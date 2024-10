Maria Țăpușă, noua vedetă de la Antena1, face dezvăluiri exclusive: “Notorietatea nu mă sperie, știu cine sunt”. Exclusiv

Maria Țăpușă, frumoasa actriță care va juca în cea mai nouă producție a Antenei 1, “Iubire cu parfum de lavandă”, ne spune cum ar trebui să fie bărbatul care i-ar putea cuceri inima.

Maria Țăpușă vorbește despre relația cu Magda Catone

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, actrița Maria Țăpușă ne vorbește despre rolul Ioana din serialul “Iubire cu parfum de lavandă”. Aflăm că s-a apucat de modelling în clasa a 9-a și că la 18 ani a fost sigură că vrea să urmeze actoria. Maria Țăpușă recunoaște că notorietatea nu o sperie și că bărbatul ideal ar trebui să aibă un simt al umorului foarte dezvoltat.

ADVERTISEMENT

“Notorietatea nu mă sperie, știu cine sunt și ce valori am”

Ești foarte tânără și deja te cunoaște lumea. Nu te-a speriat puțin notorietatea aceasta venită așa devreme?

-Nu mă consider încă o persoană foarte cunoscută, dar nici nu mă las condusă de ideea de notorietate. Mi-am propus ca, indiferent dacă voi avea faima sau nu, să rămân aceeași Maria, cu bune și cu rele.

ADVERTISEMENT

Autenticitatea este ceea ce contează cu adevărat pentru mine. Notorietatea nu mă sperie, tocmai pentru că știu cine sunt și ce valori am. Atâta timp cât rămân fidelă propriei identități, faima nu va schimba esența a ceea ce sunt.

Ce crezi că te caracterizează mai mult, modestia sau frumusețea?

-Consider că frumusețea și modestia se completează perfect. Frumusețea capătă profunzime atunci când este însoțită de modestie, iar modestia, la rândul ei, radiază și mai mult când vine dintr-o atitudine autentică.

ADVERTISEMENT

Pentru mine, modestia este o valoare esențială, care ar trebui să rămână constantă, indiferent de aparențele exterioare. Cred că ceea ce mă definește, mai degrabă, este armonia dintre cele două.

Maria Țăpușă a știut din start: “Meseria de actor poate fi destul de incertă”

În clasa a 9-a ai știut că vrei să faci actorie. Ce părere au avut părinții tăi?

-În clasa a 9-a a început să prindă contur ideea că aș putea urma actoria, dar nu am fost pe deplin sigură decât până în clasa a 12-a. Părinții mei nu mi-au impus niciodată o direcție, ci m-au susținut în fiecare alegere.

ADVERTISEMENT

Totuși, la început, au fost reticenți, având în vedere că meseria de actor poate fi destul de incertă și provocatoare. Cu toate acestea, au înțeles treptat cât de mult îmi doresc acest drum și m-au sprijinit cu toată inima.

Maria Țăpușă recunoaște: “Am reușit să rămân departe de stereotipurile negative din industrie”

Când ai început modelling-ul?

-Am început modellingul pe la sfârșitul clasei a 9-a și a fost o experiență cu adevărat interesantă. Desigur, nu e o meserie ușoară, implică multe sacrificii și eforturi. Totuși am avut norocul să colaborez cu profesioniști extraordinari, care m-au ghidat și m-au susținut de la bun început.

La acea vârstă fragedă am reușit să rămân departe de stereotipurile negative din industrie, ceea ce m-a ajutat să mă dezvolt într-un mediu sănătos și creativ. Această experiență m-a învățat nu doar despre modelling, ci și despre importanța integrității și a autenticității în tot ceea ce fac.

În serialul “Camera 609” tu ești Mara. Cât din acest personaj se regăsește în tine, în personalitatea ta?

-Privind înapoi, pot spune că nu mă identific pe deplin . Ne leagă un simț creativ și artistic, iar spiritul nostru este cu siguranță similar. Totuși, există trăsături ale Marei care sunt departe de cine sunt eu cu adevărat.

Este fascinant să explorez aceste diferențe, pentru că îmi oferă oportunitatea să învăț și să cresc atât ca actriță, cât și ca persoană. Într-un fel, acest contrast m-a ajutat in cele din urma să îmi înțeleg mai bine propria identitate.

