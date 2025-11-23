Sport

Marian Aioani i-a îngropat pe rapidiști în meciul cu CFR Cluj! Gafă impardonabilă a portarului în Gruia. Video

În ciuda unor parade fantastice în meciul CFR Cluj - Rapid, Marian Aioani a comis o gafă de proporții. Cum a greșit portarul giuleștenilor și ce impact a avut pe tabela de marcaj.
Traian Terzian
23.11.2025 | 22:28
Gafă uriașă comisă de Marian Aioani în partida CFR Cluj - rapid. Sursă foto: Sport Pictures
Titular incontestabil în poarta Rapidului, Marian Aioani se face vinovat de un gol încasat în partida cu CFR Cluj. Internaționalul român a gafat neașteptat, dar are și un alibi pentru golul primit.

Gafă uriașă a lui Marian Aioani în CFR Cluj – Rapid

Marian Aioani a avut câteva intervenții miraculoase în întâlnirea din etapa a 17-a a SuperLigii, dar totul va fi dat uitării pentru că a comis o gafă impardonabilă în minutul 71 care s-a soldat cu un gol marcat de CFR Cluj.

La scorul de 1-0 pentru ardeleni, Meriton Korenica a primit un balon la marginea careului mare și a șutat fără să stea pe gânduri. Portarul Rapidului a fost pe minge și a încercat să rețină, dar mingea i-a sărit în față și Andrei Cordea a îndeplinit o simplă formalitate.

Este o gafă uriașă comisă de Marian Aioani, care le-a spulberat visele suporterilor rapidiști într-un rezultat pozitiv. În apărarea sa, portarul giuleștenilor poate acuza faptul că mingea i-a alunecat din cauza ploii torențiale, dar oricum ar fi rămâne o eroare de proporții.

Clasamentul Superligii după CFR Cluj – Rapid 3-0

După ”dubla” reușită de Andrei Cordea, Meriton Korenica a stabilit scorul final la 3-0, iar Louis Munteanu și-a trecut în cont două pase decisive. Aceasta a fost a doua înfrângere pentru Rapid în acest sezon, dar giuleștenii își păstrează, cel puțin deocamdată, locul 1 în clasamentul SuperLigii.

Etapa gafelor de portari

Se poate spune că runda cu numărul 17 a SuperLigii poate fi catalogată ca etapa gafelor comise de portarii de națională. Și asta pentru că eroarea lui Marian Aioani vine la doar 24 de ore după ce Ștefan Târnovanu a ”îngropat-o” pe FCSB.

Portarul campioanei României a luat un gol parabil în remiza cu Petrolul Ploiești, scor 1-1. Păcălit de efectul luat de mingea șutată de la mare distanță de Robert Sălceanu și deviată ușor de Siyabonga Ngezana, Târnovanu nu a mai putut interveni cu succes.

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
