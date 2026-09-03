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Deja-vu la Rapid! Marian Aioani a ieșit accidentat încă din prima repriză a meciului cu Poli Timișoara

Marian Aioani, portarul celor de la Rapid București, a fost înlocuit de Daniel Pancu în prima repriză a meciului cu Poli Timișoara, după ce a acuzat o accidentare! Internaționalul român a mai trecut printr-un episod asemănător
Ciprian Păvăleanu
03.09.2026 | 22:00
Dejavu la Rapid Marian Aioani a iesit accidentat inca din prima repriza a meciului cu Poli Timisoara
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Marian Aioani a suferit o nouă accidentare în meciul Poli Timișoara - Rapid. Foto: Sportpictures.eu
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Marian Aioani (26 de ani) a intrat în dizgrațiile suporterilor Rapidului după ce a fost schimbat în minutul 2 al unui derby cu Dinamo, după ce a acuzat probleme musculare. La doar câteva luni de la acel moment, internaționalul român a părăsit din nou terenul, tot în timpul primei reprize, în meciul cu Poli Timișoara din Cupa României Betano.

Probleme pentru Daniel Pancu la Rapid! Marian Aioani s-a accidentat în meciul cu Poli Timișoara

Este a doua oară în ultimele luni când Marian Aioani se confruntă cu probleme musculare, din cauza cărora este nevoit să fie înlocuit încă din prima repriză. De această dată, el a fost schimbat spre finalul primei reprize, spre deosebire de derby-ul cu Dinamo, în care a părăsit terenul încă din minutul al doilea.

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Portarul de națională al giuleștenilor s-a prăbușit pe teren spre finalul primei jumătăți a meciului din Cupa României Betano, contra Politehnicii Timișoara, fără să fi intrat în contact cu vreun adversar sau coechipier. Cel mai probabil este vorba despre o nouă problemă musculară, iar Daniel Pancu l-a înlocuit fără să stea pe gânduri cu tânărul Bogdan Ungureanu.

Rapid tocmai l-a transferat pe Răzvan Ducan, fostul portar al rivalilor de la FCSB

Cu doar câteva ore înaintea meciului din Cupa României Betano, Rapid București a oficializat transferul unui portar de perspectivă: Răzvan Ducan. Goalkeeperul de 25 de ani a acumulat destulă experiență în SuperLiga României, la CS Mioveni și FC Botoșani, iar acum a venit în Giulești pentru a se lupta pentru postul de titular cu Ungureanu și Aioani.

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Ducan a devenit ținta ironiilor pe vremea în care era portarul celor de la FCSB. Meciul care i-a adus titlul de „gafeur” a fost cel din timpul pandemiei de COVID-19, contra sârbilor de la Backa Topola. Disputat într-o singură manșă, acel meci a fost unul dintre cele mai nebune meciuri europene ale roș-albaștrilor. Cele 90 de minute s-au încheiat cu scorul de 4-4, iar după cele două reprize de prelungiri scorul era 6-6. Sârbii reușeau să înscrie gol după gol și să revină de fiecare dată pe tabelă în urma gafelor repetate ale lui Ducan, care a reușit să se revanșeze în cele din urmă la loviturile de departajare.

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„Răzvan Ducan, noul nostru portar! În vârstă de 25 de ani și cu 62 de meciuri la nivelul primei ligi din România, Răzvan Ducan vine în Giulești pentru o nouă provocare. Are o înălțime de 1,92 m și, pe lângă experiența la nivelul primei ligi, acesta are și selecții pentru naționalele de juniori ale României. Bun venit la Rapid, Răzvan!”, a transmis Rapid pe pagina oficială de Facebook.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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