Războiul pentru marcă, palmares şi numele “Steaua” datează de mai bine de un deceniu între Clubul Sportiv al Armatei şi Gigi Becali. Deşi au trecut 11 ani, situaţia este departe de a se rezolva.

Marian Aliuță, verdict fără dubii în războiul dintre FCSB și clubul Armatei: “Steaua n-a dispărut niciodată din Liga 1”

Marian Aliuţă a evoluat la Steaua între 2002 şi 2004. Fostul mare mijlocaş a tranşat această dispută în direct la FANATIK SUPERLIGA, spunând că, în opinia lui, Steaua n-a părăsit niciodată prima ligă:

“Pentru mine, FCSB rămâne Steaua. Steaua n-a dispărut niciodată din Liga 1. Ar trebui să fim mândri pentru ceea ce au realizat şi ne duc mai departe în cupele europene.

La ce fotbal sărac avem, cu asta ar trebui să ne mândrim. Este extraordinar, un parcurs foarte bun, neaşteptat pentru mulţi. Nu suntem excluşi nici din meciul cu Lyon.

Ok, este o echipă mult peste noi. Am bilet să trecem de Lyon. Făceam o glumă. Da, am bilete cu Lyon şi pentru sferturile de finală. “, a spus Marian Aliuţă la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali: “Eu m-am născut şi am crescut cu numele de `Steaua`”

în ceea ce priveşte războiul pentru siglă și palmares, spunând că echipa sa a continuat activitatea echipei roș-albastre:

“Istoria României aia e, a lui Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare… De la daci. Eu am făcut palmaresul, istoria, cu numele de `Steaua`. Am continuat activitatea şi pot să mă numesc `Steaua` cât vreau eu.

Palmaresul Cupei Campionilor am luat cu numele de `Steaua`. Nu mă pui tu pe mine să schimb numele. Eu m-am născut şi am crescut cu numele de `Steaua`. Tu vii şi spui că nu îmi mai dai voie să folosesc numele? A, poţi să te numeşti `Steaua` la handbal. Dar la fotbal, numele de `Steaua` îl pot avea numai eu”, .