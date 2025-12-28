Marian Aliuță și-a găsit liniștea în religia penticostală. Confesiune tulburătoare de Sărbători: „Calea mea este Isus Hristos”

ADVERTISEMENT

Marian Aliuță a fost un fotbalist talentat, cu o viață agitată, frământată de ispite, cu multe echipe în CV, cele mai importante fiind Steaua/FCSB, Rapid, Șahtar Donețk. I s-au așternut covoare de bai la picioare, le-a călcat în picioare, le-a pierdut. Și-a câștigat liniștea sufletească și drumul cel drept, „calea nemijlocită către lumina Domnului Isus Hristos”, spune el, în religia penticostală. Ceea ce a mirat pe multă lume. De ce, cum și când a pornit pe calea aceasta aflați dintr-un reportaj exclusiv marca FANATIK.

Marian Aliuță și-a găsit liniștea în religia penticostală: „Mă simt într-o relație directă cu Isus Hristos”

Am stat de vorbă cu Marian Aliuță într-o seară de decembrie umedă, rece și cețoasă, hai să-i zicem, într-un cuvânt, „londoneză”, la Biserica Profides (Profides înseamnă „pentru credință” în latină), din Pavilionul C2 de la Romexpo, acolo unde merge el să se roage alături de „frații și surorile” întru credință.

ADVERTISEMENT

„Am fost de mic atras de Dumnezeu, din familie, familie ortodoxă, am auzit de Dumnezeu în primul rând de la mama. De mic copil am mers la biserică”, își începe Marian Aliuță „spovedania”.

Cum a găsit, matur fiind, calea spre credință, spre Hristos, prin religia penticostală? De la bun început a ținut să lămurească situația sa… mai bine spus, starea sa sufletească.

ADVERTISEMENT

„Vreau să fac o precizare… Fiecare religie, fiecare biserică… ortodoxă, catolică, penticostală, baptistă, adventistă, protestantă… are impresia că doar ea va mântui. Eu nu mă simt într-o religie, mă simt într-o relație cu Isus Hristos, există o singură cale spre Hristos și cu El trebuie să avem o relație directă, o religie directă cu El. Nu printr-o… etichetă, ortodoxă, baptistă, penticostală, catolică, toate drunurile astea duc la Hristos și trebuie să ai o relație directă cu El. Fiecare religie spune că e cea mai tare, că e singura care mântuiește… nu-i așa! Pentru mântuire dreaptă e numai calea directă, comunicarea directă cu Hristos”.

Trebuie să citești Sfânta Scriptură ca să înțelegi nuanțele, diferențele, cotiturile drumului spre Mântuitor și religia care se mulează pe credința ta… L-am întrebat pe Marian de ce a ales religia penticostală. Răspunsul a fost neașteptat: „Nu cultul penticostal m-a chemat. Nu! Prin trăirile avute cu Hristos, prin Duhul Sfânt am conștientizat calea, adevărul și prin Biserica Profides am găsit eu cuvântul lui Dumnezeu și m-am așezat în acest loc unde mă simt foarte bine”.

ADVERTISEMENT

Momentul crucial care i-a schimbat viața: „I-am cerut lui Dumnezeu să-mi vorbească, să-mi arate drumul și voi face ce vrea El…”

Orice om are momente și momente în viața sa, sinusoidale, care îl apropie sau îl îndepărtează de Dumnezeu. Deși credința n-at trebui „resuscitată” de momentele grele, ar trebui să vină din interiorul nostru necondiționat de cât de bine „ne merge”…

Și Marian a trecut de la extaz la agonie și retur, dacă acceptați duritatea termenilor, și a avut un moment de cotitură decisivă în viață, spre pocăință și drumul cel drept pe care este acum. Care a fost acel moment dramatic și hotărâtor, Marian știe cel mai bin…

ADVERTISEMENT

„Cotitura a fost în momentul în care am întâmpinat probleme financiare mari… uriașe… acum vreo șase ani… N-am mai găsit nicio ușă deschisă, nicio soluție, totul se închisese și într-o astfel de fundătură îți ridici capul spre cer și așa am făcut și eu. I-am cerut lui Dumnezeu să-mi vorbească, să-mi arate drumul și voi face ce vrea El… Nu m-am gândit niciun moment la pocăință, nu știam ce înseamnă pocăința, i-am cerut numai să-mi arate drumul și i-am promis că voi face numai ce vrea El”

