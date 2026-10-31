Maria Sharapova, în formă maximă la 39 de ani. Dieta și secretul la care apelează cunoscuta tenismenă. Foto

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Fost lider mondial WTA și câștigătoare a 5 titluri de Grand Slam, Maria Sharapova, se menține în formă maximă la 39 de ani. Cunoscuta tenismenă are o dietă echilibrată și un secret pe care l-a scos la iveală abia acum. Ce obiceiuri are după retragerea din activitate.

Maria Sharapova și-a dezvăluit secretul siluetei

Maria Sharapova (39 ani) este una dintre cele mai apreciate jucătoare de tenis. În urmă cu 6 ani a anunțat că nu mai vrea să joace la nivel competițional, iar de atunci a început să fie mai atentă la planul personal. Adoră să meargă în continuare la turnee, dar stă în tribune și iubește să descopere diferite destinații de .

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De curând, , fără a-l lua pe fiul său, Theodore (4 ani). Frumoasa șatenă profită din plin de timpul liber pe care-l are. În schimb, nu uită de micile plăceri și de felul în care arată. Are un plan alimentar foarte echilibrat care o ajută să fie în formă maximă. Admiratorii îi laudă mereu silueta.

E conștientă că dieta este foarte importantă, chiar dacă a ieșit din circuit. Continuă să facă mișcare și să meargă la sala de antrenament. În fiecare dimineață consumă o băutură simplă. Secretul la care apelează este, de fapt, un smoothie care conține foarte multe fructe și legume de culoare verde. În plus, adoră pâinea de secară.

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Cum își începe Maria Sharapova fiecare zi

„Ceea ce pui în organismul tău va fi întotdeauna extrem de important. Sunt multe lecții pe care le-am învățat din carieră și o dietă bună și sănătoasă este cu siguranță una dintre ele. Întotdeauna am avut grijă de corpul meu. Dar nu contează dacă ești un sportiv profesionist sau lucrezi într-un birou, alimentația e foarte importantă. Îmi încep ziua cu adevărat în stil sănătos. Eu beau multă apă cu lămâie – am făcut asta de-a lungul carierei mele. Apoi, am un smoothie verde cu kale, lămâie, spanac și uneori puțin măr sau avocado.

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De obicei, am toast de secară. Apoi văd doar cum mă simt în timpul zilei. Cu siguranță, nu sunt la fel de strictă în aceste zile, nu mă gândesc întotdeauna la mâncare pentru a avea energie ca atunci când jucam, dar are încă un impact”, a mărturisit Maria Sharapova, într-un interviu pe care l-a acordat după retragerea din tenis, conform . Pe de altă parte, fosta tenismenă este fericită că nu mai are aceeași dietă strictă ca în perioada în care evolua pe teren. În trecut mâncarea era aceeași și nici nu avea gustul pe care și-l dorea. Totul era fad, obișnuind să consume doar orez alb simplu, fiert la abur, cu puțină sare și pui foarte uscat.

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Ce face Maria Sharapova după retragere

Maria Sharapova are un CV impresionant în lumea sportului. De-a lungul carierei sale a reușit să adune numeroase premii. Rusoaica are 39 de titluri WTA în total, dintre care 36 la simplu și 3 la dublu. De asemenea, în palmaresul ei se găsesc 5 titluri de Grand Slam la simplu: Australian Open, Roland Garros de două ori, Wimbledon și US Open.

Astfel, a realizat Career Grand Slam, fosta campioană mondială luând decizia să renunțe la tenis în urma unor accidentări repetate. Durerile la umeri au fost principala problemă invocată de frumoasa șatenă, acestea venind după revenirea din suspendarea pentru dopaj (2016–2017). Ulterior, a decis să se concentreze pe afaceri.

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De asemenea, fosta sportivă a recurs la investiții și proiecte personale. Are propriul podcast dedicat iubitorilor de tenis, dar și un brand de dulciuri – Sugarpova. Mai mult decât atât, Maria Sharapova are diverse inițiative de design și antreprenoriat. Iubește tenisul, dar a ales să nu mai joace pentru că este conștientă că nu va da același randament.

”Viteza nu mai e aceeași, reflexele nu mai sunt la fel”

„Nu mai joc, ultima dată am făcut-o acum câteva luni… iubesc sportul ăsta, mă uit la el. Mi-aș dori să am mai mult timp, dar nu știu dacă există ceva în viața ta unde simți că ai fost cândva atât de bun și, fie pentru că nu mai faci acel lucru, fie pentru că corpul tău nu mai are aceeași tensiune. Nu mai poți simți cum e să fii cel mai bun.

De ce să fiu sub nivelul maxim, când pot face alte lucruri în care cresc, chiar dacă acesta este cel mai bun antrenament și îmi aduce înapoi atât de multe amintiri? Viteza nu mai e aceeași, reflexele nu mai sunt la fel”, este confesiunea pe care Maria Sharapova a făcut-o în primul episod din podcastul pe care-l coordonează de ceva vreme.