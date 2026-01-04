Marian Aioani a răspuns instant când a fost întrebat dacă vrea FCSB în play-off. Cu cine se bate Rapid la titlu. Video

ADVERTISEMENT

Marian Aioani (26 de ani) a vorbit despre Rapid și lupta la titlu direct din cantonamentul din Antalya. din 2025 a dat un răspuns fără să stea pe gânduri când a fost întrebat despre FCSB.

Se teme Rapid de FCSB în lupta la titlu? Răspunsul lui Marian Aioani

Rapid este una dintre echipele din SuperLiga care se pregătesc în Antalya pentru restartul sezonului. Alb-vișiniii visează să redevină campioni, un obiectiv pe care nu l-au mai îndeplinit din anul 2003.

„Ne-am propus să ne batem la campionat, ăsta e obiectivul echipei. Eu mi-am propus să am evoluții cât mai bune, să îmi ajut echipa să câștige meciuri, să primească cât mai puține goluri. (n.r. – despre cantonament) Abia am început. Am avut antrenamente mai ușurele, dar în zilele următoare vor veni și antrenamente mai grele”, a declarat Marian Aioani.

Goalkeeperul Rapidului a vorbit și despre concurența de la Rapid pentru postul de portar, după plecarea lui Stolz. FANATIK

„Briciu se antrenează zi de zi cu noi, nu e o noutate pentru noi. Ianis (n.r. – Maghiar) în perioada cu naționala a mai venit pe la antrenamente. Sunt copii buni, de viitor, iar eu încerc să îi ajut cu sfaturi să se dezvolte și sper să devină mai buni.

Meciul cu Botoșani a fost cred că cel mai bun meci al meu, când am făcut 0-0 la ei acasă, am avut 5-6 parade. Sper să nu mai ajung în situația asta. Sper să mă ajute și colegii, să nu mai primim goluri și să marcăm cât mai multe”, a adăugat Aioani.

Goalkeeperul Rapidului a vorbit apoi despre lupta la titlu. „Mai sunt 4 luni de jucat, dar eu asta îmi doresc, să luăm campionatul. (n.r. – O vrei pe FCSB în play-off?) Nu mă interesează! Orice ar fi în play-off, înseamnă că merită să fie acolo. (n.r. – Cu cine vă bateți la titlu?) Poate Craiova, Dinamo. Sunt echipe foarte bune. Și FCSB. Dacă o să prindă play-off-ul”, a continuat portarul giuleștenilor.

Aioani s-a amuzat pe seama lui Claudiu Micovschi. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că mijlocașul ar putea pleca din Grant în această iarnă. „(n.r. – Micovschi e cu bagajele făcute?) Abia le-a desfăcut (n.r. – râde). Mometan e cu noi și se antrenează”, a conchis Aioani.

Marian Aioani în Antalya

Trei jucători de la Rapid au luat campionatul cu Farul în 2023

Rapidiștii știu cum este să fii campion, chiar dacă gruparea de sub Podul Grant n-a mai luat titlul din 2003. În 2023, Aioani, Borza și Grameni au luat titlul cu Farul și speră să repete isprava și în Giulești.

„Nu are cum să nu se vadă titlul. Atâta timp cât am fost pe primul loc… Nu mai putem evita acest lucru. Decembrie nu a fost o lună bună pentru noi. Am terminat anul cu două înfrângeri. Nu e plăcut pentru nimeni, dar trebuie să continuăm munca începută în vară.

Contează foarte mult că eu și cei doi colegi ai mei am luat titlul cu Farul. Știm deja cum e acest lucru, mai ales că eram într-o situație similară. Am pierdut 0-4 cu Hermannstadt, acum am pierdut 0-3 cu CFR Cluj. Și atunci am avut o scădere de formă, dar ne-am revenit și sperăm să se întâmple același lucru și cu Rapid”, a declarat Dina Grameni, din cantonamentul din Antalya.