S-a botezat în urmă cu trei ani și ceva, împreună cu soția, acasă, „ca să duc cuvântul lui Dumnezeu până la finalul vieții”

Parcă i s-a pus un nod în gât la amintirea acelor clipe grele, s-a oprit, și-a oprit, poate, o lacrimă în colțul ochiului, s-a recules câteva secunde și a continuat spovedania…

„Și am făcut ce vrea Dumnezeu, m-am aplecat spre Biblie și am învățat învățătura ei, care spune că nu este alt nume sub cer decât al lui Isus Hristos, care este și om, și Dumnezeu. Și mai spune cuvântul Lui «Crede și te botează», adică, după sfânta rânduială, întâi să înveți să crezi și apoi să faci legământ prin apa botezului”

…Şi Dumnzeu l-a ajutat, spune Marian, a ieșit din situația fără ieșire datorită unor oameni „pe care Dumnezeu i-a trimis să mă ajute, cu sume mari de bani, și să mă scoată la lumină, a fost o minune pe care numai Dumnezeu o putea face”.

…Și s-a botezat în urmă cu trei ani și ceva, împreună cu soția, acasă, „ca să duc cuvântul lui Dumnezeu până la finalul vieții, eu pe El îl urmez și știu că voi merga în Rai dacă îl urmez pe El”.

„Gigi Becali este mult mai mult religios decât credincios, se duce spre dogmă. Ar trebui să fie mai smerit”

Marian Aliuță a jucat la în 2002-2004. Îl cunoaște bine pe . Părerea lui despre patronul lui este clară ca lumina de la Dumnezeu: „Gigi Becali este un om care îl iubește pe Dumnezeu, dar mai mult merge pe partea asta religioasă strictă decât pe relația unu la unu cu Domnul Isus Hristos.

Pentru el ortodoxia este baza omenirii și în afara ortodoxiei nu mai există altă religie, oamenii sunt călăuziți către cel Rău, către Diavol. Asta crede dânsul, dar nu este adevărat.

Și vin cu argumente clare, Domnul Isus ne cheamă la o singură credință, care este credința în El, nu ne cheamă la o religie, nu ne cheamă la o etichetă. Și spune că are și din alte staule, nu numai ortodocși.

Ortodoxia este calea mântuirii și în afara ortodoxiei suntem ai Diavolului?! Nu! Toată suflarea dată pe Pământ, toți oamenii sunt ai Domnului Isus Hristos și prin el trăim.

Gigi Becali este mult mai mult religios decât credincios, se duce spre dogmă. Ar trebui să fie mai smerit. Să încurajeze oamenii mai mult către Isus Hristos.

Este o voce puternică în România și ar trebui să se lase folosit pentru Domnul Isus Hristos prin puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu să fie foarte cunoscut în România.

Poate să ducă mai departe cuvântul Domnului, poate să întoarcă oamenii la Dumnezeu printr-o credință pură pe care o cere Isus Hristos.

«Eu sunt calea, adevărul și viața», spune Isus Hristos. Gigi Becali are puterea să facă asta și Dumnezeu să-l călăuzească, să-i dea forță să ducă adevărul mai departe”.

Biserica Profides ajută mii de copii necăjiți din toată țara

După discuția noastră, Marian urma să se urce în mașină și să plece, în miez de noapte, la Zalău, împreună cu soția, la o acțiune de binefacere organizată și susținută material de frații și surorile din Biserica Profides în ziua următoare, 5 decembrie, Ajun de .

Pentru că ajutorarea semenilor amărâți, în special a copiilor vitregiți de soartă este una dintre preocupările principale ale congregației amintite: „Nu pot lipsi la asemenea acțiuni, sunt atâția oameni în suferință care au nevoie de ajutor. Strângem fonduri și ajutoare materiale, haine, mâncare, rechizite, jucării, este lucrarea lui Hristos prin noi, nu pot lipsi la așa ceva. Tare aș vrea ca oamenii să înțeleagă: dacă fiecare din puținul lui, ar da ceva și ar ajuta oamenii sărmani, în special copiii, nu numai de Sărbători, oricând îi îndeamnă Dumnezeu prin inima lor, ar fi o mare binecuvântare ”.

