Marian Aliuță, critici pentru jucătorii Rapidului înaintea derby-ului cu FCSB din play-off: „Nu se ridică la nivelul suporterilor”

Marian Aliuță nu își neagă trecutul stelist: „Dacă nu joacă cu FCSB, Rapid e echipa favorită”

Robert Niță a ținut să precizeze un lucru din start: „Începem cu Rapidul că e ‘Suflet de Rapidist’. Tu nu te-ai ferit niciodată să spui că te-ai simțit bine la Rapid, te-ai simțit apreciat.

Așa cum ai fost și ca fotbalist, un jucător rar, tehnic, care ridica tribunele în picioare și în ziua de azi spui lucrurilor pe nume chiar dacă pe unii îi deranjează.

însă apreciază și respect enorm clubul „alb-vișiniu”: „Nu am nimic de ascuns. Am făcut junioratul la Steaua, am crescut la Steaua, dar am spus tot timpul că Rapidul pentru mine este a doua echipa. Dacă nu joacă cu FCSB, e echipa favorită”.

„Mi-am dorit mult ca Rapidul să intre în play-off-ul ăsta”

Robert Niță a făcut o scurtă avancronică a derby-ului de duminică de pe Arena Națională: „Cum vezi meciul de duminică seară dintre FCSB și Rapid. FCSB e pe primul loc, cea mai bună echipă din punctul meu de vedere. Rapid, pe locul 6, dezamăgește la Sibiu. Ce crezi că îi lipsește Rapidului în momentul de față pentru a spera la mai mult?”.

Marian Aliuță a fost foarte sincer și tranșant: „Să știi că mi-am dorit foarte mult ca Rapidul să intre în play-off-ul ăsta pentru că era foarte sărac fotbalul fără ei. Mai ales că sunt suporterii extraordinari”.

Marian Aliuță spune lucrurilor pe nume: „Jucătorii în momentul de față sunt sub așteptările suporterilor”

Fostul mijlocaș al Stelei și al Rapidului a ținut să sublinieze încă o dată: „Atmosfera creată în momentul de față, și faptul că jucătorii nu se ridică în momentul de față la înălțimea suporterilor. Ei rămân loiali echipei, sunt la înălțime, cântă 90 de minute, cum ne-au încântat tot timpul, dar jucătorii în momentul de față sunt sub așteptările lor”.

Aliuță știe și ce le lipsește celor de la Rapid pentru a putea câștiga titlul de campioană: „Cred că în momentul de față au nevoie de 1 sau 2 jucători care să facă diferența cu adevărat. Nu cred că au în momentul de față un lider. A fost Săpunaru, dar astăzi nu mai joacă pentru că are o vârstă. În momentul de față nu au așa ceva, un lider care să fie peste echipă”.