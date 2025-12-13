Marian Aioani își pune cenușă în cap după Rapid – Oțelul 0-2: ”Într-o zi mai bună a mea o scoteam”. Cum și-a explicat golul încasat de la Iacob

ADVERTISEMENT

Giuleștenii au pierdut fără drept de apel partida Rapid – Oțelul 0-2, dar rămâne în continuare pe primul loc. Portarul Marian Aioani și-a recunoscut greșeala de la golul doi al gălățenilor, înscris din lovitură liberă de la 25 de metri de fostul său coleg Paul Iacob.

Reacția lui Marian Aioani după Rapid – Oțelul 0-2

Imediat după încheierea , Marian Aioani a explicat că mingea șutată de Paul Iacob a luat o traiectorie ciudată care l-a păcălit și a admis faptul că Oțelul a fost echipa mai bună.

”Cei de la Oțelul au fost mult mai buni ca noi în seara asta. Nu ne-am fi dorit să ajungem în punctul acesta, să pierdem încă un meci acasă, dar mai există și zile ca acestea. Nu am făcut o partidă tocmai strălucită.

La golul doi, chiar dacă e o execuție excelentă a lui Paul Iacob, cred că într-o zi mai bună a mea o scoteam. În acel moment am crezut că știu traiectoria, am simțit unde se duce, dar imediat și-a schimbat direcția.

(n.r. – Urmează duelul cu FCSB, ultimul din acest an) Este un nou meci, un derby. Trebuie să mergem să luăm cele 3 puncte pentru că în momentul de față avem o datorie”, a declarat Aioani, la .

Jucătorii Rapidului, băgați în ședință de fani

La finalul meciului pierdut cu Oțelul, ultimul jucat pe teren propriu în 2025, jucătorii Rapidului au fost . Aceștia s-au arătat nemulțumiți de evoluția echipei și de scor, mai ales că urmează marele derby cu FCSB.

”Bocciu”, liderul galeriei giuleștene, le-a transmis un mesaj ferm jucătorilor că a venit vremea să se trezească din reverie pentru a nu se ajunge să fie înjurați și le-a cerut să meargă să salute tot stadionul.

”Nu vrem sa vă înjurăm, nu vrem să vă zicem nimic. Luați-vă 30 de secunde să vă gândiți. Mergeți să salutați oamenii ăștia și treziți-vă! Jucați pentru noi”, a fost mesajul lui Liviu Ungurean.