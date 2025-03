Marian Aliuță a ajuns la Rapid după ce l-a înfruntat pe Gigi Becali în vestiarul Stelei: „I-am zis că nu se pricepe la fotbal!”. Promisiunea lui Răzvan Lucescu

Marian Aliuță a fost invitatul lui Robert Niță în emisiunea SUFLET DE RAPIDIST. Fostul decar de la Steaua și Rapid a povestit cum s-a făcut transferul lui în Giulești, deși ar fi trebuit să se transfere la Dinamo.

Marian Aliuță l-a înfruntat pe Gigi Becali: „Ești băiat bun, dar nu te pricepi la fotbal”

„(n.r. – cine l-a dorit la Rapid) Nea Mircea cu Răzvan. Nea Mircea era deja la Șahtior. Eu trebuia să plec, mă înțelesesem cu Dinamo. Intru în conflict cu Gigi Becali, plecase Pițurcă, intru în conflict cu Becali și faptul că i-am răspuns… Acum văd că e antrenor, atunci era doar investitor. I-am răspuns în vestiar, mă certase că am vorbit cu Pițurcă. ‘El m-a adus și nu poți să-mi interzici!’. Asta era în România și cred că și acum e la fel.

Și îmi spune ‘Dacă ai vorbit cu el (n.r. – Victor Pițurcă), ești împotriva mea, n-ai cum să mai stai aici!’. Și i-am răspuns ‘Ești băiat bun, dar nu te pricepi la fotbal!’. De față cu toți, sunt martori 20… Era și Zenga antrenor.

Marian Aliuță: „Zenga a fost jucător în Italia, dar Steaua l-a făcut antrenor”

Zenga, cât a fost de mare, n-avea autoritate. Când a ajuns la Steaua și-a asigurat postul. Era un pas mare, pentru că Steaua l-a făcut pe el antrenor. Jucător a fost în Italia, dar antrenor l-a făcut Steaua. Cuminte, n-a avut niciun punct de vedere. Și când am vorbit cu el mi-a zis că nu are nicio putere.

Știi cum a fost? Dimineață mă antrenez cu Steaua și la ora 18:00 cu Rapid. Într-o singură zi. Trebuia să semnez la Dinamo, mă certasem cu Steaua. Cluburile s-au înțeles să mă duc eu la Dinamo și să vină Vlad Munteanu la Steaua, schimb pe schimb și Dinamo mai dădea niște bani. M-am dus spre Dinamo, spre ‘Doi cocoși’, că m-a sunat Giovanni.

Marian Aliuță, convins de Răzvan Lucescu să semneze cu Rapid, cu promisiunea unui transfer la Șahtior

Între timp, când au aflat cei de la , mă sună Dinu Vamă. ‘Marian, salut! Sunt Dinu. Ascultă-mă cu atenție! Știm unde te îndrepți, știm că ești în drum să te vezi cu Dinamo. Te rog frumos, dacă poți, 20 de minute să vorbești și cu noi. Răzvan te vrea la echipă. Măcar să știi că, dacă nu te înțelegi cu noi, poți să ceri mai mulți bani de la Dinamo.’

Mă duc, mă văd cu ei. Și îmi spune Răzvan ‘Eu te vreau la Rapid, sunt la început de drum. Uite, tata mi-a spus să vorbesc cu tine, să mă ajuți pe mine și el te aduce înapoi la Șahtior.’ Deci asta a fost înțelegerea. Eu n-am respectat-o acolo.

Marian Aliuță, stelistul din galeria Rapidului, alături de Corsicanu

Când am auzit așa… Acum, sincer, eu față de Rapid aveam mai multă afecțiune. Eu și când jucam la Steaua și jucam în Giulești, mie îmi plăcea. Aveam prieteni acolo. Corsicanu a stat cu mine pe stradă, am crescut cu ei, mergeam cu ei. Eu jucam la Steaua și mă duceam cu ei la meciurile lor. Știau că sunt stelist, dar îmi plăcea să merg cu ei, să nu rămân singur în cartier. Și mă duceam cu toți rapidiștii la meci pe Giulești. Cei care sunt vechi știu, unde era sala de box, acolo era galeria. Vorbesc când jucau și în Divizia B. Eu mergeam cu ei.

Pentru mine, când am auzit între Dinamo și Rapid… La început nu era în calcul Rapid, că din start m-aș fi dus. Când m-am dus spre Dinamo, n-aveam altă variantă. Nu mai voiam să stau la Steaua.

Marian Aliuță: „Dusan Uhrin nu m-a suportat”

Mă înțeleg cu Rapid, mă duc acolo și primul meci mă cheamă Răzvan. L-ai văzut, un domn! Cât contează un antrenor să fie cu tine, că am avut și antrenori care nu ne-au suportat. Cum l-am avut pe Dusan Uhrin la Timișoara. El era genul de antrenor care voia jucătorii de forță. Se și vede la el, că se duce la CFR, numai jucători de genul meu, tehnici, și nu rezistă decât câteva meciuri.

Ce înseamnă un antrenor care să te agreeze: Răzvan vine, îmi dă încredere, mă cheamă, primul antrenament la Rapid și-mi spune ‘ce-am vorbit cu tine, o să vorbească și tata cu tine. Ajută-mă, sunt la început de drum. Ai calități, eu văd că poți să ajungi înapoi la Șahtior și o să fie bine’.

Îți dai seama, totul era pe tavă. La primul meci, cu Național, batem în Giulești. Penalty și tot stadionul să bat eu. Sabin, știi cum e Sabin, bat eu. Dăduse și gol. I-am zis să mă lase să bat că e și primul meci. Și îi spun lui Sabin ‘ești… știi cum zicem noi. Pentru că ești… să vezi unde o dai.’ În tribună a dat-o! Dar era deja 3-4 la 1.

Dar imediat m-au agreat jucătorii, erau jucători cu personalitate. Ai jucat cu ei, cu Măldărășanu, cu Ilieș, cu Dolha, Daniel, Maftei, Perjă. Am prins niște jucători foarte buni. Eu spun că echipa aia, de atunci, acum defilează. Din punctul meu de vedere este peste FCSB. Jucătorii de atunci și de la Steaua, și de la Rapid, și de la Dinamo. Alea 3 echipe băteau astăzi orice echipă.

Marian Aliuță: „Steaua, Dinamo și Rapidul de atunci ar bate orice echipă de acum”

Gândește-te la Dinamo: Niculescu, Dănciulescu, Kiriță, Prințul (n.r. – Adrian Cristea), Lobonț. În partea asta, la Steaua: Goian, Dică, Rădoi, Boștină, Petre Marin. Și la Rapid, cei pe care i-am spus mai devreme.

Am prins un nucleu foarte bun, m-am integrat repede. Chiar mi-a plăcut, m-am simțit foarte bine. Eu am făcut o greșeală, n-am mai avut răbdare. După tur, plecăm în cantonament, toate bune, jucasem cu Răzvan. El avea o strategie, când voia să te responsabilizeze, lua un jucător sau doi la masă. M-a luat, m-a întrebat dacă vreau să joc cu ăla… Încerca să mă motiveze, și abia așteptam să termin mai repede, să mă duc pe unde mai ieșeam eu în oraș. Răzvan este antrenor, d-aia a și reușit. Și-a atras jucătorii de partea lui. A simțit jucătorul care are calitate”, a povestit Marian Aliuță în emisiunea SUFLET DE RAPIDIST, moderată de Robert Niță.