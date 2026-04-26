Marian Aioani s-a „rupt” în minutul 2 al derby-ului Dinamo – Rapid! Adrian Briciu a făcut o gafă colosală la debutul în SuperLiga. Update

ADVERTISEMENT

Adrian Briciu (18 ani) a a debutat în Liga 1 chiar la derby-ul Tânărul goalkeeper a profitat de accidentarea lui Marian Aioani (26 de ani), care s-a „rupt” în minutul 2.

Dinamo a deschis scorul în minutul 39 al derby-ului cu Rapid. Cel care a înscris a fost Georgi Milanov. Bulgarul a marcat însă cu largul concurs al debutantului Adrian Briciu. Portarul debutant al alb-vișiniilor a comis o gafă uluitoare.

ADVERTISEMENT

Milanov a reluat mingea cu capul după centrarea din corner a lui Danny Armstrong, iar balonul s-a dus pe direcția portarului de la Rapid. Deși faza părea una extrem de ușoară pentru Briciu, goalkeeperul în vârstă de 18 ani a scăpat mingea printre picioare și s-a dus în poartă. Pentru Milanov, acesta a fost al 2-lea gol marcat în acest sezon. – vezi

Marian Aioani, accidentat în minutul 2 al meciului Dinamo – Rapid

Marian Aioani a rezistat doar două minute pe teren în derby-ul Dinamo – Rapid de pe Arena Națională. și a cerut schimbare. Cum macedoneanul Dejan Iliev este accidentat, Gâlcă a avut pe bancă doi puști, pe Adrian Briciu și pe Alex Simonia (17 ani). Antrenorul giuleștenilor l-a preferat pe Briciu, care a marcat astfel debutul în SuperLiga României.

ADVERTISEMENT

În acest sezon, Aioani a fost om de bază la Rapid. El a evoluat în 29 de meciuri, în 9 dintre partide să mențină intactă poarta alb-vișiniilor. Pierderea lui Aioani poate fi una foarte mare pentru Gâlcă, având în vedere că giuleștenii sunt în lupta pentru locul 4. Înaintea derby-ului de pe Arena Națională, Rapid era pe locul 4, cu 32 de puncte, cu unul mai mult decât Dinamo.

ADVERTISEMENT

Cine e Adrian Briciu, portarul debutant de la Rapid

Adrian Briciu este legitimat la Rapid din februarie 2024, atunci când alb-vișiniii l-au achiziționat pe tânărul goalkeeper de la FC Argeș. În vârstă de 18 ani, goalkeeperul debutant al giuleștenilor are în carieră o selecție pentru România U16, pe care a bifat-o pe 1 septembrie 2022. Briciu este un portar cu talie, care măsoară 1,90 m.

ADVERTISEMENT

Adrian Briciu a ajuns să debuteze în SuperLiga la derby-ul din etapa a 6-a a play-off-ului după ce al doilea portar al Rapidului s-a accidentat. Iliev nu a fost inclus în lot din cauza unei entorse. Alți fotbaliști care nu au prins foaia de joc la Dinamo – Rapid din cauza problemelor medicale au fost Cristian Manea (probleme genunchi), Leo Bolgado (accidentare genunchi), Gabriel Gheorghe (probleme musculare), Cătălin Vulturar (accidentare umăr) și Elvir Koljic (accidentare aductori).