Marian Barbu a avut de muncă la debutul în Champions League! „Centralul”, chemat de Hațegan la VAR de două ori în mai puțin de 15 minute

Prestația lui Marian Barbu la debutul în Champions League

Meciul Slavia Praga – Bodo/Glimt a început la ora 19:45. Partida a fost una spectaculoasă, tabela indicând la finalul jocului scorul de 2-2 (Mbodji 23, 74 / Bassi 78, Fet 90). Marian Barbu n-a avut o seară tocmai ușoară.

Golul cehilor din minutul 23 a fost reclamat de adversari pentru un posibil offside. Ovidiu Hațegan, aflat în camera VAR, l-a chemat pe Barbu la margine pentru a revedea întreaga fază, iar golul a fost validat în cele din urmă.

Ulterior, în minutul 36 al partidei, gazdele au cerut penalty, după un posibil henț. Marian Barbu a fost nevoit să își ia câteva momente pentru a revedea și această fază la monitorul VAR. De data aceasta, „centralul” român a dictat fault în atac.

Din brigada lui Marian Barbu au mai făcut parte și tușierii Mircea Grigoriu și George Neacșu, precum și Sebastian Colțescu, care a îndeplinit rolul de al patrulea oficial.

Tensiune și în repriza secundă. Cum a gestionat Marian Barbu situația

Repriza secundă nu a adus deloc liniște. În minutul 49, brigada românească, în frunte cu Marian Barbu, a avut de gestionat un nou moment controversat. Bodo/Glimt a cerut penalty, iar analiza VAR s-a întins pe durata a 4 minute. În final, „cavalerul fluierului” a indicat lovitura de la 11 metri.

Până la Slavia Praga – Bodo/Glimt 2-2, Marian Barbu a mai arbitrat în Europa League (Shelbourne – HNK Rijeka 1-3, turul 3 preliminar) și în Conference League (Jagiellonia – Dinamo City 3-0, play-off).