mult la acest sport.

„Cred că un răspuns sincer este că nu vreau să fiu o versiune tristă a mea. Știam că ceea ce îmi plăcea la acest sport era rapiditatea, reactivitatea și puterea lui. Când nu mai joci de mult timp, nu mai ai aceste lucruri”, a declarat Maria Sharapova, citată de SportsKeeda.

Real Madrid, decimată înainte de meciul din Champions League! Două absențe de ultimă...
Fanatik
Real Madrid, decimată înainte de meciul din Champions League! Două absențe de ultimă oră pentru Xabi Alonso
S-a autosabotat Gigi Becali prin votarea Legii Novak? „Nu a făcut decât să crească...
Fanatik
S-a autosabotat Gigi Becali prin votarea Legii Novak? „Nu a făcut decât să crească prețul jucătorilor români!”
Filipe Coelho le face promisiuni mărețe fanilor Universității Craiova: „Îmi voi da viața...
Fanatik
Filipe Coelho le face promisiuni mărețe fanilor Universității Craiova: „Îmi voi da viața pentru acest club!“. Ce l-a impresionat în Oltenia
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
ATAC la rupere împotriva unui candidat la Primăria Capitalei: 'Ce tupeu are! O...
iamsport.ro
ATAC la rupere împotriva unui candidat la Primăria Capitalei: 'Ce tupeu are! O fi de la vaca nebună'
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în...
viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de NERECUNOSCUT Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Transformare radicală a liceelor, de anul viitor. Sindicatele sunt revoltate: „vor preda nepalezii”
Jurnalul.ro
Transformare radicală a liceelor, de anul viitor. Sindicatele sunt revoltate: „vor preda nepalezii”
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice...
adevarul.ro
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
O mamă din Timișoara și-a înjunghiat propria fiică, în timp ce copila dormea....
unica.ro
O mamă din Timișoara și-a înjunghiat propria fiică, în timp ce copila dormea. Fetița de 10 ani a ajuns la spital în stare gravă, cu multiple plăgi. Care ar fi fost motivul din spatele gestului îngrozitor al femeii
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în...
Observatornews.ro
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Afacerile din care a făcut avere milionarul român care şi-a susţinut lucrarea de...
as.ro
Afacerile din care a făcut avere milionarul român care şi-a susţinut lucrarea de licenţă la 43 de ani
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director...
Libertatea.ro
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director ANM: „Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică”
Monitorul Miniștrilor by NewsVibe. Săptămâna 19 – 25 noiembrie 2025. Vezi cine conduce...
informat.ro
Monitorul Miniștrilor by NewsVibe. Săptămâna 19 – 25 noiembrie 2025. Vezi cine conduce topul
Alertă în Iași. Adrian Beleaua Corduneanu și fiul lui de 15 ani sunt...
RTV.NET
Alertă în Iași. Adrian Beleaua Corduneanu și fiul lui de 15 ani sunt căutați de Poliție, după ce au agresat un bărbat pe stradă. Soția lui, Diamanatul Roz, a fost reținută!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!