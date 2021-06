Maria și Albert de la Survivor România sunt împreună? Dezvăluirea care lămurește misterul din echipa Războinicilor

Sora concurentei de la Kanal D a făcut o dezvăluire neașteptată despre legătura celor doi. Marta Chițu susține că șatena nu a avut nicio strategie când s-a înscris în competiția sportivă, precizând totodată că este o persoană care caută mereu dreptatea.

ADVERTISEMENT

În plus, sora mai mică a este de părere că cei doi participanți au ajuns să fie apropiați datorită evenimentelor din junglă. În ceea ce privește sărutul dintre Maria Chițu și Albert Oprea, Marta nu știe ce să creadă.

Maria și Albert de la Survivor România, un cuplu? Care este adevărul

Martei Chițu îi este destul de greu să se pronunțe legat de presupusul sărut dintre cei doi concurenți din Republica Dominicană, asta pentru că Albert Oprea ar fi trebuit să-i ceară permisiunea surorii sale înainte de a se întâmpla acest lucru.

„Eu o cunosc pe Maria și știu că s-a uitat de vreo două, trei ori la emisiune. Când a ajuns acolo nici nu cred că știa cum îi cheamă pe toți, dar cine e favorit. Ea e omul care se uită imediat la nedreptate.

ADVERTISEMENT

Ea a și spus la un moment dat, când se certa cu Sorin, că a văzut nedreptatea care i se făcea lui Albert și i-a luat partea.

Acel sărut, ar trebui să știu exact ce s-a întâmplat, ca să îmi dau seama. Dacă, într-adevăr, a sărutat-o, mi se pare puțin ciudat că nu i-a cerut permisiunea”, a declarat sora Mariei Chițu de la Survivor România, la „Ștafeta mixtă”, notează .

Maria Chițu, între Albert Oprea și Marius Crăciun. Pe cine place

În altă ordine de idei, sora Războinicei de la Kanal D a ținut să mai adauge și care este părerea sa despre Albert Oprea, dezvăluind că i se pare o persoană destul de moale.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, este convinsă că mai degrabă Maria Chițu îl place pe Marius Crăciun. Marta crede că fostul concurent de la Ferma se încadrează mai mult în gusturile surorii sale.

„Îl consider un băiat bun la suflet. Este un pic mai bleguț din punctul meu de vedere. Eu consider că, din gusturile pe care știu că le are, că i-ar plăcea mai mult de Marius.

S-ar putea să nu îi placă mai mult de Marius decât de Albert, dacă ne luăm după caracter. Eu cred că nu îi place de niciunul”, a concluzionat Marta Chițu, mai arată sursa citată mai devreme.

Rămâne de văzut care este relația reală dintre Maria Chițu și Albert Oprea de la Survivor România. Timpul și evenimentele viitoare își pot spune cuvântul despre ei doi.