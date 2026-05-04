Marian Aioani, resemnat după ce a fost făcut „praf” pe Giulești în Rapid – CFR Cluj 1-2: „Mai bine ridici mâna și lași pe altcineva”

Rapid a ajuns la șase meciuri fără victorie după ce a pierdut pe Giulești în fața lui CFR Cluj. Suporterii giuleșteni au scandat tot meciul împotriva portarului Marian Aioani (26 de ani), care a fost schimbat în derby-ul cu Dinamo în minutul 4 după o accidentare musculară.

Marian Aioani a explicat ce s-a întâmplat înainte de derby-ul cu Dinamo

Chiar dacă s-a accidentat și a fost schimbat după 4 minute săptămâna trecută, Marian Aioani s-a refăcut și a putut fi titular în poarta Rapidului în meciul cu CFR Cluj. Cu toate acestea, el a fost apostrofat de suporteri, care l-au jignit și înjurat pe tot parcursul celor 90 de minute.

ând a părăsit terenul și a fost înlocuit de Adrian Briciu, care a greșit la primul gol al „câinilor”. Pentru acest lucru, Aioani a fost întâmpinat în meciul de acasă cu apelative precum „blatist” sau „gunoi”. El a explicat în detaliu tot ce s-a întâmplat înaintea meciului cu Dinamo: „Totul a început sâmbătă, cu o zi înainte de meci. La antrenament am simțit o contractură foarte puternică, am făcut RMN, iar acolo a ieșit că am avut o microleziune. Am încercat să văd dacă pot să joc, am încercat să mă încălzesc, dar am simțit cum mi se contracta mușchiul. Am mers la vestiar, am făcut acupunctură cu domnul de la kineto pentru a mai remedia din încărcătura aceea, după am făcut niște exerciții în vestiar, niște stretching dinamic. Totul părea ok.

Am ieșit pe teren și, după ce i-am salutat pe cei de la Dinamo și voiam să alerg, simțeam cum se contractă mușchiul și m-am gândit să nu fie ceva mai serios decât era inițial. Lucrul acesta a venit pentru că mi-am dorit foarte mult să joc, să-mi ajut echipa, să fiu lângă ei, dar din păcate sunt unele momente în care e mai bine să ridici mâna și să lași pe altcineva.

Nu știu, poate puteam să continui meciul, dar așa s-a întâmplat, am simțit din nou. Îmi doream să joc, era un meci important pentru noi, de asta am și riscat și am vrut să fiu în slujba echipei. De la o ruptură microfibrilară să ajungi la o ruptură de mai mari dimensiuni era drum scurt. Pot spune doar că în play-off am făcut mai multe greșeli individuale decât în sezonul regulat. Cred că în fiecare meci avem o greșeală din care primim gol, echipele sunt mai bune, te prind pe contraatac. (n.r. – Ce le transmiți fanilor) Nu, n-am nimic să le transmit. Dacă ei asta au crezut…”, a declarat Marian Aioani.

Nu doar Aioani a fost înjurat pe Giulești. Cine au fost „clienții” ultrașilor și cine este singurul care a fost „iertat”

Pe întreg parcursul partidei, suporterii Rapidului au avut reacții dure la adresa mai multor jucători, însă pe lângă Marian Aioani, clienții preferați au fost Alex Dobre și Andrei Borza, doi dintre cei mai valoroși fotbaliști ai formației de sub Podul Grant. Fotbaliștii au fost criticați atât individual, cât și colectiv, iar celebrul „Rușine să vă fie!” a fost nelipsit.

Singurul fotbalist al giuleștenilor care a fost iertat de această dată este Borisav Burmaz. Talentatul vârf de atac a revenit după o accidentare gravă, care l-a ținut departe de fotbal aproape un an.