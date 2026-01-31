Sport

Marian Aioani, reacție dură după penalty-ul dat de Florin Andrei în Rapid – U Cluj 0-2: „Ce să văd? Cum sare în piscină?”

Marian Aioani a contestat puternic penalty-ul primit de U Cluj în finalul meciului de pe Giulești. Ce a spus portarul Rapidului despre faza în care el a fost direct implicat
Ciprian Păvăleanu
31.01.2026 | 22:34
Marian Aioani reactie dura dupa penaltyul dat de Florin Andrei in Rapid U Cluj 02 Ce sa vad Cum sare in piscina
Marian Aioani a contestat puternic penalty-ul dictat de Florin Andrei în partida Rapid - U Cluj 0-2. Foto: Sportpictures.eu
Oucasse Mendy a debutat perfect pentru U Cluj. Francezul a marcat și a obținut un penalty la debutul său pentru ardeleni, însă lovitura de pedeapsă a fost puternic contestată de portarul Marian Aioani, care, în opinia arbitrului Florin Andrei, l-a faultat pe atacant.

Cum a explicat Marian Aioani faza în care Florin Andrei a dictat penalty pentru U Cluj

Rapid nu a reușit să facă un joc bun pe teren propriu în fața Universității Cluj, iar ardelenii s-au impus cu 2-0. În minutul 85, „șepcile roșii” au beneficiat de un penalty acordat de Florin Andrei în urma unui contact între Marian Aioani și Oucasse Mendy, iar Dan Nistor a stabilit scorul final de la punctul cu var.

La finalul partidei, portarul Rapidului a fost nemulțumit de decizia luată de central, dar și de cei din camera VAR, care nu au intervenit asupra deciziei:Nu am făcut o a doua repriză reușită. În prima repriză am încercat, am construit… am avut câteva ocazii, dar în repriza secundă trebuia să verticalizăm mai mult meciul. Ce să văd la acest penalty? Cum sare în piscină? Nu înțeleg cum domnii de la VAR pot să vadă acest lucru.

Eu am încercat să mă feresc, nu-mi pot da seama cum se poate da aici penalty. Eu nu eram în alunecare. Am văzut că a dat mingea pe lângă mine, m-am oprit și am simțit contact, dar cred că a intrat el în mine, nu eu în el. Ce părere să-mi mai dau după un asemenea penalty? 

Nu de asta am pierdut noi în această seară, ci pentru că nu le-am pus probleme și nu am verticalizat destul. Dacă tragem linie la final, intervențiile pe care le fac sunt degeaba dacă nu ajut echipa să câștige. La primul gol nu am putut să văd foarte bine, totul s-a întâmplat foarte repede. A fost o greșeală de marcaj, se poate întâmpla, dar e păcat să luăm gol așa. Mai avem șase meciuri până la play-off și mergem la Sibiu să câștigăm”, a spus Marian Aioani, conform Digi Sport.

Galeria Rapidului nu l-a avut pe Liviu Ungureanu în această seară

A fost panică în tabăra rapidistă cu câteva zeci de minute înainte de fluierul de start. Crainicul de pe Giulești a anunțat că Liviu Ungureanu, alias „Bocciu”, lipsește de la meciul cu U Cluj din cauza unor probleme medicale.

Liderul galeriei rapidiste a avut un puseu de tensiune și a ajuns la spital, însă starea sa actuală este una bună. El a oferit primele declarații în exclusivitate pentru FANATIK: ,,Acum am ajuns acasă de la Spitalul Municipal. Sunt bine și fac tot posibilul să revin la următorul meci. Hai, Rapidul!”, a transmis Liviu Ungureanu.

