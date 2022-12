Maria și George de la Casa Iubirii s-au despărțit: ”Mi-a fost foarte greu”

Doi dintre concurenții emisiunii matrimoniale de la Kanal D . Frumoasa blondină în vârstă de 22 de ani a explicat care au fost motivele pentru care a luat decizia să pună punct poveștii de dragoste.

Maria și George de la Casa Iubirii s-au separat. În ce relații sunt acum foștii concurenți

nu mai formează un cuplu. Vestea a venit din partea fostei participante de la Kanal D, care a precizat că relația de dragoste începuse să fie una toxică. În prezent, tânăra se află în Spania, în timp ce fostul iubit este în România.

„Ne-am despărțit în urmă cu vreo lună. Am păstrat legătura pentru că mă înțeleg foarte bine cu familia lui, toată lumea mă iubește, cu fratele lui George vorbesc aproape zilnic. Relația cu George începuse să fie toxică.

Am suferit. Mie mi-a fost foarte greu să vin aici și eu nu-l simțeam că e lângă mine, uneori, iar asta mă afecta. În momentele grele nu am simțit să fie lângă mine. Eu nu îl judec pentru asta.

A făcut ce a simțit. În continuare îl văd un om bun, un băiat ok, doar că mai are multe de învățat. Nu am să îi reproșez nimic. Trebuie să fie mai atent. Nu sunt supărată pe el. Ultima dată am vorbit la începutul lui noiembrie, când a plecat el în țară.

Nu am rămas prieteni. Nu am simțit să mai continuăm să vorbim că poate apar reproșurile. Eu mi-aș dori o relație de prietenie cu el, el nu știu”, a declarat Maria în emisiunea Culisele Iubirii, moderată de Bianca Comănici, notează .

Maria de la Casa Iubirii, după separarea de George

Fosta concurentă de la Casa Iubirii nu mai are niciun fel de sentiment pentru fostul partener de viață. Blondina susține că nu mai există cale de împăcare cu George, fiind deschisă pentru o nouă poveste de dragoste.

Maria nu pare să sufere după relația care s-a încheiat în urmă cu o lună, subliniind că este genul de persoană care trăiește pentru iubire. În plus, fosta participantă de la Kanal D crede că și George este deschisă către o altă legătură amoroasă.

De asemenea, tânăra mai spune că fostul partener de viață nu i-a fost alături atunci când a avut nevoie și nu a simțit că o susține.