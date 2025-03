Marian Aliuță, poveste memorabilă cu Sabin Ilie în cantonamentul Rapidului. Cu cine ține în derby-ul cu FCSB

Marian Aliuță , emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30 pe FANATIK.RO.

Marian Aliuță, povestiri haioase de la Rapid cu Sabin Ilie: „Eram cu el în cameră”

Marian Aliuță știe cum trebuie să arate jucătorii : „Că l-am văzut pe Sabin acolo, trebuie să ai puțin din tupeul lui, ca să nu zic din al lui Robert Niță, că îl depășește și amândoi au fost fotbaliști buni.

Sabin Ilie a rămas în relații bune cu Aliuță: „Marian e prietenul meu. Am crescut împreună, ne-am maturizat, am învățat dicție împreună. Vorbești bine, Mariane, nu știu ce Dumnezeu se întâmplă cu tine”.

Marian Aliuță nu poate să uite un episod cu Sabin Ilie: „Am învățat de la tine când stăteam în cameră amândoi la Rapid. Să le spun domnilor cum stăteam la stadion la bază și era cimitirul. Eram cu el în cameră și era o familie care avea un mort și îl plângeau.

Și Sabin era obosit. A ieșit după 10 minute și a zis: ‘Lăsați-l pe Vasile să plece că oricum nu îl mai întoarceți’. Cu Robert am crescut la Steaua”.

Sabin Ilie îi aduce aminte lui Aliuță ce a reușit pe teren când era odihnit: „Ai văzut când m-au lăsat să dorm. În minutul 29, Rapid – FCSB era 2-0, era meciul închis”. Marian Aliuță a simțit nevoia să intervină: „Atunci eram la Steaua. Se numea Steaua”.

Cu cine ține la derby-ul Rapid – FCSB: „Eu sunt stelist”

Marian Aliuță a dezvăluit cu ce echipă ține la derby-ul dintre Rapid și FCSB: „Sincer eu am crescut la Steaua. Și eu și Robert Niță cred că am fost luați la echipa mare la 16 ani. Am avut momente frumoase acolo și eu sunt stelist. Dacă nu joacă Rapidul cu Steaua, țin cu Rapid. Dar dacă joacă orice echipă cu Steaua sunt stelist”.

Fostul mijlocaș din Giulești a făcut apoi o glumă: „M-am simțit bine și la Rapid, deși venisem de la Steaua. M-au primit bine și m-au agreat foarte repede. Și m-am simțit bine acolo. Copilăria mea și tot ce am trăit a fost la Steaua”.

Alin Buzărin i-a adus aminte lui Aliuță de un moment mai tensionat: „A fost celebra scandare cu ‘Nu e Steaua’. Fostul fotbalist a povestit pe scurt episodul: „M-au suporterii să scandez și… A făcut-o și nea’ Puiu. Și Dan Petrescu. Eu n-am putut să pup steagul. M-au chemat la galerie și am scandat ‘Nu e Steaua’. Pentru mine, FCSB rămâne Steaua”.

Marian Aliuță, dialog savuros cu Sabin Ilie: „Uite ce vulturi am fost și ce ciori am ajuns”

Sabin Ilie a avut un dialog amuzant cu Marian Aliuță după ce pe ecran a apărut o poză cu cei doi în tricoul giuleștenilor: „Uită-te la poza asta. Acum 21 de ani, la meciul Rapid – Gloria Bistrița 3-1”.

Marian Aliuță a dezvăluit ce poreclă avea la Steaua: „Timpul trece din păcate pentru totdeauna. Eu am părul creț, dar când mi-l mai fac trag de el. Robert tu ar trebui să știi. Panduru îmi zicea Mehmed. Eh, mi-am făcut și implanturi.

Sabin avea un păr frumos, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Trece printr-o schimbare. Fostul atacant al Stelei a replicat: „Erai ca Valderrama”.

Aliuță a continuat în același registru: „Robert, mi-a zis Sabin să ne vedem și i-am spus că vin ăia cu pancarde și nume. I-am zis să îți pui și tu că nu te mai recunosc”.