Marian Barbu, pus la zid de MM Stoica după barajul Dinamo – FCSB 1-2: “Ne-a dezavantajat! Musi i-a spart capul lui Olaru”

Mihai Stoica a analizat arbitrajul lui Marian Barbu după Dinamo - FCSB și a indicat mai multe faze controversate din finala barajului pentru Conference League.
Alex Bodnariu
30.05.2026 | 21:13
FCSB s-a calificat în preliminariile UEFA Conference League. Roș-albaștrii au câștigat duelul de la baraj cu Dinamo, disputat pe stadionul Arcul de Triumf. Partida a fost una extrem de tensionată. Mihai Stoica a vorbit despre arbitraj și a enumerat câteva momente în care consideră că Marian Barbu a greșit.

Duelul de pe stadionul Arcul de Triumf a fost unul extrem de fragmentat. Jucătorii celor două echipe au intrat tare în dueluri și au evoluat de multe ori la limita regulamentului. Au existat și mici schimburi de replici între fotbaliști, însă Marian Barbu a reușit să țină partida sub control.

Totuși, centralul s-a înșelat în câteva situații. A acordat o lovitură liberă pentru Dinamo la o simulare a lui Alexandru Musi, iar pe finalul primei reprize a lăsat jocul să continue, deși Radunovic a fost faultat evident de un adversar. Greșelile nu au fost însă unele care să decidă soarta partidei.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a analizat prestația arbitrului Marian Barbu. Oficialul campioanei a considerat că echipa sa a fost dezavantajată în anumite momente ale jocului. MM Stoica a vorbit și despre faza în care Alexandru Musi i-a spart arcada lui Darius Olaru.

„Eu sunt subiectiv. Am avut impresia că am fost dezavantajați în anumite faze. Nu folosesc cuvinte mari. Ceva a fost în neregulă. Musi i-a spart capul lui Olaru. Olaru a pierdut sânge. Poate exagerez și eu. Musi a simulat în altă fază și a obținut fault. Nu mi se pare că a fost echidistant. E posibil să mă înșel și eu”, a declarat Mihai Stoica la MM la FANATIK.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
