Marian Aioani, o nouă gafă în Urartu – Farul! A primit un gol de la distanță

Portarul campioanei României a primit un gol în minutul 10 al confruntării, în urma unui șut de la marginea careului, trimis de către Nana Antwi, care l-a surprins pe Marian Aioani nepoziționat corespunzător.

Marian Aioani, o nouă gafă în Urartu – Farul

Marian Aioani a făcut o nouă gafă în duelul , iar dacă în partida tur că el a greșit când i-a spus portarului să nu aibă zid la o lovitură liberă, acum golul primit a venit în urma unei acțiuni.

Urartu a reușit să mai marcheze încă o dată în primele 25 de minute, însă golul a fost anulat corect din cauza unui ofsaid la un jucător al armenilor. Totodată, Urartu a mai avut încă o ocazie bună, dar Sabua nu a ajuns la minge.

De cealaltă parte, Denis Alibec putea profita de o greșeală a defensivei armenilor, însă atacantul „marinarilor” nu a fost suficient de atent, iar Urartu a scăpat fără să primească gol.

Aioani, iertat de Gică Hagi după gafa din tur

Marian Aioani a fost iertat de din meciul tur cu Urartu, „Regele” spunând că el l-a pus pe portar să nu aibă zid la o lovitură liberă: „E vina mea, eu i-am spus să nu facă zid”.

„Noi doi suntem vinovați, Aioani că a luat gol și eu pentru că trebuia să tac din gură”, a spus Gică Hagi la finalul meciului tur cu Urartu, scor 3-2.

„Suntem o echipă imprevizibilă, care vrea să joace fotbal. Ofensiv am făcut lucrurile cum trebuia să le facem, defensiv am suferit cum am suferit și cu Sheriff.

Trebuie să facem defensiv lucrurile mai bine, am întors meciul așa cum am câștigat și campionatul. Ne așteaptă un meci greu la ei, dar trebuie să facem un meci mare.

Noi învățăm, Farul nu e o echipă consolidată care câștigă an de an, dar încercăm, învățăm. E greu, jucăm din 3 în 3 zile, încercăm să facem față pe ambele fronturi, momentan vedem că în Europa e mult mai greu”, a mai spus Gică Hagi.