Maria Țăpușă și-a făcut debutul în televiziune odată cu serialul de la Antena1

Personajul Mara a marcat debutul tău în televiziune. Cum a fost în prima zi de filmare? Ai uitat tot sau te-ai descurcat?

-Debutul meu în televiziune cu personajul Mara a fost cu adevărat special. Am fost încântată să joc un rol atât de vibrant și energic. Îmi amintesc că prima zi de filmare a fost plină de emoții. Era ca și cum publicul și telespectatorii erau acolo cu noi și asta a făcut totul mai real.

Chiar dacă era un mediu complet nou pentru mine, țin minte că m-am descurcat destul de bine. A fost o experiență care m-a făcut să simt că iau parte la un proiect special, un proiect de suflet.

Maria Țăpușă vorbește despre relația cu Magda Catone

De cine ai devenit mai apropiată la filmări? Cine te-a ajutat cel mai mult?

-M-am apropiat de toți colegii mei, iar asta a fost inevitabil. Toți sunt oameni minunați, iar compatibilitatea noastră ca distribuție a făcut totul să decurgă foarte natural. Ne-am înțeles de minune și am petrecut mult timp împreună, atât pe platouri, cât și în afara lor uneori, ceea ce ne-a unit și mai mult.

Am avut o legătură specială cu Anda Sârbei, Doina Teodoru am învățat atât de multe. Fiecare dintre ele a avut un impact important asupra parcursului meu și le sunt recunoscătoare pentru toate momentele frumoase pe care le-am trăit.

“Cred că telespectatorii se vor conecta ușor la povestea ei”

Ce ne poți spune despre rolul Ioanei, din “Iubire cu parfum de lavanda”?

-Despre rolul Ioanei din ”Iubire cu parfum de lavandă” nu pot dezvălui foarte mult momentan, dar sunt sigură că trăirile ei vor ține publicul în suspans pe parcursul întregii povești. Ceea ce îmi place cel mai mult la Ioana este antiteza dintre cele două lumi între care se împarte. Această dualitate îi oferă profunzime și o face extrem de captivantă.

Ioana se confruntă cu așteptările celor din jur, dar în același timp aspiră la împlinirea visurilor sale personale, inclusiv la o poveste de dragoste care o va pune la încercare. Cred că telespectatorii se vor conecta ușor la povestea ei, iar complexitatea personajului o va transforma într-o figură foarte îndrăgită. Abia aștept să văd reacțiile publicului!

Maria Țăpușă si presiunea lucrului alături de marii actori ai României

Cum este să lucrezi alături de Claudiu Istodor, Magda Catone, Gelu Nițu?

-A lucra alături de Claudiu Istodor, Magda Catone, Gelu Nitu și ceilalți mari actori din proiect este cu adevărat o onoare. Este fascinant să împarți scena cu asemenea talente, iar asta poate veni și cu o anumită presiune. Dar nu o percep ca pe ceva negativ, dimpotrivă, această presiune mă motivează să îmi doresc mai mult de la mine și să îmi depășesc limitele.

Este o provocare care mă ajută să cresc si să învăț din fiecare interacțiune. Fiecare zi de filmare devine o oportunitate de a evolua iar gândul că voi lăsa o amprentă și că voi putea spune că am jucat alături de ei chiar mă face să mă simt împlinită.

“Părinții mei au fost șocați când s-au întors de la lucru”

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mică?

-Copilăria mea a fost fantastică si n-aș schimba nici măcar o zi din ea. Dacă aș putea, mi-ar plăcea să mă întorc acolo pentru câteva zile de vară și să retrăiesc toate nebuniile pe care aveam curajul să le fac când eram mai mică. Îmi amintesc cu multă nostalgie cum strada și curtea de la țară erau terenul de joacă al meu si al fratelui meu.

O amintire pe care nu o voi uita niciodată este momentul când am decis să ne vopsim câinii cu vopsea albastră de gard. Părinții mei au fost șocați când s-au întors de la lucru și au găsit doi ștrumfi în loc de doi amstaffi! Și azi îmi aduc aminte de râsetele și bucuria acelor zile.

Maria Țăpușă și fratele ei au o relație specială

Cui îi spuneai secretele tale, mamei sau tatei?

-Se pare că atunci când eram mai mică îmi luam foarte în serios secretele (sau ceea ce numeam pe vremea aceea a fi secrete), așa că nu-mi amintesc să le fi spus nici mamei, nici tatălui.

