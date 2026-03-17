Marian Aliuță i-a distrus în direct pe jucătorii de la FCSB: „Glezne de plumb! Dacă jucau 3 zile, nu marcau. Rădoi a venit într-un moment nepotrivit”

Aventura lui Mirel Rădoi la FCSB nu a început prea bine. Campioana ultimelor două ediții din Superliga României a remizat 0-0 cu nou-promovata Metaloglobus, în prima etapă din play-out. Marian Aliuță este de părere că antrenorul a venit într-un moment extrem de prost la echipa lui Gigi Becali.

Misiunea sa se anunță una destul de complicată. Jocul echipei a arătat foarte slab în duelul cu Metaloglobus. Pe parcursul celor 90 de minute, jucătorii au părut în permanență neinspirați.

Rămâne de văzut dacă Mirel Rădoi va avea suficient timp la dispoziție pentru a redresa situația. Gigi Becali a mers pe mâna finului său, iar obiectivul este câștigarea play-out-ului și calificarea în preliminariile UEFA Conference League.

Marian Aliuță a rămas complet dezamăgit de ceea ce a văzut în FCSB – Metaloglobus și trage câteva concluzii extrem de interesante. Fostul fotbalist a fost coleg cu Mirel Rădoi, însă îi vine greu să creadă că antrenorul va reuși să scoată la capăt aventura în care a intrat, întrucât jucătorii roș-albaștri sunt cu moralul la pământ.

„Să ne uităm la meciul FCSB-ului. Acolo am fost supărat, dezamăgit. Zici că eram eu pe teren la 50 de ani. Vezi neputința asta. Abia dădeau cu piciorul în minge. Dacă jucau 3 zile, nu marcau. Picioarele erau grele. Nu erau pase curate. Parcă aveau plumb în ghete. Dacă jucau 3 zile, crede-mă că nu marcau. Un joc sub orice critică. Sincer, Mirel e fostul coleg al meu, e prietenul meu, dar nu are ce să facă.

Jucătorii sunt de vină. Știi cum e? A venit cum a făcut-o Olăroiu. Nu știu ce a încercat. Probabil a venit să dea o mână de ajutor. A venit într-un moment nepotrivit. Echipa trebuie reconstruită. Jucătorii sunt la saturație. Au dat totul. Trebuie o schimbare totală. Nu văd ce ar putea să scoată Mirel într-un timp atât de scurt. Jucătorii sunt, să zic, saturați. Sunt storși. Nu mai au ce să dea pentru FCSB. E nevoie de schimbare. Depinde ce bani vrea Gigi să bage”, a declarat Marian Aliuță la FANATIK SUPERLIGA.