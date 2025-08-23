Marian Aliuță, eveniment caritabil pe Giulești! Bănel Nicoliță aproape a plâns la final + Giani Kiriță, accidentare urâtă: ambulanța a intrat pe teren. Video

Stadionul din Giulești a găzduit sâmbătă un meci caritabil pentru copiii proveniți din medii defavorizate din Călărași. Pe teren și-au făcut apariția foști mari jucători ai fotbalului românesc. Giani Kiriță, unul dintre protagoniști, a ieșit puțin șifonat. Fostul fundaș a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Foștii jucători de la Dinamo, Rapid și Steaua au făcut echipă pe Giulești

. Meciul are ca scop strângerea de fonduri pentru copiii mai puțin norocoși din Călărași, iar foștii fotbaliști români au acceptat cu brațele deschise să revină pe terenul de fotbal pentru o partidă demonstrativă.

Printre ei s-au numărat Sabin Ilie, Giani Kiriță, Marius Pena, Vali Bădoi sau Florin Cernat. La acest mini-turneu de pe Giulești participă o echipă a asociației care sprijină evenimentul, una a poliției de la Penitenciarul Rahova și alta compusă din foști fotbaliști.

Giani Kiriță s-a accidentat în meciul caritabil

Giani Kiriță a avut nevoie de îngrijiri medicale. Fostul jucător de la Dinamo s-a accidentat la claviculă, iar ambulanța și-a făcut apariția pe marginea terenului. Însă acesta a revenit câteva minute mai târziu pe teren.

„Tot timpul vin cu mare drag când e vorba de un meci caritabil. Vorbim de niște copii care provin din medii defavorizate. Pentru ei venim. Vezi bucuria aia. Poate, cine știe, cât de curând o să dau drumul și eu la o școală de fotbal și îi aștept la mine. Ne aducem aminte de fotbal. Noi respirăm fotbal și asta ne face plăcere”, a declarat Giani Kiriță înainte să se accidenteze.

Declarații Giani Kiriță

„Sunt copii care nu au mers niciodată cu o mașină, nu au mâncat o banană sau o portocală”

a participat la meciul de pe Giulești cu zâmbetul pe buze. Acesta se bucură de fiecare dată când poate să dea o mână de ajutor, mai ales când e vorba despre copiii nevoiași care l-au aplaudat fără oprire.

„Este tot timpul o plăcere să ne revedem, dar mult mai important e când avem și câte un caz caritabil, așa cum se întâmplă astăzi. Am înțeles că sunt peste 1000 de copii care vin din zone defavorizate și nu o duc foarte bine. De fiecare dată când suntem solicitați răspundem pozitiv. E chiar o onoare pentru noi când e vorba de copilași.

Sunt copii care nu au mers niciodată cu o mașină, nu au mâncat o banană sau o portocală. Ei ne dau o lecție de viață. Învățăm ceva de la ei. Le povestim și copiilor noștri că nu toate sunt roz în această lume. E chiar emoționant să îi ai în față”, a precizat Sorin Paraschiv.

Bănel Nicoliță, în lacrimi la finalul meciului caritabil: „Mi se face pielea de găină”

La finalul meciului din Giulești, Bănel Nicoliță a oferit declarații. Vizibil emoționat, fostul fotbalist al Stelei a vorbit despre momentele grele ale copilăriei sale. „Mă bucur din toată inima că pot face acești copii minunați fericiți. Știu că e foarte greu pentru ei să ne vadă de aproape, iar acum au ocazia să ne strângă în brațe, să ne dea mâna, să facă o poză cu noi, și cred că asta este cea mai mare bucurie.

Poate și eu, la rândul meu, când eram mic și nu aveam nimic, îmi doream să îi întâlnesc pe Dică sau pe Rădoi, dar am avut această șansă abia când am ajuns la Steaua. Nu am prins asemenea evenimente, să pot să stau lângă jucătorii pe care îi vedeam doar la televizor.

Ne bucurăm că, prin Marian Aliuță, există oameni care fac eforturi pentru a-i face fericiți pe acești copii. Pentru ei, faptul că ne-au văzut la televizor și acum pot sta lângă noi, jucători care am evoluat și în Liga Campionilor, este un motiv uriaș de bucurie. Mi se face pielea de găină când mă gândesc la asta.

Sunt fericit pentru acest proiect și recunoscător că există oameni care se gândesc la nevoile copiilor fără posibilități financiare. Sunt mii de copii care ar trebui ajutați, iar dacă nu putem să le oferim altceva, măcar să le dăm dragostea noastră, să facă o poză cu noi, să primească un ghiozdan și să simtă bucuria asta.

Am jucat și accidentat, dar plăcerea pentru fotbal a rămas aceeași. Tot ce sunt astăzi, îi datorez fotbalului. Suntem aici să le arătăm acestor copii că se poate, că visurile pot deveni realitate. Eu sunt poate mai aproape de ei, pentru că am plecat din sărăcie, fără posibilități, și totuși am ajuns campion al României și am jucat pe «Santiago Bernabeu»”, au fost cuvintele lui Bănel Nicoliță.