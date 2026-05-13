Marian Barbu și brigada, prima fază complicată la finala Cupei României. Craiova, salvată de semnalizarea pentru ofsaid. VAR a confirmat decizia

Universitatea Cluj – Universitatea Craiova este finala Cupei României. Cele două formaţii îşi dispută ambele trofee din acest sezon, iar peste doar patru zile urmează „finala” campionatului pe „Ion Oblemenco” între cele două echipe, oltenii având un punct avans în clasamentul din SuperLiga.

Prima fază complicată în finala Cupei României! Macalou, gol anulat pentru ofsaid

Prima fază complicată a finalei Cupei României de la Sibiu a avut loc în minutul 26. Macalou a ţâşnit de la mijlocul terenului dintre fundaşii adverşi la o degajare, a ajuns la minge înaintea portarului, pe care l-a şi driblat înainte să trimită balonul în poartă. Doar că arbitrul a ridicat fanionul, în ciuda faptului că atacantul lui U Cluj a început deja să celebreze.

Arbitrul Marian Barbu a cerut verificarea fazei la VAR, iar după doar un minut de aşteptare a venit decizia: ofsaid. Este a doua oară într-o săptămână când Universitatea Craiova scapă dintr-o situaţie complicată cu un ofsaid la limită, după scandalul de la meciul din Gruia, cu CFR Cluj, scor 0-0.

Scandal uriaş la precedentul meci al Universităţii Craiova! Acuze grave

Spre deosebire de golul lui Macalou din finala Cupei României, faza de pe terenul CFR-ului a fost mult mai la limită. Iar scandalul a izbucnit în momentul în care liniile nu ar fi fost trase corespunzător, umărul lui Romanciuk fiind atunci vizibil mai aproape de poarta proprie decât picioarele, acolo unde s-a tras linia.

, care a pus criticat faptul că prin care au susţinut că ofsaidul a fost acordat greşit. Dacă faza ar fi continuat, CFR Cluj ar fi avut un penalty la un henţ al lui Adrian Rus.