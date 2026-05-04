Sport

Marian Aioani, înjurat la foc automat de fanii Rapidului la meciul cu CFR Cluj: „Blatistule, lasă-ne!”

Marian Aioani a fost inamicul public numărul 1 la meciul Rapid - CFR Cluj, disputat pe stadionul din Giulești. Portarul a fost contestat într-un mod dur de către fani.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
04.05.2026 | 20:57
Marian Aioani injurat la foc automat de fanii Rapidului la meciul cu CFR Cluj Blatistule lasane
ULTIMA ORĂ
Marian Aioani, ieșit accidentat în Dinamo - Rapid 3-1 Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Marian Aioani (26 de ani) a fost taxat aspru de suporterii din Giulești, la meciul cu CFR Cluj din play-off-ul Superligii, după ce la derby-ul cu Dinamo a cerut schimbare în minutul 3. Goalkeeper-ul a fost huiduit și contestat în permanență de fanii Rapidului încă din startul jocului, iar suporterii i-au adresat injurii dure.

Marian Aioani, înjurat și huiduit la fiecare atingere în Rapid – CFR Cluj

Infernul pentru Marian Aioani a început încă de la încălzire. Portarul a fost înjurat de fanii din Giulești din cauza evenimentelor de la meciul cu Dinamo, când a anunțat că poate juca, iar în minutul 3 a trebuit să fie înlocuit cu debutantul Adrian Briciu. „Blastistule! Lasă-ne!” sau „Gunoiule” au fost unele dintre cuvintele pe care publicul alb-vișiniu i le-a adresat portarului de 26 de ani.

ADVERTISEMENT

Injuriile nu s-au oprit la încălzire. Portarul a fost huiduit la fiecare minge pe care a atins-o în timpul disputei cu CFR Cluj din Giulești. Semn că giuleștenii îl găsesc vinovat pentru dezastrul din etapa trecută, de pe Arena Națională, când Dinamo a câștigat cu un categoric 3-1. Portarul a părăsit terenul încă din minutul 3 al acelui joc, fiind înlocuit de tânărul Adrian Briciu, care avea să comită o mare eroare.

Atmosferă extrem de tensionată în Giulești

Marian Aioani nu a fost singurul om din tabăra Rapidului contestat de către fani la meciul cu CFR. Alexandru Dobre, Andrei Borza și antrenorul Costel Gâlcă s-au numărat printre cei criticați din tribune înainte de startul jocului sau chiar în timpul partidei. Atmosfera a devenit din ce în ce mai tensionată și din cauza celor întâmplate pe gazon.

ADVERTISEMENT
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas...
Digi24.ro
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic

CFR a preluat conducerea prin Luka Zahovic, iar apoi și-a dublat avantajul când Andrei Cordea a transformat un penalty acordat după un henț în careu comis de Christensen. După reușita de 0-2, pe stadion s-a scandat „Rușine, rușine să vă fie” și „Afară, afară din Giulești”. Dacă va pierde acest meci, Rapid va încheia etapa pe locul 5 al play-off-ului.

ADVERTISEMENT
Nicușor Dan, în fața unei decizii pe care România a mai luat-o doar...
Digisport.ro
Nicușor Dan, în fața unei decizii pe care România a mai luat-o doar de 7 ori în istorie: ”Ne gândim la asta”
Ilie Dumitrescu și Radu Naum, contre în direct de la greșeala lui Szabolcs...
Fanatik
Ilie Dumitrescu și Radu Naum, contre în direct de la greșeala lui Szabolcs Kovacs: „Nu am voie să-l contrazic pe Marius Avram sau ce?”
Fanii lui Dinamo au „explodat” după ce clubul a dezvăluit noua stemă: „O...
Fanatik
Fanii lui Dinamo au „explodat” după ce clubul a dezvăluit noua stemă: „O bătaie de joc” / „Rușine!”
Românul căruia Cristi Chivu i-a cerut autograf într-un restaurant: „Eram convins că e...
Fanatik
Românul căruia Cristi Chivu i-a cerut autograf într-un restaurant: „Eram convins că e o farsă”
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
L-a distrus pe Chivu și a spus că Inter ar trebui să îl...
iamsport.ro
L-a distrus pe Chivu și a spus că Inter ar trebui să îl dea afară: 'La anul nu mai iese, îți trebuie altceva! Ciudat campionat, nicio echipă nu a combătut'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!