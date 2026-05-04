Marian Aioani, înjurat la foc automat de fanii Rapidului la meciul cu CFR Cluj: „Blatistule, lasă-ne!”

Marian Aioani (26 de ani) a fost taxat aspru de suporterii din Giulești, la meciul cu CFR Cluj din play-off-ul Superligii, după ce la derby-ul cu Dinamo a cerut schimbare în minutul 3. Goalkeeper-ul a fost huiduit și contestat în permanență de fanii Rapidului încă din startul jocului, iar suporterii i-au adresat injurii dure.

Marian Aioani, înjurat și huiduit la fiecare atingere în Rapid – CFR Cluj

Infernul pentru Marian Aioani a început încă de la încălzire. Portarul a fost înjurat de fanii din Giulești din cauza evenimentelor de la meciul cu Dinamo, când a anunțat că poate juca, iar în minutul 3 a trebuit să fie înlocuit cu debutantul Adrian Briciu. „Blastistule! Lasă-ne!” sau „Gunoiule” au fost unele dintre cuvintele pe care publicul alb-vișiniu i le-a adresat portarului de 26 de ani.

Injuriile nu s-au oprit la încălzire. Portarul a fost huiduit la fiecare minge pe care a atins-o în timpul . Semn că giuleștenii îl găsesc vinovat pentru dezastrul din etapa trecută, de pe Arena Națională, când Dinamo a câștigat cu un categoric 3-1. .

Atmosferă extrem de tensionată în Giulești

Marian Aioani nu a fost singurul om din tabăra Rapidului contestat de către fani la meciul cu CFR. Alexandru Dobre, Andrei Borza și antrenorul Costel Gâlcă s-au numărat printre cei criticați din tribune înainte de startul jocului sau chiar în timpul partidei. Atmosfera a devenit din ce în ce mai tensionată și din cauza celor întâmplate pe gazon.

CFR a preluat conducerea prin Luka Zahovic, iar apoi și-a dublat avantajul când Andrei Cordea a transformat un penalty acordat după un henț în careu comis de Christensen. După reușita de 0-2, pe stadion s-a scandat „Rușine, rușine să vă fie” și „Afară, afară din Giulești”. Dacă va pierde acest meci, Rapid va încheia etapa pe locul 5 al play-off-ului.