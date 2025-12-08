Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marian Aioani, portarul anului la Super Gala Fanatik 2025! Promisiune pentru fanii Rapidului: „Sunt convins”

Marian Aioani a fost declarat „Portarul anului” la Super Gala Fanatik 2025 pentru prestațiile foarte bune de la Rapid. Ce a declarat goalkeeper-ul giuleștenilor.
Bogdan Mariș
08.12.2025 | 22:44
EXCLUSIV FANATIK
Marian Aioani a fostt declarat „Portarul anului” la Super Gala Fanatik 2025. FOTO: colaj Fanatik
Marian Aioani a câștigat „duelul” cu Franz Stolz și s-a impus ca titular la Rapid, iar prestațiile sale remarcabile l-au propulsat și în lotul echipei naționale. Goalkeeper-ul liderului din Superliga a fost declarat „Portarul anului” la SUPER GALA FANATIK 2025 și a oferit o scurtă reacție.

Marian Aioani, portarul anului 2025 la Super Gala Fanatik

Din nefericire, Marian Aioani nu a putut fi prezent la SUPER GALA FANATIK, deoarece evenimentul din capitală a debutat cu doar câteva ore înainte de partida FC Botoșani – Rapid, scor 0-0, însă acesta a transmis un mesaj celor prezenți în salonul de evenimente al Hotelului Marriott.

„Vă mulțumesc din suflet pentru acest premiu acordat, vreau să mulțumesc în primul rând familiei mele, soției, colegilor mei de club, staff-ului tehnic și tuturor celor care au fost în spatele meu în acest an. Pot spune că a fost un an cu foarte multe momente dificile, dar și cu foarte multe momente fericite, prin care, împreună, ca echipă, am reușit să trecem peste și sunt convins că în anul în ce va urma vom face mult mai bine și sperăm să ne realizăm toate obiectivele.

Mulțumesc FANATIK pentru acest premiu și vreau să vă urez sărbători fericite și un an nou cât mai bun”, a afirmat Marian Aioani la SUPER GALA FANATIK 2025. Premiul portarului a fost „ridicat” de directorul executiv al clubului Rapid, Mircea Mereuță.

Cifre excelente pentru Marian Aioani în 2025

Marian Aioani are 6 partide fără gol primit în actualul sezon din Superliga, în doar 12 jocuri. Per total, în 2025, goalkeeperul rapidist a disputat 27 de meciuri în prima divizie, iar 9 dintre ele le-a încheiat fără gol primit. Luna trecută, acesta a fost convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru „dubla” pe care naționala României a disputat-o cu Bosnia și San Marino, însă a fost lăsat pe bancă la ambele jocuri.

Lansat în fotbal de Chindia Târgoviște, unde a evoluat în primii 5 ani ai carierei, Marian Aioani a făcut pasul către Farul în 2021, iar doi ani mai târziu a devenit campion alături de „marinari”, acesta fiind singurul trofeu major din cariera sa până acum. Portarul a ajuns la Rapid în ianuarie 2024, în schimbul sumei de 400.000 de euro.

Marian Aioani - PORTARUL ANULUI: „Un an cu multe momente fericite!” | Super Gala Fanatik 2025

