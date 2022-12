Maria Simion, logodnă cu peripeții: ”S-a pus în genunchi dintr-o dată, era să leșin! Am crezut că a pățit ceva”

Maria Simion a spus marele ”da”, chiar în seara când a împlinit patru ani de relație alături de partenerul ei, Alexandru Niculae. Cererea a fost cu peripeții, dar pe placul frumoasei blondine care, anul viitor, se pregătește să devină mireasă.

Maria Simion, primele declarații despre momentul cererii în căsătorie

, prin intermediul unor prieteni comuni, dar nu au făcut schimbe de numere în acea seară. Nicio secundă, cei doi nu s-au gândit că după câțiva ani vor ajunge un cuplu atât de sudat.

Pe nepusă masă, în seara de Moș Nicolae, Alex, partenerul Mariei Simion, se așează în ghenunchi, iar blondina mai să facă infarct! Pentru câteva secunde s-a gândit că îl doare ceva și s-a pierdut cu firea. Când a realizat ce se întâmplă, și mai mare i-a fost uimirea că, nu a reținut nimic din ceea ce îi spunea. Singurul lucru pe care și-l amintește este întrebarea – ”Vrei să fii soția mea?”

”Cererea a avut loc în seara de Moș Nicolae, cinci spre șase. A fost cadoul de Moș, dar și pentru că am împlinit patru ani de relație. Totul a fost foarte emoționant! Eram noi doi și Alexia, fiica mea. Totul s-a petrecut acasă. S-a pus în genunchi dintr-o dată, era să leșin! Am crezut că a pățit ceva, că îl doare genunchiul. Nu îmi amintesc nimic din ce mi-a spus, eram prea… se bâlbâia și el.

Mi-a zis după că își plănuise să îmi zică mai multe, doar că s-a pierdut total! Am reținut doar că mi-a pus întrebarea! Nu înțelegem oricum ce se întâmplă, nu mă așteptam deloc! Eram șocată, nici nu înțelegeam ce face! Alexia îl tot întreba – Ce faci?, Ce faci? Nu a știu nimeni, nimic! De frică să nu se scape cineva la mine, nu a spus nimănui!”, a declarat Maria Simion în exclusivitate pentru FANATIK.

”Am făcut și puține crize că eu nu aveam unghiile făcute, că nu aveam bucle!”

Bucuroasă doar pentru câteva clipe de ineditul moment, pentru că, mai în glumă, mai în serios, . Așa că, și-a luat jumătatea la ceartă pentru că nu-și poate face poze, având în vedere că nu are totul pus la punct.

”Eram în pijamale. Chiar nu o să uit momentul! După am făcut și puține crize că eu nu aveam unghiile făcute, că nu aveam bucle! Iar el făcea – `Pe bune?!`. Era puțin șocat că îl certam. I-am zis că ”Da” și după aceea mi-am spus oful. Eram și eu super emoționată!

Aș fi făcut mai multe dacă aș fi știut. I-aș fi spus prima dată ”Nu”, să văd ce reacție are! Mi-a mărturisit că este primul și ultimul inel pe care o să-l dea vreodată în viața lui! El nu a mai cerut pe nimeni până acum! Era emoționat și dacă nu îmi vine inelul, și dacă nu îmi place”, a mai completat fashion designer-ul.

El plănuia să o ceară, dar ea se gândea la tortul pentru cățel

Așa cum le este relația, plină de multe nebunii și întâmplări amuzante, așa a fost și cel mai important moment din viața lor de până acum. Ea în pijamale, cu gândul la tort pentru ziua cățelului, el cu planuri pentru clipa când îi va pune marea întrebare. Pas cu pas, totul pare desprins dintr-un basm demnă de povestit nepoților.

”El venise de la o întâlnire, iar eu eram după ce făcusem cozonaci. Eram în pantaloni de pijama, cu genunchi. Eu și uitasem că făceam patru ani, acesta este nivelul meu (n.r. râde). Noi nu am serbat niciodată la o lună, la un an. Nu știu ce l-a apucat acum! Știam că facem acum în decembrie, dar nu mai știam exact ziua!

Eu eram entuziasmată că este ziua cățelului, a lui Tocăniță. El îmi spusese cu o zi înainte că este o zi importantă, dar eu m-am gândit la ziua lui Tocăniță. El s-a uitat la mine și mi-a zis – Da! – ce era să mai zică. Eu mă gândeam că vine cu tort pentru cățel, i-am făcut cozi, i-am luat pulover”, a mai spus vedeta, vădit emoționată, dar și amuzată de cele întâmplate.

Fashion designerul: ”Pentru mine nu contează actele și nu ne va ține nimic”

Maria Simion dezvăluie în premieră pentru FANATIK că, pentru ea, nu mai conta, neapărat, inelul, asta pentru că, ei deja formau o familie. Iar actul de căsătorie nu a ținut-o nici în trecut și nici acum nu o va lega de viață de un bărbat, dacă nu este ceea ce are nevoie sufletul ei.

Așa că, cu diamant sau fără, nici nu mai contează. I-a demonstrat tot ce era mai important de-a lungul anilor, când a fost mai greu încercată de viață.

”Noi oricum eram ca o familie, nu mai contau lucrurile astea, altele erau importante, pe care le-a și făcut de-a lungul timpului. Îmi demonstrase deja că este ce trebuie pentru mine. Amândoi ne doream, dar nu a existat o discuție pe acest subiect! Eu mereu i-am spus că pentru mine nu contează actele și nu ne va ține nimic în momentul în care, doamne ferește, trecem printr-o situație.

Inelul este cu diamant, dar la fel, i-am zis că putea fi de oriunde și cu orice, că nu mă mai interesează! Am depășit momentul când mă mândream cu ce am, acum nu mai este vorba despre nimic material”, a mai mărturisit Maria Simion.

Când va avea loc nunta celebrei vedete?

La o zi de la logodnă, Maria Simion a declarat că deja știe când va avea loc nunta. Mai mult, glumește și spune că la anul va ajunge în fața ofițerului stării civile și fratele viitorule ei soț, și, cine știe, poate și fiica ei Alexia. Mama ei chiar i-a dat ideea de a face toți nunta în aceeași zi.

”Discuțiile de nuntă le-am avut din seara aia. Am stabilit deja, în septembrie 2023, să nu fie cald. Noi o să fim plecați în Bulgaria și de aceea e mai ok așa. Fratele lui are și el nunta pe 2 iunie.

Sper să nu găsească și Alexia pe cineva și să o ceară, să avem trei nunți, ca să fie treaba treabă. Să nu facă și mama lui Alex și mama (n.r. râde). Mama mi-a și zis să facem odată cu ei ca oricum avem aceeași prieteni”, a mai precizat vedeta pentru FANATIK.

De asemenea, Maria și partenerul ei, Alexandru Niculae, au avut discuții și cu privire la nași, dar și la numărul de invitați. Nici locația nu a fost omisă, astfel că, Palatul Primăverii este prima de pe listă.

”Ne-am gândit și la nași, dar încă nu știm exact pentru că nu am vorbit cu oamenii. Eu mi-aș dori foarte tare să fie vărul meu din America. O să avem o nuntă restrânsă. La Palatul Primăverii aș vrea eu sau undeva în aer liber. Alex vrea biserică, eu nu neapărat”, a mai subliniat Maria Simion.