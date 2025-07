Marian Aioani, oferte pe masă din Italia și din Grecia. Se așteaptă discuția decisivă dintre Dan Șucu și Mauro Pederzoli. Exclusiv

Rapid și-ar putea pierde unul dintre cei mai importanți jucători din lot. Marian Aioani, total nemulțumit după ce și-a pierdut locul de titular între buturi, are o ofertă oficială din Grecia, așa cum Marius Șumudică, fostul său antrenor, a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Rămâne Rapidul fără titularul din sezonul precedent!? Marian Aioani ar putea ajunge în Grecia sau Italia

Marian Aioani a fost titular de bază la Rapid în sezonul trecut, însă a început actuala stagiune pe banca de rezerve Portarul este dorit de o echipă importantă din campionatul Greciei, acolo unde, în ultima săptămână, au ajuns și Andrei Ivan, Olimpiu Moruțan și Răzvan Marin.

Ce se întâmplă cu Marian Aioani. Marius Șumudică a anunțat oferta primită de portarul de la Rapid

Marius Șumudică a precizat că Aioani are pe masă, de câteva zile, o ofertă concretă din Grecia, iar Rapidul caută deja un înlocuitor pentru acesta, întrucât oficialii clubului nu își doresc să rămână descoperiți. Dan Șucu va discuta direct cu direcotul sportiv, Mauro Pederzoli, după ce va reveni în România.

„El clar e nemulțumit. Și în momentul în care lucram cu el, aveam încredere totală. S-au întâmplat niște episoade la momentul respectiv, dar nu vreau să mai revin asupra lor. Și-a câștigat postul de titular și am fost foarte mulțumit de el. Suferă, vrea să demonstreze.

Din punctul meu de vedere, Aioani e un portar foarte bun. Ar fi o surpriză pentru mine dacă pleacă de la Rapid. Are tot ce-i trebuie. Mă refer aici și la jocul de picior, pe care l-a învățat la școala lui Gică Hagi. Și pe mine m-a salvat de multe ori cu intervenții excelente. Pentru mine, Aioani era portarul numărul 1. Eu nu comentez mai mult, cei de la Rapid știu cel mai bine.

Eu știu că are o ofertă din Grecia. Așa știu. Că are o ofertă pe masă. Dacă are și din Italia, înseamnă că are valoare. Probabil că Rapid nu i-a dat drumul până acum, așteptând să-și găsească un alt portar. Eu știu că are acea ofertă de 10 zile”, a dezvăluit Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Echipa care îl vrea pe Marian Aioani

AEL Larissa este echipa din Grecia care îl dorește pe portarul celor de la Rapid. Gabi Safta a intrat în direct și a oferit ultimele detalii despre posibila plecare.

„AEL Larissa este echipa care îl vrea pe Aioani, formație care va juca în prima etapă din Grecia împotriva celor de la PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu. Aioani are însă un rival serios pentru acest transfer: fostul goalkeeper al Valenciei, Jaume Doménech, în vârstă de 34 de ani. Larissa va alege între cei doi”, a anunțat Gabi Safta.