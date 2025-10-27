Marian Aioani, sezon de excepţie cu Rapid: „Îmi doresc titlul, nu există alt obiectiv!”. De ce a căzut transferul exotic în Iran, ce sfat a primit de la Hagi şi ce relaţie are cu Şumudică. Video exclusiv

ADVERTISEMENT

Rapid are un sezon excelent. Deşi puţini le dădeau şanse la titlu, giuleştenii sunt pe primul loc în SuperLiga, la egalitate cu FC Botoşani. Iar după victoria din derby-ul cu Dinamo, scor 2-0, elevii lui Gâlcă şi-au anunţat clar obiectivele de titlu.

Marian Aioani, interviu exclusiv! Cât de importantă a fost victoria în derby-ul Dinamo – Rapid

Marian Aioani este unul dintre jucătorii cheie pentru giuleşteni, având evoluţii excelente în acest sezon. Într-un interviu acordat pentru FANATIK, portarul a vorbit despre obiectivele din acest sezon, cu ce a venit Gâlcă în plus, cum a ratat transferul în Iran la FC Tractor în vară, dar şi ce relaţie are cu fostul antrenor al Rapidului, Marius Şumudică:

Marian, să începem cu ultimul meci. Un rezultat excelent în derby-ul cu Dinamo. Cum a fost?

– A fost o seară destul de grea pentru noi. La acel moment întâlneam o echipă în formă, care încearcă să practice un fotbal bun. Am jucat în deplasare, dar ne-am ridicat la nivelul acestui derby şi suntem foarte fericiţi că am reuşit să câştigăm. Cât despre mine şi evoluţia mea, sunt foarte fericit că am reuşit să aducem cele trei puncte şi să nu primim gol.

Ai simţit atât de dificil meciul cu Dinamo? Au fost statistici, experţi care spuneau că Dinamo a dominat, că aţi avut şi noroc cu . Voi cum aţi simţit-o din teren?

– Poate că a fost un moment cheie al meciului la faza cu Elvir, când a scos-o. Şi noi am avut oportunităţile noastre. Bara lui Kader în prima repriză, lucrurile puteau să stea altfel, putem să spunem.

Ce s-a schimbat la Rapid în acest sezon! Secretul evoluţiilor din SuperLiga

Te-ai aşteptat la început de sezon să fiţi sus, în lupta la titlu?

– Da, pentru că avem o echipă foarte bună, cu calitate, jucători care pot oricând să facă diferenţa. Uite, chiar dacă la ultimul meci Alex (n.r. Alex Dobre) şi Claudiu (n.r. Claudiu Petrila) nu au ieşit aşa mult în evidenţă, sunt meciuri pe care ei pot să le decidă de unii singuri.

Ce s-a schimbat faţă de sezonul trecut?

– Pot spune că suntem mai omogeni. Ne cunoaştem mult mai bine, în teren se simte altfel. E important să îţi cunoşti coechipierul, unde se demarcă. Şi astfel de lucruri se pot rezolva doar în timp.

Marele plus pe care l-a adus Costel Gâlcă în Giuleşti

Cum e domnul Gâlcă antrenor. Ce a adus în plus la echipă?

– Dânsul, ca persoană, este foarte liniştit, foarte calm. Cred că vrea să ne transmită acest lucru. Şi în momentele dificile să rămânem calmi, să gândim limpede.

La începutul sezonului nu mulţi vă dădeau şanse la titlu. Ba mai mult, unii specialişti considerau că e posibil ca Rapidul să nu prindă play-off-ul. Simţi că vă puteţi bate la titlu?

– Bineînţeles, da. Asta ne dorim, pentru asta muncim.

De ce a căzut transferul lui Aioani în Iran! Decizia luată de portar înaintea mutării

Ai avut un start dificil de sezon. Început ca rezervă şi ai fost nevoit să lupţi pentru postul de titular. Pentru tine cum a fost?

– Puţin dificil pentru mine, într-adevăr. Nu mă aşteptam să nu încep ca titular. Mister decide la echipă. Suntem aici ca să respectăm ce spune el.

Aş vrea să clarifici şi situaţia din vară. . De ce a căzut acel transfer?

– Da, tot ce s-a scris a fost adevărat. Ca să rezum. Eu şi soţia mea am hotărât că nu este momentul şi nu voiam să plec aşa de la acest club.

Aşa cum?

– Din postura de rezervă. Am vrut să rămân, să lupt. Dacă e să plec, să plec din postura de titular.

Bănuiesc că nu regreţi. Ai prestaţii excelente, Rapid e pe primul loc…

– Lucrurile au luat o întorsătură foarte bună pentru mine. Mă aşteptam la asta şi de multe ori când îmi propun un lucru, în mare parte se întâmplă. Mi-am dorit să revin în poartă, s-a întâmplat asta, şi sper să continui evoluţia cât mai bine.

