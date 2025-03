Marian Aliuță, discuție-șoc cu Rinat Ahmetov la despărțirea de Șahtior: „Unde pleci la amărâții tăi din România?”

Marian Aliuță a fost invitatul lui Robert Niță în emisiunea SUFLET DE RAPIDIST. Fostul jucător de la Steaua, și Șahtior Donețk a povestit cum a încercat Rinat Ahmetov să îl convingă să semneze prelungirea contractului cu Șahtior.

Ahmetov către Marian Aliuță: „Unde te duci tu în țara aia a ta, unde sunteți amărâți? Ce bani să îți dea ăia ție?”

Am luat campionatul cu Șahtior (n.r. – primul campionat câștigat de Șahtior, în sezonul 2001-2002), mă cheamă Ahmetov. El a și dat o declarație la un moment dat ‘Nimic nu se compară cu primul campionat, deși am luat Cupa UEFA’. Gândește-te cu cine! Cu frații Surkis (n.r. – Grigori Surkis, președintele Federației de Fotbal din Ucraina 2000-2012 și Igor Surkis, patron și președinte Dinamo Kiev). Și vine el (n.r. – Ahmetov), din Donețk, nu din Capitală, un soi de Jiul Petroșani, și domină 12-14 ani toată competiția.

Și mă cheamă și îmi spune că îmi mulțumește și că mă așteaptă… Aveam cantonamentul în Germania, că se juca imediat Champions League și nu aveam pauză foarte mare. Și i-am spus că nu mai vin, că semnasem deja cu șase luni înainte în altă parte. Îi spusesem, dar nu mă credea că am semnat. Daniel Chiriță, rapidistul nostru, și Florea plecau în oraș, iar eu mai rămâneam cu Ahmetov o jumătate de oră și îmi spunea ‘Termină cu astea, știu că nu ai semnat. Zi-mi ce bani vrei’. I-am zis că mă duc în România. și îmi zicea ‘Unde te duci tu în țara aia a ta, unde sunteți amărâți? Ce bani să îți dea ăia ție?’.

Din povestirile lui Marian Aliuță, Rinat Ahmetov nu l-a crezut până în ultima clipă și a tot insistat ca jucătorul să ajungă în Germania la discutții. „I-am spus că am semnat, că vreau să rămân în România, că naște soția. Și mi-a spus ‘Fii atent cum faci: nu mai vii în Germania. Du-te două luni, trei luni, plimbă-te unde vrei tu și noi îți plătim toate vacanțele și tot. Îți trimitem noi avion’ – că ei aveau avion privat când am semnat eu, eu am plecat la Șahtior cu avionul privat al lui .

Marian Aliuță: „Am vrut să văd banii”

Mi s-a părut… Gândește-te că eu m-am dus cu geaca de piele, cum era atunci. Când am ajuns acolo, totul s-a schimbat. La -15 grade la Donețk, crăpa și geaca aia, că nici nu era piele (râde). Ajungi la Donețk, ți se schimbă toată viața într-o zi, arunci toată îmbrăcămintea și începi să vezi ce înseamnă firmele mari…

Tu știi că eu am cerut să văd banii, prima dată, după ce am semnat? Credeam că nu mi-i dau. Știi cum se întâmpla la noi, semnai pe ceva și nu mai luai, că îți dădeau două amenzi că ai întârziat, că nu te-ai antrenat bine. Te băgau în comisie, nici nu știai când te judecau și te trezeai că ai TU de adus bani.

Eu am zis că semnez, dar vreau să îi văd, banii. Două sute de mii, primii bani în 2000. Mi-au adus banii, am zis să mi-i dea, nu doar să îi văd. Dar cum plec? Până la vamă, se ocupă ei, de acolo… trebuie să mă descurc eu. Dați-mi două pachete, 20.000. Dacă aveam 7-8.000 pe la Farul, hai că e bine, măcar cu ăștia să rămân. Dar nu s-a pus problema. Mi-au făcut cont… Eu nici nu aveam cont! I-am băgat în contul lui tata.

(n.r. – revenind la discuțiile cu Rinat Ahmetov) Mi-a zis să merg unde vreau, să mă liniștesc și apoi vorbim. Gândește-te, prima dată când trebuia să semnez, m-am înțeles cu el un milion pe an. Îmi dădea 500.000 la semnătură și restul împărțit în salariu. La Steaua (n.r. – echipa la care a ajuns de la Șahtior), am venit pe 200.000 de euro pe an.

Marian Aliuță: „Dacă ceream un milion jumătate la semnătură, nu erau probleme”

În decembrie, îmi zice un milion. Între timp, eu semnez cu Steaua, că eram în ultimele 6 luni. Apăruse legea Bosman, care pe mine nu m-a avantajat. Mă înțeleg cu ei (n.r. – ucraineni) în iarnă, eu și Timoșciuc, care a jucat la Bayern, dar nu semnez. Noi eram cei mai tineri, el 1979, eu 1978. El a semnat pe 4 ani, eu am zis pe un an. Mi-au zis că îmi dau mai mulți bani la semnătură, dacă semnez pe mai mulți ani. Eu am zis doar un an și mai vedem. Și să-mi dea un milion! Și n-am semnat. Am avut multe discuții cu Ahmetov care îmi zicea să închidem povestea asta. Și îmi zice ‘Spune-mi ce bani vrei, că m-am săturat de strategia ta’. Dacă ceream un milion sau un milion jumătate la semnătură, nu era problemă. Ei credeau că e strategie, eu îi spuneam că am semnat (n.r. – cu Steaua), nu-l mințeam.

După aia, joacă Dinamo cu Brugge și una din astea două juca cu Șahtior. Vine Nevio Scala la București, cu directorul sportiv, cu avionul privat cu care am mers și eu. Mă duc cu Giovanni și-i așteptăm pe Băneasa, îi luăm și mergem la masă. Giovanni (n.r. – Becali) era impresarul meu și îi spune lui Nevio Scala ‘Este cel mai prost jucător pe care l-am văzut. Am mai văzut jucători…‘. Vorbea de etnie și zice ‘cel mai prost țigan. Am mai lucrat cu Ilie, cu… Dar ăia mă înțelegeau. Ăsta nu înțelege! I-am zis să semneze, că eu bani am și acum, și peste 20 de ani, tot Giovanni rămân. Luam și eu bani, dar eu nu stau în banii ăia! Dar el o să regrete‘. El (n.r. – Ioan Becali) era în conflict cu Gigi. Și Nevio Scala a încercat să mă convingă și atunci. D-aia venise cu directorul sportiv, pentru mine. ‘Uite, semnează contractul și îl înregistrăm noi’. Și după aia erau probleme, că era dublă semnătură, dacă nu renunțau cei de la Steaua. Și am refuzat!