Dacă aveam ceva pe suflet, fratele meu era primul căruia îi împărtășeam. Cu aproape șase ani mai mare decât mine, el știa mereu să mă sfătuiască și să-mi ofere un punct de vedere mai matur. Între noi e o legătura tare specială ce nu poate fi întrecută de nimic.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

-Da, am copiat. Cred că asta era sportul meu preferat în liceu. Bineînțeles, nu am recurs la asta la examenele importante, ci mai mult la teste neașteptate și lucrări de control. Nu am fost niciodată mare fan al învățatului mecanic, iar la unele materii asta era rețeta pentru o notă bună. Așa că am găsit o metodă alternativă să mă descurc!

“În cele din urmă m-am îndrăgostit mai mult de teatru decât de el”

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-M-am îndrăgostit prima dată în clasa a IX-a, iar un aspect amuzant este că acesta a fost unul dintre motivele pentru care am început să fac teatru . Băiatul de care eram atrasă era și el implicat în această artă. Ironia este că, în cele din urmă, m-am îndrăgostit mai mult de teatru decât de el.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani? Și pe ce i-ai cheltuit?

-Primii bani i-am câștigat din modelling și, fără ezitare, i-am cheltuit în câteva ore pe accesorii, haine și machiaj. Adevăratele mele plăceri nevinovate.

Maria Țăpușă este pasionată de pescuit

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui?

-Puțini știu că, în copilărie, aveam o pasiune adevărată pentru pescuit, iar tatăl meu și cu mine petreceam zile întregi pe malul apei. Deseori îmi lipsește acest hobby.

De asemenea, mulți nu știu că am studiat timp de mulți ani arta plastică, concentrându-mă în special pe pictură și design. Chiar la liceu am urmat un profil dedicat designului industrial.

Și apropo de frumusețe, consideri că a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

-Frumusețea joacă într-adevar un rol în meseria de actor, dar nu ar trebui să fie esența acesteia. Adevărata artă a actoriei constă în emoțiile și trăirile pe care actorul le susține fără nicio legătură cu aspectul exterior. Un atuu mai valoros pe care un actor îl poate deține consider că este forța. Forța de a propaga emoția la aceeași intensitate atât pentru primul rând din sală cât și pentru ultimul rând din sală.

Maria Țăpușă vorbește despre bărbatul ideal pentru ea

Ce calități ar trebui să aibă un barbat ca să te poată cuceri?

-Pentru a mă cuceri, un băiat ar trebui să aibă câteva calități esențiale. În primul rând, să aibă un farmec aparte și să știe să flirteze cu umor. Apoi să aibă o metodă autentică de a-mi capta atenția, ceva original, nu doar replici standard din filme.

Poate să-mi aducă flori, dar nu orice fel de flori. Să fie, de exemplu, un buchet ca cel pe care Ashton Kutcher i l-a daruit lui Natalie Portman in filmul “No strings attached” (râde, n.red.). Și, nu în ultimul rând, să aibă curajul de a fi el însuși. Mai pe scurt apreciez gesturile mici, dar care au însemnătate.

“Ideea de a-mi testa limitele mă entuziasmează”

Ai o viață înainte așa că te întreb: există vreun personaj pe care îți dorești neapărat să-l joci?

-Nu am un personaj anume pe care mi l-aș dori, dar mi-ar plăcea să ajung să învăț un skill nou pentru un rol. Fie că ar fi o limbă străină sau un sport, ideea de a-mi testa limitele mă entuziasmează. Gândul că aș putea învăța ceva diferit pentru a aduce un nou caracter la viață, mă inspiră.

Ar fi o oportunitate fantastică de a explora noi abilități și de a crește, atât pe plan profesional, cât și personal. Aș fi nerăbdătoare să văd cum această experiență mi-ar transforma interpretarea.

Unde te putem vedea în perioada următoare?

-Pentru cei care doresc să fie la curent cu filmările și să primească actualizări în timp real, mă puteți urmări pe Instagram @mariatapusad și pe TikTok @mariatapusad. Acolo voi împărtăși momente din culisele proiectului “Iubire cu parfum de lavandă”, povești din timpul filmărilor și tot ce ne face să zâmbim pe platou. Vă aștept cu drag să descoperim împreună magia din spatele camerei, începând din 31 octombrie, în fiecare joi și vineri, de la 20.30, la Antena1.