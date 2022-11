Marian Aliuță și Bănel Nicoliță, povești de senzație la Fiță cu Adiță cu Gigi Becali, Pițurcă și Luțu: „L-am sunat din greșeală la 5 dimineața!”. Video

Marian Aliuță și Bănel Nicoliță, unii dintre cei mai iubiți jucători ai Stelei și ai FCSB, au făcut dezvăluiri savuroase în emisiunea Fiță cu Adiță.

Marian Aliuță, poveste de senzație cu Gigi Becali și Mirel Rădoi: „Azi am fi fost la toate știrile!”

Marian Aliuță și Bănel Nicoliță au fost invitații unei noi emisiuni Fiță cu Adiță” pe canalul de YouTube theXclusive. Fostul decar din Ghencea a povestit un episod amuzant cu Gigi Becali: „Eram cu Mirel, să ne ia Gigi mașini. Și ne duce la BMW, la patronul de la Bavaria. Gigi își luase mașina de acolo. Și acum intrăm la Bavaria, pac, eu cu Rădoi și cu Gigi, cum intră Gigi… Era altfel atunci, tânăr… Unde e? Pac, asta e mașina. Mirele, pe care o vrei?

Când să luăm mașinile, Schmidt ne zice: Bă, vi le dau, dar el n-a plătit-o nici pe a lui! Mamă, zic e groasă! Înseamnă că nu luăm nimic, Mirele de aici! Abia luase Steaua. Semnase de pe o societate pe alta.

Și acum noi pe Magheru, cu BMW-ul lui. Avea un seria 7. Mirel în dreapta, eu în spate. Stai să-l sun pe Viorel Păunescu! Cum făcea el… Viorele, ce faci? Sunt pe Magheru, mă plimb. În timp ce vorbea cu el, am rămas fără benzină! Ne-am dat jos și el vorbea la telefon. Ne plimbăm, uite suntem în rond.

Dar eu cu Mirel împingeam mașina, ne ascundeam. De pe prima bandă, am blocat două. Mirel îi zicea: Nea Gigi, am rămas fără benzină! Da, tată! Îi făcea din mână lui Mirel. Eu eram transpirat. L-a oprit pe un taximetrist. Ai canistră? Ia-ne și nouă benzină! Nu avea niciun stres. Azi am fi fost la toate știrile!

Marian Aliuță și telefonul cu Victor Pițurcă la 5 dimineața: „Vezi bă, de ce vă țin în cantonamente?!

Marian Aliuță a dezvăluit cum l-a sunat pe după o seară lungă în oraș: „Cu nea Piți am avut o relație foarte bună. Ne-a iubit. Mergeam cu Para la ședințe: ‘Cum ai mingea, capul sus, i-o dai lui Marian. Dacă nu, te scot! Vezi cum faci, azi îmi cari iar pianul!’ Pasa corect, recupera, era un jucător care și-a făcut treaba la Steaua”.

Aliuță a încercat să se scoată și să dea vina pe fiul lui „Piți”: „M-a sunat Alex Pițurcă. Eram prin Herăstrău. Am zis că îl sun mai târziu. Am căutat pe telefon și apelat Victor Pițurcă. 5 dimineața și muzica la maxim în mașină. ‘Da mă, ce faci? Unde ești?’ ‘Bine, mă, tu?’ Nea Piți! Mamă, nu știam ce să fac! Am dat muzica mai încet.

Nu știu cum mi-am găsit eu cuvintele. ‘M-a sunat Alex și am crezut că s-a întâmplat ceva cu el!’ ‘La 5 dimineața, mă?’ Am zis că cine știe pe unde e și l-am sunat… ‘Păi și tu acasă cu copiii asculți muzica tare? Vezi bă, de ce vă țin în cantonamente?!’ Nu mi-a zis nimic a doua zi. Dar ne ținea mult în cantonament”.

Marian Aliuță, cele mai amuzante povești cu Hagi Luțu: „Mare panaramă!”

Marian Aliuță a povestit o întâmplare petrecută alături de Luțu și Zyati: „Luțu e fratele meu. Eu jucam la Steaua, el la Rapid. După meci, îi spun la mine să mâncăm. L-a văzut pe Ziaty mai negru și a crezut că e țigan. Mama i-a spus: ‘Ia, mă și mănâncă! Ăsta nu e țigan?’ ‘Zic nu e!’ El era marocan. Nu mai putea Luțu de râs”.