Zalău e numai un loc dintre cele unde Marian Aliuță, împreună cu frații și surorile lui din Biserica Profides, duc alinare celor sărmani. Toată țara este „teatrul de acțiuni” de binefacere al lor: „Mergem și în zona Călărașiului, și în zona Vasluiului, nici nu-ți poți închipui ce suferință e pe acolo, mulți nici apă, nici curent electric nu au, nu-ți vine să crezi, oamenii sunt foarte săraci. Le ducem în special mâncare, asta e de bază, să aibă ce mânca…”. Să aibă ce mânca… Ad literam, nu e nicio figură de stil.

„Doamne, sunt atâți copii amărâți de-ți vine să plângi tot timpul, cu părinții plecați, pierduți prin lume, sau cu dizabilități, prin spitale, sau la pușcărie, familii destrămate, vai de sufletele lor. Pe 13 decembrie îi aducem la București pe copiii de la Călărași, să le dăm cadouri, iar pe 24 decembrie ne ducem noi la ei să le ducem mâncare pentru masa de Crăciun și următoarea cel puțin o lună. Când văd ochii lor că nu mai plâng, chiar strălucesc și spun «Doamne, îți mulțumesc”», mă bufnește plânsul pe mine și nu-mi mai trebuie nimic. Acolo e Dumnezeu!”

Pastorul Toni Berbece: „E o minune cum a ajuns Marian Aliuță la noi”

Toni Berbece, pastorul de la Biserica Profides, care l-a botezat pe Marian și pe soția lui, Mari, este, fără nicio ironie sau exagerare, multilateral dezvoltat. Nu zâmbiți cu îngăduință, citiți în continuare!

Omul acesta este absolvent de teologie, însă lasă impresia că a făcut trei, patru facultăți. Ştie să cânte, să mângâie clapele sintetizatorului, știe oratorie, mimică, mişcare de scenă, ştie când şi cât să glumească pentru a menţine la cota maximă atenţia credincioşilor.

Toni Berbece este, fără nicio exagerare, „one man show”, ar reuși să aibă succes pe orice scenă, nu numai cea religioasă din fața „fraților și surorilor”.

A povestit cu a ajuns Marian Aliuță „unul dintre noi”, ca să păstrăm aserțiunea fotbalistică și în cadrul mult mai sfânt al religiei. Spune din start că a fost „o minune”.

„E o minune cum a ajuns Marian Aliuță la noi pentru că nu l-am cunoscut înainte să vină la noi, la o slujbă, într-o duminică, acum aproximativ trei ani jumătate, chiar patru ani. Eu l-am văzut la un podcast în care spunea «Eu vreau să mă botez acum, la vârsta maturității, acum, când am înțeles cu adevărat calea. Eu vreau să mă pocăiesc».

Atenție: cuvântul pocăință există în toate traducerile Bibliei în limba română. Să se înțeleagă că nu e o sectă, e un cuvânt de origine slavonă, folosit în toate religiile. Când am auzit că Marian vrea să urmeze această cale a pocăinței, eu m-am rugat «Doamne, eu vreau să-l ajut pe omul ăsta, adu-l la noi!»… fără să-l știu, fără să-l cunosc…

În două săptămâni fix, în două duminici de la rugăciunea mea, mă anunță frații de la pază și ordine că a venit Marian Aliuță! Tremurau… «A venit Marian aliuță la noi!»… cunoscându-l pe Marian din viața lui sportivă.

A venit fără niciun telefon, nicio intervenție, niciun lanț al slăbiciunilor de la mătușa la mam’mare, de la vecina de la unu la vecina de la doi, nimic! Nici acum nu știu exact cum a aflat de Biserica Profides, a fost valea lui încoace”.

…Și l-a implicat pe Marian Aliuță în compartimentul „de atac” din prima clipă!

Toni Berbece și-a amintit că l-a implicat pe noul enoriaș în „vârful liniei de atac” din prim aclipă. Avea atuul notorietății și-l ascultau credincioșii. Pentru că avea și el credință, vorbea cu credință.

