Marian Aliuță și-a găsit urmașul în SuperLiga: „A tratat fotbalul ca pe o poezie. O să regrete toată viața!”

Într-un dialog unu-la-unu cu Robert Niță în emisiunea SUFLET DE RAPIDIST, Marian Aliuță a încercat să-și găsească „urmașul” printre jucătorii activi din SuperLiga. Fostul mijlocaș de la Steaua și Rapid a admis că fotbalul s-a schimbat mult, iar fotbaliștii din prezent au alte calități.

Marian Aliuță despre „urmașul” său: „O să regrete, cum am regretat și eu că nu am dat mai mult”

„Vezi vreun jucător în SuperLiga care să se apropie de ce jucai tu?”, l-a întrebat Robert Niță pe invitatul său.

„S-a schimbat. Jucătorii s-au schimbat. Mă refer la număr 10. Ne uităm și la Cisotti, care este și defensiv, și ofensiv, are capacitate de efort. S-a schimbat puțin fotbalul”, a răspuns Marian Aliță.

Și totuși, Marian Aliuță l-a nominalizat pe . Un jucător care se aseamănă, dincolo de calitatea din teren, ca implicare și „seriozitate”.

„Cisotti nu are nici 30% din calitatea tehnică pe care o aveai tu”, a intervenit moderatorul

„Calitate tehnică… Dar, probabil, aleargă mult mai mult. Sunt jucători diferiți astăzi. Tot timpul mie mi-au plăcut jucătorii de creație. Și, în momentul de față, nu știu… Budescu, da.

El e din ultima generație de jucători care au făcut diferența. Păcat, pentru că și el a avut calități foarte mari. Și el o să regrete, cum am regretat și eu că nu am dat mai mult. El a făcut fotbal așa, pentru el a fost o poezie și nu a tratat cu seriozitate, la calitățile pe care le-a avut. Și-o să îi pară rău. Acum, și , nu mai are ce să facă”, a concluzionat Marian Aliuță.

Marian Aliuță, copil-problemă pentru părinții coechipierilor

Robert Niță și-a amintit perioada copilăriei, când el și Aliuță erau colegi de generație și de antrenament:

– Noi ne știm de la 7-8 ani, când de antrenam pe terenul de zgură din Complexul Steaua, și îmi aduc aminte, când te mai enervai, luai mingea de la centrul terenului și până în poartă driblai…

– Eh… Știi cum e. Eu am fost jucătorul tehnic, nu am fost jucător de viteză. Am fost pe spații mici, îmi plăcea să driblez. De multe ori, crede-mă că aveam probleme la Steaua… Părinții se mai certau cu Petre Mihai, antrenorul care m-a crescut, că nu dădeam drumul la minge. Și le spunea ‘OK, nu dă drumul la minge, dar o duce până în poartă’.