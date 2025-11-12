Maria Sharapova din nou în centrul atenției: ”Este incredibil să constaţi transformarea”

ADVERTISEMENT

Chiar dacă s-a retras din tenis, Maria Sharapova continuă să fie activă, dar în alte domenii. Drept dovadă, recent, legendara sportivă, alături de IBM, au lansat un nou concurs pentru start-up uri.

Maria Sharapova și IBM au lansat „Sports Tech Startup Challenge”

Lansarea a avut loc la Web Summit 2025 de la Lisabona. Concursul combină practic Inteligenţa Artificială (AI) şi sportul, în domenii care variază de la performanţa sportivilor şi funcţionarea stadioanelor, până la participarea suporterilor.

Inițiativa lansată de Maria Sharapova și IBM este intitulată „Sports Tech Startup Challenge” și se va derula timp de 12 luni. Totodată, pe parcursul anului vor exista și câteva evenimente regionale la Doha (Qatar), Vancouver (Canada) şi Rio de Janeiro (Brazilia).

Finala va avea loc de abia anul viitor, la Web Summit Lisabona 2026. Atunci se va afla și cine sunt câștigătorii. Iar pentru fosta mare sportivă, evenimentul a fost unul cu adevărat grandios.

Ce spune fosta mare campioană despre concurs

Maria Sharapova a făcut și câteva declarații. Acesta a subliniat faptul că susține transformarea și de asemenea știe . Totodată, ea a adus în discuție câteva momente cheie care au ajutat-o în întreaga sa carieră.

În timp însă, lucrurile au devenit mai simple. Și fix de asta au nevoie și viitorii sportivi, astfel încât să ajungă la performanțele dorite, a mai completat fosta sportivă.

„Este incredibil să constanţi transformarea, în special în modul în care sportivii se pregătesc pentru meciuri şi se recuperează ulterior odată cu apariţia Inteligenţei Artificiale.

Îmi amintesc că am petrecut ore întregi cu antrenorul meu în timp ce el viziona diferite videoclipuri pentru a compila un clip de două minute pe care să-l urmăresc înainte de un meci, pentru a vedea loviturile preferate ale adversarei mele, serviciile sale de break şi cum toate acestea i-au luat câteva ore. Dar acum IBM mi le oferă în câteva minute, împreună cu modele predictive despre mine”, a spus cvintupla campioană de Grand Slam.

Ce își dorește fosta sportivă de la „Sports Tech Startup Challenge”

Printre altele, a mai spus și ce așteptări are odată cu lansarea „Sports Tech Startup Challenge”. Fosta mare sportivă speră la propuneri care pot să prelungească carierele sportivilor.

Totodată, ea a mai adăugat că își dorește ca Inteligența Artificială să fie de mare ajutor în acest sens. Un rezultat pozitiv ar putea fi cel în care o sportivă să poată să rămână în vârful carierei pentru mai mulți ani.

O reacție în acest sens a venit și de la directoarea pentru afaceri corporative şi marcă a IBM, Sarah Meron. În timpul evenimentului, aceasta a oferit câteva explicații.

Mai exact, ea a precizat că sunt căutate startup-uri ”cu idei excelente. Aceste idei ar trebui să ”combine în mod unic Inteligenţa Artificială şi sportul”, a mai completat Sarah Meron.

Cât despre premiile oferite, câștigătorii concursului primesc o probă de concept remunerată, în valoare de până la 100.000 de dolari, în colaborare cu echipa IBM Sports and Entertainment Partnership.