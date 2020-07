O celebră bloggeriță de la noi s-a făcut de râs pe Instagram cu postarea asta: ”Vai, ești dizgrațioasă, zău!” – Foto

Maria Vigheciu este una dintre cele mai cunoscute voci feminine de pe platformele sociale. După ce a devenit cunoscută, ea a apelat la intervențiile estetice.

Un clip în care influencer-ul apare în timp ce se rujează a fost intens criticat de fani, care nu i-au apreciat deloc conținutul.

Motivul? Buzele mult prea mărite de medicul chirurg i-a făcut pe admiratorii ei de pe Instagram să îi transmită câteva cuvinte care nu sunt tocmai de laudă.

Maria Vigheciu, influencer cu multe comentarii negative

De când și-a mărit buzele în mod excesiv, Maria Vigheciu este dur criticată de admiratorii ei pe rețelele de socializare. ” Ce bot de rață ai! Și urechi de elefant! Ești urâtă râu.”, ” Zic să iei mai bine o bidinea și să dai cu lipgloss pe toata fața. Si un lipici la tub pentru sprâncene.”, ” Vai, ești disgratioasa, zau!”, i-au scris câțiva dintre fani.

Maria Vigheciu are peste 200 de mii de admiratori pe Instagram și a devenit cunoscută în online cu blogul ei, în care povestea despre experiența sa de mamă tânără. La început, influencer-ul scria doar despre și pentru mămici, însă de îndată ce a devenit cunoscută a început să abordeze și alte subiecte, precum make-up sau produse cosmetice.

Ea apărut chiar și în câteva spoturi publicitare și este chemată des la evenimentele mondene din Capitală. De asemenea, Maria Vigheciu a apărut și în câteva emisiuni televizate, plus că a oferit câteva interviuri mai multor site-uri cunoscute din România.

Tânăra a rămas însărcinată la 19 ani, s-a căsătorit și apoi a divorțat de tatăl copilului ei. ” Am mers înainte și mi-am schimbat convingerile pe drum. Din idealul de familie, mi-am redefinit tot traseul și am ajuns să mă confrunt singura cu “capcanele” parenting-ului.

Acum, după atâta timp, pot să spun că nu mi-a fost ușor deloc, dar frumusețea vieții înseamnă să înțelegem că suntem suma alegerilor noastre, așa că nimic din toate astea nu mă mai sperie acum. Au trecut aproape 3 ani de când am ales să divorțez, iar obstacolele peste care am trecut par atât de mici, deși la vremea lor erau gata să mă dãrâme. Așa că revin: am mers înainte și așa vă sfătuiesc pe toate să faceți asta. Dacă sunteți în povestea greșită, este doar din cauza voastră, pentru că vă complaceți.

Aveți puterea să schimbați orice. Azi am ales să vă las în inima mea, pentru că am primit un mesaj în care o urmăritoare îmi spunea că sunt cea mai tare, cât de puternică sunt și de optimistă, dar Dumnezeu îmi e martor că am avut momente în care am fost în niște stări de nerecunoscut. Și niciuna din ele nu a ajuns pe Instagram.

Vreau să știți că vă susțin, că meritați să trăiți o viață frumoasă și liniștită și că puterea de a vă oferi lucrurile astea singure stă în mâinile voastre. Exista viață după divorț și am decis să vorbesc liber despre asta.”, a scris, la un moment dat, pe Instagram, Maria.