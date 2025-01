Marian Aioani își dorește ca un coechipier de la Rapid să prindă un transfer în străinătate: „Doamne ajută să plece cât mai repede”

Marian Aioani a fost titular în victoria obținută de Rapid, , în etapa 22 din Superligă.

Ce a declarat Marian Aioani după victoria cu Politehnica Iași

La final, portarul a vorbit despre eroul giuleștenilor din această partidă, : „A dat două goluri, bravo lui, sper să o țină tot așa. Doamne ajută să plece cât mai repede din România, noi vom găsi soluții, trebuie să găsim, Petrila trebuie să facă și el ce e bine pentru familie”.

Chiar și după revenirea lui Benjamin Siegrist, Marius Șumudică se bazează în continuare pe Aioani. „Mister încă de când a venit a vorbit mult cu mine pe tema aceasta, știa că sunt nemulțumit din cauza minutelor jucate, dar Ben a jucat foarte bine cât a fost în poartă și de aia a și rămas. Trebuie să ne autodepășim și să dăm tot ce avem mai bun” a afirmat goalkeeperul de 25 de ani, care a vorbit și despre posibilitatea de a juca la prima reprezentativă: „E greu să vorbesc acum, am jucat trei meciuri în acest sezon și vorbesc de echipa națională… nu e bine, trebuie să am continuitate în primul rând, să am evoluții foarte bune. Momentan este devreme să mă gândesc la echipa națională”

, iar fotbalistul african este aproape să plece de la formația giuleșteană. „A fost în campionate bune, în Turcia, a ieșit și golgheter dacă nu mă înșel, fotbalistic pot spune că ne putea ajuta” a afirmat Aioani despre atacantul gabonez.

Înainte de partida cu Poli Iaşi, clubul Rapid a lansat un comunicat prin care a atras atenţia asupra materialelor pirotehnice. „Suporterii știu cel mai bine ce fac, cu ce aruncă în teren. Pe noi ne ajută enorm că ei sunt în tribune, sunt în spatele nostru, astăzi au cântat din minutul 1 până la final. Pentru noi este un boost de energie când îi simțim acolo” a declarat portarul Rapidului.

Marian Aioani: „În momentul de față, Mitriță este cel mai bun fotbalist din România”

Rapid a revenit pe loc de play-off după succesul obținut luni, dar giuleștenii au nevoie de o serie pozitivă pentru a se menține în top 6. În următoarea etapă, formația pregătită de Marius Șumudică întâlnește Universitatea Craiova, sâmbătă, 25 februarie, de la ora 20:00.

Marian Aioani a prefațat duelul contra oltenilor și a avut cuvinte de laudă pentru Alexandru Mitriță: „Meciul cu Craiova va fi la fel de complicat ca oricare altul. Va fi un derby, va fi și mai multă agresivitate decât a fost astăzi, dar dacă avem atitudinea de astăzi sunt convins că scoatem un rezultat pozitiv.

Mai avem încă opt finale și trebuie să le câștigăm pe toate. În momentul de față depindem numai de noi și nimic altceva. Istoria se va scrie în meciuri, vedem ce se va întâmpla pe teren în momentul respectiv, dar noi trebuie să o luăm pas cu pas, acum urmează meciul de la Craiova și apoi vom vedea. Mitriță a fost în formă tot sezonul, cred că în momentul de față este cel mai bun fotbalist din România” a transmis goalkeeperul Rapidului.

Aioani a fost achiziționat de Rapid de la Farul în ianuarie 2024, în schimbul sumei de 400.000 de euro.

