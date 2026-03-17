Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Marian Aliuță i-a distrus în direct pe jucătorii de la FCSB: „Glezne de plumb! Dacă jucau 3 zile, nu marcau. Rădoi a venit într-un moment nepotrivit”

FCSB începe slab play-out-ul, 0-0 cu Metaloglobus, iar Marian Aliuță trage un semnal de alarmă: jucătorii sunt „storși”, iar misiunea lui Mirel Rădoi pare aproape imposibilă.
Alex Bodnariu
17.03.2026 | 11:15
Marian Aliuta ia distrus in direct pe jucatorii de la FCSB Glezne de plumb Daca jucau 3 zile nu marcau Radoi a venit intrun moment nepotrivit
EXCLUSIV FANATIK
Marian Aliuță, complet dezamăgit de ce se întâmplă la FCSB. Analiza debutului lui Mirel Rădoi
ADVERTISEMENT

Aventura lui Mirel Rădoi la FCSB nu a început prea bine. Campioana ultimelor două ediții din Superliga României a remizat 0-0 cu nou-promovata Metaloglobus, în prima etapă din play-out. Marian Aliuță este de părere că antrenorul a venit într-un moment extrem de prost la echipa lui Gigi Becali.

Mirel Rădoi a debutat cu stângul la FCSB. Doar un egal cu Metaloglobus

Mirel Rădoi a acceptat să vină pentru doar câteva luni la FCSB, pentru a duce echipa la barajul pentru cupele europene. Misiunea sa se anunță una destul de complicată. Jocul echipei a arătat foarte slab în duelul cu Metaloglobus. Pe parcursul celor 90 de minute, jucătorii au părut în permanență neinspirați.

ADVERTISEMENT

Rămâne de văzut dacă Mirel Rădoi va avea suficient timp la dispoziție pentru a redresa situația. Sezonul este unul dezastruos pentru FCSB. Gigi Becali a mers pe mâna finului său, iar obiectivul este câștigarea play-out-ului și calificarea în preliminariile UEFA Conference League.

Marian Aliuță, complet dezamăgit de ce se întâmplă la FCSB

Marian Aliuță a rămas complet dezamăgit de ceea ce a văzut în FCSB – Metaloglobus și trage câteva concluzii extrem de interesante. Fostul fotbalist a fost coleg cu Mirel Rădoi, însă îi vine greu să creadă că antrenorul va reuși să scoată la capăt aventura în care a intrat, întrucât jucătorii roș-albaștri sunt cu moralul la pământ.

ADVERTISEMENT
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi...
Digi24.ro
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”

„Să ne uităm la meciul FCSB-ului. Acolo am fost supărat, dezamăgit. Zici că eram eu pe teren la 50 de ani. Vezi neputința asta. Abia dădeau cu piciorul în minge. Dacă jucau 3 zile, nu marcau. Picioarele erau grele. Nu erau pase curate. Parcă aveau plumb în ghete. Dacă jucau 3 zile, crede-mă că nu marcau. Un joc sub orice critică. Sincer, Mirel e fostul coleg al meu, e prietenul meu, dar nu are ce să facă.

S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO,...
Digisport.ro
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
ADVERTISEMENT

Jucătorii sunt de vină. Știi cum e? A venit cum a făcut-o Olăroiu. Nu știu ce a încercat. Probabil a venit să dea o mână de ajutor. A venit într-un moment nepotrivit. Echipa trebuie reconstruită. Jucătorii sunt la saturație. Au dat totul. Trebuie o schimbare totală. Nu văd ce ar putea să scoată Mirel într-un timp atât de scurt. Jucătorii sunt, să zic, saturați. Sunt storși. Nu mai au ce să dea pentru FCSB. E nevoie de schimbare. Depinde ce bani vrea Gigi să bage”, a declarat Marian Aliuță la FANATIK SUPERLIGA.

Mihăiță Pleșan a comentat debutul lui Rădoi la FCSB. „Îi va duce la...
Fanatik
Mihăiță Pleșan a comentat debutul lui Rădoi la FCSB. „Îi va duce la baraj, dar la vară are nevoie de 5-6 jucători buni. Dar buni!”. Exclusiv
Dezvăluiri despre ultima demisie din SuperLiga: „M-au rugat să mă mai gândesc. Nu...
Fanatik
Dezvăluiri despre ultima demisie din SuperLiga: „M-au rugat să mă mai gândesc. Nu am semnat nicio hârtie”. Are vreo legătură FCSB? Exclusiv
Adi Mutu are o favorită clară la titlu în SuperLiga. „Se bate cu...
Fanatik
Adi Mutu are o favorită clară la titlu în SuperLiga. „Se bate cu Craiova”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Andrei Nicolescu, replică dezlănțuită pentru Florentin Petre: 'Cine, mama?!'
iamsport.ro
Andrei Nicolescu, replică dezlănțuită pentru Florentin Petre: 'Cine, mama?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!