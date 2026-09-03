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Marian Aioani (26 de ani) a intrat în dizgrațiile suporterilor Rapidului după ce a fost schimbat în minutul 2 al unui derby cu Dinamo, după ce a acuzat probleme musculare. La doar câteva luni de la acel moment, internaționalul român a părăsit din nou terenul, tot în timpul primei reprize, în meciul cu Poli Timișoara din Cupa României Betano.

Probleme pentru Daniel Pancu la Rapid! Marian Aioani s-a accidentat în meciul cu Poli Timișoara

Este a doua oară în ultimele luni când Marian Aioani se confruntă cu probleme musculare, din cauza cărora este nevoit să fie înlocuit încă din prima repriză. De această dată, el a fost schimbat spre finalul primei reprize, spre deosebire de derby-ul cu Dinamo,

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Portarul de națională al giuleștenilor s-a prăbușit pe teren spre finalul primei jumătăți a meciului din Cupa României Betano, contra Politehnicii Timișoara, fără să fi intrat în contact cu vreun adversar sau coechipier. Cel mai probabil este vorba despre o nouă problemă musculară, iar Daniel Pancu l-a înlocuit fără să stea pe gânduri cu tânărul Bogdan Ungureanu.

Rapid tocmai l-a transferat pe Răzvan Ducan, fostul portar al rivalilor de la FCSB

Cu doar câteva ore înaintea meciului din Cupa României Betano, Rapid București a oficializat transferul unui portar de perspectivă: Răzvan Ducan. Goalkeeperul de 25 de ani a acumulat destulă experiență în SuperLiga României, la CS Mioveni și FC Botoșani, iar

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Ducan a devenit ținta ironiilor pe vremea în care era portarul celor de la FCSB. Meciul care i-a adus titlul de „gafeur” a fost cel din timpul pandemiei de COVID-19, contra sârbilor de la Backa Topola. Disputat într-o singură manșă, acel meci a fost unul dintre cele mai nebune meciuri europene ale roș-albaștrilor. Cele 90 de minute s-au încheiat cu scorul de 4-4, iar după cele două reprize de prelungiri scorul era 6-6. Sârbii reușeau să înscrie gol după gol și să revină de fiecare dată pe tabelă în urma gafelor repetate ale lui Ducan, care a reușit să se revanșeze în cele din urmă la loviturile de departajare.

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„Răzvan Ducan, noul nostru portar! În vârstă de 25 de ani și cu 62 de meciuri la nivelul primei ligi din România, Răzvan Ducan vine în Giulești pentru o nouă provocare. Are o înălțime de 1,92 m și, pe lângă experiența la nivelul primei ligi, acesta are și selecții pentru naționalele de juniori ale României. Bun venit la Rapid, Răzvan!”, a transmis Rapid pe pagina oficială de Facebook.