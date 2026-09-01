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Descoperă în rândurile de mai jos ce a spus Maria Sharapova după ce a marcat o premieră în planul personal. Fosta tenismenă a plecat singură în vacanță și a ales un resort exclusivist care a fost inaugurat recent.

Maria Sharapova, singură într-un concediu de vis

Maria Sharapova (39 ani) s-a retras din activitatea competițională de ani buni, dar este legată în continuare de pasiunea sa. Fosta sportivă, deținătoare a cinci titluri de mare șlem, a uimit pe toată lumea când . Și-a făcut simțită prezența în calitate de spectatoare de această dată.

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În timpul liber se ocupă de podcastul pe care-l moderează și pleacă adesea în vacanță. A , în Grecia, iar acum a ales o altă locație specială. A mărturisit că a plecat cu o gașcă de fete, ceea ce înseamnă că nu este însoțită de unicul său fiu, Theodore. Băiatul mai este alintat și Theo.

Copilul este rodul iubirii cu omul de afaceri britanic Alexander Gilkes, cu care fosta tenismenă a fost logodită. Aflată în Mexic frumoasa șatenă a dorit să atragă atenția asupra faptului că a plecat cu un bagaj foarte mic și extrem de împăcată. A făcut acest pas pentru a promova un resort situat la malul Mării Cortes.

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Unitatea de cazare oferă o oază privată ideală pentru liniște și relaxare totală. Se pare că i-a prins extraordinar de bine fostei jucătoare de tenis pentru că s-a pozat în costum de baie. Maria Sharapova apare destul de rar în această ipostază unică, însă de această dată a profitat de plin de timpul petrecut la plajă.

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Reacțiile primite de Maria Sharapova

„Nu-mi amintesc când am împachetat ultima dată un bagaj de mână fără o garderobă «business casual» sau o varietate largă de gustări pentru copii mici. O mică escapadă între fete și o primă privire asupra noului și cu adevărat spectaculosului resort”, a notat Maria Sharapova, pe Instagram.

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„Uau, arată uimitor! Savurează fiecare secundă”, „Vis”, „Frumusețe” sau „Uimitor”, sunt o mică parte dintre mesajele primite din partea admiratorilor de fosta sportivă care este una din cele 10 jucătoare de tenis ce au reușit să obțină Career Grand Slam. În plus, a fost medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012.

Are un palmares interesant în activitatea pe care a desfășurat-o până în februarie 2020. A luat decizia de a se retrage pentru a se bucura de rolul de mamă, dedicându-se fiului său complet. Mai mult, Maria Sharapova a declarat că nu a vrut să facă niciun fel de compromis. În prezent, este concentrată pe afacerile sale.