Marian Ceaușescu, în tribune la FCSB – FC Botoșani: „Borfașilor, dați, bă, banii înapoi”

FCSB și FC Botoșani se înfruntă în prima etapă a barajului care asigură accesul în preliminariile UEFA Conference League. Echipa care se va impune în această partidă o va întâlni ulterior pe Dinamo, miza fiind ultimul bilet oferit de România pentru competițiile europene. Partida din Ghencea a avut un suporteri special.

Marian Ceaușescu, în tribune la FCSB – FC Botoșani

Meciul de baraj s-a disputat pe stadionul din Ghencea, în contextul în care cel mai mare stadion al țării, Național Arena, a fost ocupat de un concert al unui artist controversat. Peste 8.000 de suporteri s-au aflat în tribune, iar printre ei s-a numărat și simpaticul activist Marian Ceaușescu.

FANATIK a surprins cum carismaticul activist a împărțit stickere în tribune, iar pe aceste pliculețe era regăsit mesajul care l-a făcut viral pe rețelele de socializare: „Borfașilor, dați, bă, banii înapoi!”. Nu ar fi surprinzător dacă Marian Ceaușescu l-ar aștepta la finalul duelului pe Valeriu Iftime, patronul FC Botoșani făcând parte din PNL.

Mitică Dragomir, episod simpatic cu Marian Ceaușescu

concluzionând că este „loc în viața aceasta pentru toată lumea".

„Nici cu nebunul ăsta de Ceauşescu n-am nimic. Când îl văd, râd. Am fost până la Înalta Curte şi nu ştiam pe unde e intrarea. El tot zbiera și i-am zis: ‘Băi, stai un pic, spune-mi pe unde-i intrarea’. E loc în viaţa asta pentru toată lumea”, a declarat Dumitru Dragomir.