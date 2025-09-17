Sport

Marian Barbu a avut de muncă la debutul în Champions League! „Centralul”, chemat de Hațegan la VAR de două ori în mai puțin de 15 minute

Marian Barbu a debutat în Champions League după ce a fost la centru în meciul Slavia Praga - Bodo/Glimt. Cum s-a descurcat „centralul” român.
Mihai Dragomir
17.09.2025 | 22:15
Marian Barbu a avut de munca la debutul in Champions League Centralul chemat de Hategan la VAR de doua ori in mai putin de 15 minute
ULTIMA ORĂ
Ce a făcut Marian Barbu la primul meci din Champions League. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Marian Barbu a fost delegat de UEFA la partida Slavia Praga – Bodo/Glimt, în prima etapă din Champions League. Cum s-a descurcat „centralul” român după ce Ovidiu Hațegan l-a chemat de două ori la monitorul VAR.

ADVERTISEMENT

Prestația lui Marian Barbu la debutul în Champions League

Meciul Slavia Praga – Bodo/Glimt a început la ora 19:45. Partida a fost una spectaculoasă, tabela indicând la finalul jocului scorul de 2-2 (Mbodji 23, 74 / Bassi 78, Fet 90). Marian Barbu n-a avut o seară tocmai ușoară.

Golul cehilor din minutul 23 a fost reclamat de adversari pentru un posibil offside. Ovidiu Hațegan, aflat în camera VAR, l-a chemat pe Barbu la margine pentru a revedea întreaga fază, iar golul a fost validat în cele din urmă.

ADVERTISEMENT

Ulterior, în minutul 36 al partidei, gazdele au cerut penalty, după un posibil henț. Marian Barbu a fost nevoit să își ia câteva momente pentru a revedea și această fază la monitorul VAR. De data aceasta, „centralul” român a dictat fault în atac.

Din brigada lui Marian Barbu au mai făcut parte și tușierii Mircea Grigoriu și George Neacșu, precum și Sebastian Colțescu, care a îndeplinit rolul de al patrulea oficial.

ADVERTISEMENT
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de...
Digi24.ro
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina

Tensiune și în repriza secundă. Cum a gestionat Marian Barbu situația

Repriza secundă nu a adus deloc liniște. În minutul 49,  brigada românească, în frunte cu Marian Barbu, a avut de gestionat un nou moment controversat. Bodo/Glimt a cerut penalty, iar analiza VAR s-a întins pe durata a 4 minute. În final, „cavalerul fluierului” a indicat lovitura de la 11 metri.

ADVERTISEMENT
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat...
Digisport.ro
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș

Până la Slavia Praga – Bodo/Glimt 2-2, Marian Barbu a mai arbitrat în Europa League (Shelbourne – HNK Rijeka 1-3, turul 3 preliminar) și în Conference League (Jagiellonia – Dinamo City 3-0, play-off).

Tragedie în sportul internațional: a murit după ce s-a prăbușit pe teren în...
Fanatik
Tragedie în sportul internațional: a murit după ce s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci
Rapid ia bani de la FIFA de pe urma lui Andrei Borza! Victor...
Fanatik
Rapid ia bani de la FIFA de pe urma lui Andrei Borza! Victor Angelescu a făcut anunțul
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 2. Dinamo, înfrângere dureroasă...
Fanatik
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 2. Dinamo, înfrângere dureroasă în Norvegia după o primă repriză dezastruoasă. Cum arată clasamentul
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Nu e Hagi! Vali Moraru a spus cine va fi succesorul lui Mircea...
iamsport.ro
Nu e Hagi! Vali Moraru a spus cine va fi succesorul lui Mircea Lucescu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!