Maria Sharapova, în doliu. Sportiva este devastată: ”Îmi lipsești foarte mult”

ADVERTISEMENT

Maria Sharapova este în doliu și a transmis un mesaj cât se poate de emoționant. Faimoasa sportivă în vârstă de 38 de ani este devastată de moartea unul dintre cei mai importanți arhitecți contemporani ai lumii.

Maria Sharapova este în doliu

Este vorba despre Frank Gehry, care s-a stins din viață la 96 de ani. Arhitectul a fost admirat la nivel mondial și inclusiv faimoasa sportivă l-a apreciat pentru munca sa. Cei doi s-au și cunoscut.

ADVERTISEMENT

De altfel într-o postare pe contul personal de socializare, rusoaica i-a adus un omagiu bărbatului pe care l-a admirat. Aceasta a postat inclusiv o schiță a unor cercei pe care Gehry i-a creat special pentru fostul lider mondial.

Menționăm faptul că pe lângă pasiunea pentru sport, Maria Sharapova a fost atrasă și de arhitectură încă din copilărie. Iar aceasta a considerat că toate clădirile proiectate de arhitectul canadian stabilit în SUA sunt ceva unic în lume.

ADVERTISEMENT

Mesajul transmis de sportivă

Tocmai din acest motiv, trecerea în neființă a faimosului arhitect a devastat-o pe sportivă. a ținut să sublinieze faptul că Frank Gehry nu doar că a fost unul dintre cei mai importanți arhitecți din lume.

ADVERTISEMENT

Acesta a avut o personalitate aparte. Și tocmai din acest motiv, dispariția sa va lăsa un gol imens în viața sportivei. Totodată, ea a mai adăugat că nu îl va uita niciodată pe marele artist.

„Îți mulțumesc pentru inteligența ta, Frank. Și pentru simțul tău al umorului. Îmi lipsești foarte mult, dar nu te voi uita niciodată. (…). Cerceii pe care Frank i-a creat pentru mine împreună cu Tiffany pentru US Open 2009”, a scris Maria Sharapova.

ADVERTISEMENT

Maria Sharapova, pasionată de arhitectură

Menționăm faptul că multe dintre creațiile lui Frank Gehry au devenit emblematice. Cel mai bun exemplu îl reprezintă Muzeul Guggenheim din Bilbao, Walt Disney Concert Hall din Los Angeles, dar și Fundația Louis Vuitton din Paris.

Iar pentru că a călătorit mult în turnee, Maria Sharapova a căutat mai mereu case și clădiri proiectate de faimosul arhitect. , călătoriile sale au devenit o adevărată plăcere.

Maria Sharapova se orienta către clădiri deosebite. Totodată, avea grijă să meargă în locuri în care să poată admira arhitectura lui Frank Gehry și nu numai, iar asta povestea chiar ea la un moment dat.

„Unul dintre aspectele de care m-am bucurat în timpul călătoriilor mele a fost arhitectura. A început cu dragostea mea pentru Frank, care este un arhitect incredibil și în zilele noastre. El proiectează unele dintre cele mai avangardiste și interesante clădiri și case.

Scopul meu, de mică, a fost să găsesc o clădire proiectată de Frank Gehry. Pentru că erau atât de distincte și totuși firești în ceea ce privește aspectul și felul în care te simțeai în ele, mereu când mergeam la Praga (n.r. „Casa care dansează”) sau în Australia („The Dr. Chau Chak Wing Building” din Sydney este prima clădire proiectată de Gehry în Australia), treaba mea era să găsesc una și să o fotografiez pentru mama mea”, a spus Sharapova la Sports Business Radio, citată de Mid-Day.