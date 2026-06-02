Sport

Marian Aioani, făcut praf după gafa comisă în Georgia – România 1-1: ”Nu e normal! Gândește-te dacă ai o problemă”

Titularizat de Gică Hagi în meciul amical Georgia - România 1-1, Marian Aioani a gafat uluitor. După această nouă eroare la națională, portarul Rapidului a fost criticat vehement.
Traian Terzian
03.06.2026 | 00:02
Marian Aioani facut praf dupa gafa comisa in Georgia Romania 11 Nu e normal Gandestete daca ai o problema
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Marian Aioani (26 de ani), luat în colimator după gafa din Georgia - România 1-1. Sursă foto: Fanatik
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Prima partidă din noul mandat al lui Gică Hagi la echipa națională s-a încheiat Georgia – România 1-1. Personajul negativ din rândul ”tricolorilor” a fost portarul Marian Aioani, care a comis o nouă gafă de proporții.

Comentarii acide după gafa lui Marian Aioani din Georgia – România 1-1

Imediat după încheierea întâlnirii de la Tbilisi, fostul internațional Basarab Panduru s-a arătat indignat de erorile făcute de Aioani la prima reprezentativă și nu a exclus faptul ca staff-ul tehnic să-și piardă încrederea în el.

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”Nu mi-a plăcut ce am văzut în seara asta. Am înțeles-o pe aia cu piciorul (n.r. – eroarea comisă de Aioani cu Slovacia), dar dacă pe asta o scapi… Trebuie să te gândești și la tine dacă ai o problemă. Poate îți e frică. Sunt greșeli atât de mari încât nu poți să nu vorbești despre lucrurile astea.

Nu e normal. Cu piciorul ai greșit, cu mâna ai greșit. Poate e o problemă. Mi se pare prea de tot. Atunci cu piciorul, acum cu mâna. Tu nu ai făcut de-astea așa, să le ții minte. La națională se întâmplă, grave, urâte. E rău. Aici sunt două grave, la meciuri amicale. Dar mai ai încredere? Vine mingea de unde vine…”, a declarat Panduru, la Prima Sport.

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Aioani, eroare după eroare la echipa națională

După o primă repriză în care a închis poarta echipei naționale a României, Marian Aioani a comis-o în chiar primul minut al părții secunde al amicalului cu Georgia. El a ieșit la o centrare plouată, dar a scăpat mingea din brațe și i-a permis lui Giorgi Kvilitaia să înscrie în poarta goală.

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Titularul din poarta Rapidului nu este la prima gafă sub tricolor. La chiar debutul său, în amicalul pierdut în martie în fața Slovaciei, scor 0-2, Aioani a greșit flagrant după mai puțin de 20 de secunde. El i-a pasat direct unui adversar, iar slovacii au înscris a doua oară.

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Aioani, încurajat de Gică Hagi

În conferința de presă susținută după meciul amical împotriva Georgiei, selecționerul Gică Hagi i-a transmis un mesaj de încurajare lui Marian Aioani, după gafa comisă la unicul gol marcat de gruzini.

”Aioani e un portar valoros, la portari se mai întâmplă asta. Important este să învețe din ce a făcut. Eu mă gândesc la următorul meci. Jucăm acasă cu Țara Galilor, o echipă foarte agresivă în jumătatea adversă. Trebuie să găsim formula, cine rămâne acasă și cine intră”, a spus Hagi.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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