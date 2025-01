Fotbaliștii lui Marius Șumudică sunt bucuroși pentru felul în care au evoluat și pentru că, până acum, de la începutul anului 2025, au obținut două victorii în campionat din tot atâtea meciuri. Marian Aioani a surprins pe toată lumea după derby-ul Rapid – U Craiova (1-0).

Marian Aioani, dezvăluire-șoc imediat după Rapid – U Craiova 1-0: „L-am sunat pe președinte. Riscam să pierd naționala”

Marian Aioani a revenit ca titular în poarta Rapidului și continuă să impresioneze prin evoluții. Fostul portar al Farului a spus totul despre relația cu Benjamin Siegrist, rivalul pe post care ar urma să plece la Genoa. Aioani a recunoscut că l-a sunat pe Viorel Moldovan, președintele de la Rapid.

„Ce presiune? Presiune a fost doar așa, din partea presei. În jurul echipei a fost mereu o atmosferă foarte bună. Eu și Siegrist ne înțelegem bine, n-avem treabă, ne antrenăm, vorbim, râdem, nu s-a pus problema să avem ură unul față de celălalt.

A fost o atmosferă foarte bună între portari. Și eu, când am fost scos din poartă, l-am sunat pe președinte, riscam să pierd naționala, cum am și făcut-o. Dar nu mai contează trecutul. La orice echipă am fost mereu titular, a fost dificil, dar contează prezentul”, a spus Marian Aioani.

Jucătorii Rapidului, bucuroși după victoria cu Universitatea Craiova

, unicul gol al meciului fiind înscris de către Alex Dobre în minutul 18: „A fost un gol, dar cel mai important e că am obținut victoria.

Suntem o familie unită și mi-era dor de o victorie, să-i bucurăm pe suporterii noștri. Golul este un bonus, sunt bucuros pentru victorie și pentru că fanii pleacă fericiți”.

„Cine și-a dorit mai mult victoria a obținut-o. Ne bucurăm astăzi, dar de mâine ne apucăm din nou de treabă, pentru că ne așteaptă un meci greu săptămâna viitoare.

Prefer să țin ce e în vestiar, în vestiar! Consider că am jucat cu inima și sufletul, plus calitatea noastră. Mister decide dacă o să fiu titular sau nu. Eu îmi fac treaba oricând e nevoie de mine”, a mai spus Alex Dobre, autorul golului.

„Primul pas e să intrăm în play-off!”

„M-am simțit bine, a fost greu, bineînțeles, au fost niște săptămâni grele pentru mine și fizic și psihic. Eu sunt mereu pregătit, am demonstrat-o de fiecare dată.

Am aflat în ziua meciului, cum află toată lumea, dar eu am venit pregătit mental și cred că asta este cel mai important. Prima repriză a fost mai greu, am fost călcat pe gleznă, nu am făcut niciun fault în careu.

În a doua repriză au cerut penalty, dar mi-a venit mingea din picior în mână și nu se dă penalty pentru așa ceva. Primul pas e să intrăm în play-off, după mai vedem”, a .

„Mi-a fost dor de o atmosferă de genul ăsta, mă bucur că i-am avut în spate pe acești suporteri minunați. Colegii m-au primit foarte bine, este un grup frumos la Rapid.

Există un spirit de echipă aparte aici! Sunt lucruri normale, le mulțumesc celor de la Sepsi, am câștigat trofee împreună, am făcut meciuri bune în Europa și le doresc multă baftă”, a mai spus și Denis Ciobotariu.