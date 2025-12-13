Marian Aioani își pune cenușă în cap după Rapid – Oțelul 0-2: ”Într-o zi mai bună a mea o scoteam”. Cum și-a explicat golul încasat de la Iacob

Giuleștenii au pierdut fără drept de apel partida Rapid – Oțelul 0-2, dar rămâne în continuare pe primul loc. Portarul Marian Aioani și-a recunoscut greșeala de la golul doi al gălățenilor, înscris din lovitură liberă de la 25 de metri de fostul său coleg Paul Iacob.
Imediat după încheierea întâlnirii din Giulești, din etapa a 20-a a SuperLigii, Marian Aioani a explicat că mingea șutată de Paul Iacob a luat o traiectorie ciudată care l-a păcălit și a admis faptul că Oțelul a fost echipa mai bună.
”Cei de la Oțelul au fost mult mai buni ca noi în seara asta. Nu ne-am fi dorit să ajungem în punctul acesta, să pierdem încă un meci acasă, dar mai există și zile ca acestea. Nu am făcut o partidă tocmai strălucită.
La golul doi, chiar dacă e o execuție excelentă a lui Paul Iacob, cred că într-o zi mai bună a mea o scoteam. În acel moment am crezut că știu traiectoria, am simțit unde se duce, dar imediat și-a schimbat direcția.
(n.r. – Urmează duelul cu FCSB, ultimul din acest an) Este un nou meci, un derby. Trebuie să mergem să luăm cele 3 puncte pentru că în momentul de față avem o datorie”, a declarat Aioani, la Digi Sport.
La finalul meciului pierdut cu Oțelul, ultimul jucat pe teren propriu în 2025, jucătorii Rapidului au fost băgați în ședință de suporteri. Aceștia s-au arătat nemulțumiți de evoluția echipei și de scor, mai ales că urmează marele derby cu FCSB.
”Bocciu”, liderul galeriei giuleștene, le-a transmis un mesaj ferm jucătorilor că a venit vremea să se trezească din reverie pentru a nu se ajunge să fie înjurați și le-a cerut să meargă să salute tot stadionul.
”Nu vrem sa vă înjurăm, nu vrem să vă zicem nimic. Luați-vă 30 de secunde să vă gândiți. Mergeți să salutați oamenii ăștia și treziți-vă! Jucați pentru noi”, a fost mesajul lui Liviu Ungurean.