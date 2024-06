Maria Tonciu spune tot adevărul, după 10 ani de la despărțirea dintre Andreea și Nicolae Mitea: “De la început nu am fost de acord cu această relație”

Maria Tonciu a a rupt tăcerea despre fosta relație a fiicei sale. Ea explică de ce nu l-a agreat pe Nicolae Mitea, vechiul iubit al Andreei.

Maria Tonciu spune tot adevărul, după 10 ani de la despărțirea dintre Andreea și Nicolae Mitea

Maria Tonciu, mama celebrei Andreea Tonciu, și-a spus părerea sinceră despre relația pe care a avut-o Andreea Tonciu, cu fostul partener, Nicolae Mitea. De ce nu a fost de acord ca cei doi să rămână împreună?

Mama Andreei Tonciu recunoaște că, încă din prima zi, nu l-a primit pe Nicolae Mitea în familia ei. Ea nu considera că acesta aducea vreo valoare în viața fetei sale. Mai mult, Andreea și Nicolae se certau frecvent din cauză că bărbatul îi era infidel.

„Nu am fost niciodată de acord cu această relație, nu am vrut să stea lângă el din prima zi. Atâta timp cât un om nu are un servici, mi se pare incredibil să stai să îți faci o familie cu un om care nu muncește. Îl vedeam inutil în viața fiicei mele.

În momentul în care ei se certau din diverse motive, din câte știți, el o înșela foarte mult pe Andreea. Cred că ăsta a fost motivul de ceartă și de discuții la ei, faptul că ea îi reproșa foarte mult de ce s-a întâmplat, de ce i-a făcut”, a spus Maria, în cadrul interviului.

Andreea Tonciu mărturisește adevăratul motiv pentru care a renunțat la verighetă

De când Andreea Tonciu și actualul soț nu mai poartă verighetele, cum că urmează o despărțire. Ei bine, vedeta are un motiv întemeiat pentru care a renunțat la verighetă, dar și la inelul de logodnă. De ce poartă alt inel?

“Nu este un inel de la soțul meu. Inelul acesta este cumpărat de mama mea, pentru că ea călătorește foarte mult și se duce pe vase de croazieră. Pe fiecare vas de croazieră există magazin cu bijuterii și mamei mele îi plac foarte mult diamantele și mi-a luat acest inel cu diamante, care arată spectaculos și îmi place foarte mult. Tot timpul îl port.

Nu observi că nu am verigheta și inelul de logodnă? Nu m-am despărțit de Daniel, Doamne ferește. Știi ce s-a întâmplat cu verigheta? Mi-a rămas mică, pentru că m-am îngrășat și nu am dus-o la magazin să mi-o fac mai mare. Crede-mă că nici modelul nu îmi mai place și nici inelul de logodnă nu îmi mai place”, a declarat Andreea Tonciu, pentru

Andreea spune că iubirea nu stă într-o verighetă și nici într-un act oficial. Pentru ea, actul de căsătorie nu are o valoare prea mare, subliniind că dacă lucrurile nu mai merg, poți oricând să divorțezi.