„Și am avut credința și curajul să-l implic din prima clipă. Aveam un eveniment foarte mare, «Trezirea Națiunii» pe «Arena Națională», au venit peste 20.000 de credincioși, era în Vinerea Mare, și i-am spus «Frate Marian, invită oamenii la stadion, că ai fost fotbalist cunoscut și nu te uită lumea!». Și am făcut un filmuleț cu el de vreun minut și ceva în care invita oamenii la stadion…

Culmea e că aveam emoții amândoi, eram ca doi copii… Și de atunci Marian a fost nelipsist de la slujbele noastre, de la serile de rugăciune și unul dintre cei mai implicați frați în toate misiunile noastre umanitare.

Eu, ca pastor al lui, îi dau o recenzie de 10 plus acestui om transformat de Hristos prin pocăință serioasă, n-a mai umblat cu păcatul, nicio formă de păcat, serios, sârguincios, om al rugăciunii și milosteniile lui își spun cuvântul pentru că le face așa cum l-a învățat Hristos.

A fost încercat de ispite pentru că le-a avut la îndemână, a avut viață plină cu de toate, viață de fotbalist, dar, cum spune Hristos, «Cui i se iartă mult, iubește mult». Și Marian iubește mult acum. Și pe Domnul, și pe oameni”

Dan Puric s-a simțit în Biserica Profides ca „în biserica primară, biserica dintâi a lui Isus Hristos”

Pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, Biserica Profides l-a avut invitat pe cunoscutul actor, autor și regizor de teatru Dan Puric.

„A fost Dan Puric la Adunarea noastră de Ziua Națională a României, pe 1 Decembrie și mi-a spus că s-a simțit ca în biserica primară, biserica dintâi a lui Isus Hristos. A zis că el nu face și nu a făcut niciodată diferențe, ci s-a unit cu orice om care crede în Hristos și îl caută pe Hristos. Nu a ținut niciodată cont de gardurile religioase, dogmatice și a găsit frați întru Hristos oriunde a căutat, sub orice denominațiune”, ne-a povestit pastorul Toni Berbece.

Copiii sunt botezați ortodox: „Nu îi forțez să se boteze din nou, decizia le aparține sută la sută”

Marian și Mari Aliuță au 3 copii, Bianca, 26 de ani, Laurențiu, 23 de ani, Dino, 18 ani: „I-am botezat când erau mici, în religia ortodoxă, nu i-am forțat, nu îi forțez să se boteze din nou, i-am încurajat și m-am bucurat să-l cunoască pe Hristos, au citit și ei Sfânta Scriptură, însă decizia finală le aparține în totalitate”.

Fericirea lui Marian Aliuță. Și rugăciunea din fiecare seară

L-am întrebat pe Marian Aliuță ce este fericirea pentru el. N-a stat să se gândească, n-a ezitat nicio secundă, fără nicio exagerare sau „efect” literar…

„Fericirea pentru mine este Hristos și cadourile pe care mi le-a dat El, soția, copii, părinții, familia, apropiații, toți cei din jurul meu sunt cadouri binecuvântate. Și pacea pe care mi-a dat-o Hristos”.

…Iar în încheiere l-am rugat să-mi spună cea mai frumoasă, cea mai puternică rugăciune pentru el: „Când ajung acasă seara, îmi place să mă așez în genunchi, așa mi se deschide poarta cerului și duhul sfânt coboară peste casa mea, și spun… (se oprește un moment, se reculege, își trece mâna peste frunte și ridică privirea spre cer)

«Doamne, Tu, Rege al regilor, care pentru mine, păcătosul, ești totul, dacă am greșit azi, cu orice, Te rog să mă ierți, Te rog să mă-ndrepți, să mă ajuți să fiu așa cum vrei Tu, sunt sigur că mă vei modela să slujesc așa cum vrei Tu. Îți mulțumesc pentru ceea ce-mi dai, îți mulțumesc pentru binele din casă, din familie. Eu îți recunosc jertfa de la Golgota, sângele sfânt, cel mai sfânt, vărsat pentru mine și pentru copiii mei și pentru orice făptură. Ne rugăm Ție, eu și soția mea, pentru că Tu ne-ai ales pe noi, nu noi Te-am ales pe Tine. Doamne, îți mulțumesc pentru toate minunile pe care le faci în viața mea! Slăvit fie numele Tău, Tu ești Regele meu! Doamne Isuse Hristoase, Te proclam Domn peste casa mea! Toată slava este a Ta!». Așa mă rog, simplu, nu trebuie să fii academician cu Dumnezeu”.