Scos din poartă fără explicaţii de Neil Lennon

Cum e concurenţa cu Stolz, portar venit de la Genoa. E o presiune mai mare ca la alte cluburi?

– Nu, de ce să simt o presiune în plus? Şi la Farul, l-am avut pe Buzbuchi, care era al doilea şi acum apără meci de meci. Sunt genul de portar pe care nu interesează cine e în spatele meu sau cine e colegul meu. Singura presiune pe care mi-o pun este să fiu mai bun.

Anul trecut, cumva aceeaşi poveste. Ai avut concurenţă cu Siegriest…

– Am început ca titular sezonul, dar am fost scos din poartă de domnul Lennon fără niciun motiv. Probabil că Ben era jucătorul adus de dânsul. În cariera de jucător se mai întâmplă astfel de lucruri. Antrenorul îşi aduce câte un jucător sau doi.

Te întăresc aceste situaţii mai dificile?

– Da, bineînţeles. Ai trecut deja şi ştii cum să gestionezi pe viitor.

A început fotbalul ca atacant, apoi a intrat în poartă: „A fost foarte brusc”

Ai început cariera ca atacant. Ai fost fan Ronaldo, apoi ai trecut în poartă, unde ai spus că îţi place Neuer. Cum a fost schimbarea asta?

– Nici nu ştiu ce să zic. A fost foarte brusc şi chiar mă bucur că s-a întâmplat acest lucru. O mare parte din copilăria mea mi-am dorit să dau goluri. Tot ce îmi doresc este să nu primesc.

Încă îţi doreşti să vezi cum e să joci ca jucător de câmp?

– Mi-a trecut. Acum îmi doresc să apăr, să fiu fericit şi să mă bucur de fiecare moment pe teren.

Experienţa Farul a fost foarte importantă pentru tine. Cum a fost să faci pasul la Rapid?

– Nu a fost un pas foarte mare. Campionatul îl ştiam, echipa o ştiam. Pe jucători îi ştiam, nu a fost ceva nou pentru mine. Doar adaptarea la noii colegi.

Sfatul pe care l-a primit Aioani de la Gică Hagi

Cum a fost să fii antrenat de Gică Hagi la Constanţa?

– Să fiu antrenat de el a fost cel mai important. Am reuşit să mă dezvolt foarte mult.

Ţi-a rămas în minte vreun sfat de la Gică Hagi?

– Cel mai bun sfat pe care mi l-a dat a fost să am încredere în mine, să gândesc că pot să devin cel mai bun.

Ce relaţie are Aioani cu Marius Şumudică

Un alt antrenor care te apreciază şi din postura de tehnician şi ca analist, la noi, la FANATIK, este Marius Şumudică. . Cum a fost relaţia cu el?

– Am avut o relaţie foarte bună cu dânsul. Îi mulţumesc că vorbeşte foarte frumos de mine. Îi doresc mult succes în ceea ce va face. Cât despre ce a fost aici, a fost o perioadă cu bune şi cu rele. Chiar dacă am început sezonul mai prost, am intrat în play-off cu greu, la bătaie. La un moment dat am avut o şansă să ne batem acolo, sus. Dar au fost unele momente care ne-au dat înapoi.

La echipa naţională te gândeşti?

– Da, bineînţeles. Sper ca evoluţiile mele de acum au convins.

Postul de portar al naţionalei pare cel mai dificil din punctul de vedere al concurenţei. Târnovanu, Sava, Radu sau Moldovan sunt acolo. Tu cum vezi concurenţa?

– În momentul de faţă sunt foarte mulţi portari buni la echipa naţională. O să fie la decizia domnului selecţioner. Toţi suntem de valori apropiate.

De ce au clacat FCSB şi CFR Cluj în acest start de sezon

Un ţel pentru acest sezon cu Rapid?

– Câştigarea titlului. Pentru mine nu există un alt obiectiv: îmi doresc titlul.

Toată lumea spune că aveţi o şansă mare. Cum vezi căderea abruptă a FCSB-ului şi a CFR-ului? Aş vrea să aflu punctul de vedere al unui rival…

– Mă gândesc că după o perioadă de succes, pe undeva e normal să vină şi o perioadă mai rea. Aşteptările au fost foarte mari de la ei şi cred că şi presiunea a fost foarte mare pe ei. Cred că de asta au şi ajuns unde au ajuns.

Ce obiectiv are în carieră Marian Aioani

Simţi că presiunea pe voi e mai mică după aşteptările foarte mari de anul trecut?

– Anul trecut obiectivul era să încheiem pe locurile de cupe europene. Dar, cu siguranţă că lucrurile care s-au întâmplat în trecut ne-au întărit.

Ce obiectiv ai în carieră?

– Prima dată mi-aş dori să câştig un trofeu cu Rapid şi apoi să mă transfer în străinătate.

25 de ani are Marian Aioani

1.000.000 de euro e cota de piaţă a portarului de la Rapid