Aliuță a spus cum i-a făcut ziua de naștere lui Luțu la un local de fițe din centrul Bucureștiului: „Era la ziua lui pe Decebal, el cu Costea. Nu avea nimic pe masă. Cafeneaua era plină. Îți iau un platou ceva? Nu poți să nu ai nimic pe masă. Zic hai să ne întoarcem, să facem o poză și dăm impresia că toți din cafenea sunt invitații tăi. Murea de râs. Panaramă, Luțu”.

Una dintre cele mai emblematice și amuzante povestiri rămâne cea de la înscrierea la școala de antrenori: „Eu cu el la școala de antrenori. El lângă mine. Ne dă o fișă să ne facem CV-ul. Eu vedeam că se tot uita. El copia prostul! A trecut tot ce am scris eu la mine. Apoi zice: ‘Lasă mă că nu își dau ăștia seama! Suntem amândoi stângaci, merge!’ Așa a dat fișa. „Surdu” a fost mare fotbalist”.

Ionuț Luțu, speriat de fotografi în Turcia: „Când a văzut prima oară paparazii cu blitz-urile, credea că fulgeră afară”

O altă amintire memorabilă cu Luțu în prim plan a avut loc după transferul în Turcia: „La Galatasaray când a văzut prima oară paparazii cu blitz-urile, credea că fulgeră afară. Fugise din cantonament la discotecă”.

Ionuț Luțu a vrut să se ia la bătaie pe teren cu Marian Aliuță: „Craiova ne bate cu 3-1 cu Steaua. Era stadionul plin. Se ceartă pe la mijlocașul terenului de la un fault. Eu stăteam de o parte. Mă căuta Luțu. Cică unde ești mă, să ne batem? Ce vrei mă? Taci mă, să vadă lumea! Trage mă de mine că nu am cu cine să mă bat!”.

Altă dată, după ce a fugit de la echipă, s-a ascuns într-o debara din bucătărie înainte de meci: „La Craiova. A plecat din cantonament și a venit dimineață. A intrat în bucătărie și făceau echipa. Cârțu era antrenor și Silviu Lung antrenor secund sau cu portarii. Era în debara și auzea: Îl băgăm pe-ăla. Și Silviu Lung făcea: nu, bagă-l în a doua repriză că ăla e mort. Îi venea să iasă din dulap să zică să îl lase să joace”.

Marian Aliuță și Adrian Pitu, petrecere cu femei la stadionul Ghencea

Aliuță are o poveste savuroasă și cu Adrian Pitu, fostul jucător al Stelei: „La Băcău nu îl băga Ilie Dumitrescu și era rezervă. Băi, Pitule, ești singurul fotbalist din istoria care vine de pe bancă pe bancă. Ca să joci bine, să dai randament, trebuie să chemăm două gagici la tribună.

Și îi ziceam, vezi când… pui fetele să zică: ‘Forța, Steaua! Forța, Steaua! ‘Și a dat gol după câteva etape. Se duce la galerie și zice: ‘Țigane, ai avut dreptate! Forța, Steaua! Forța, Steaua!’”.

Bănel Nicoliță, poveste neștiută despre autogolul de pe Bernabeu

despre autogolul cu Real Madrid, iar fostul mijlocaș a făcut o nouă dezvăluire.

„Când am dat autogol toată lumea era supărată, mama era bucuroasă: ‘Bravo, mămică, ai dat gol!’ Apoi i-am zis: ‘am greșit poarta!’ Am fost două săptămâni în depresie rău de tot”, și-a adus aminte și Bănel.

Bănel Nicoliță se simte în rolul de jurnalist

Bănel Nicoliță este invitatul permermanent în emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, iar fostul jucător a vorbit despre această nouă experiență.

Adiță: „Ăsta al nostru e acum jurnalist. Ai văzut? La Horia, la Fanatik. Bună emisiunea! Cea mai bună! Dicție, prezență, prestanță!

Bănel Nicoliță: N-ai văzut frătioru-meu, frumos, la cămașă! Așa m-ai educat frate! Tu ai venit: Bă, Bănele, când te duci undeva la emisiune vreau să fii elegant!”, a punctat Bănel.