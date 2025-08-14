News

Marian Ceaușescu l-a provocat pe Mitică Dragomir la o bătaie în ring. „Vreau de la două milioane de euro în sus! Dezbrăcați în chiloți!”. Exclusiv

Ce răspuns i-a dat Dumitru Dragomir lui Marian Ceauşescu, după ce a aflat de provocarea acestuia. Replica a venit în direct, la "Profeţiile lui DON Mitică".
Daniel Spătaru
14.08.2025 | 14:52
Dumitru Dragomir a dezvăluit suma în schimbul căreia s-ar bate cu Marian Ceauşescu Foto: colaj Fanatik

Ultima ediţie a emisiunii „Profeţiile lui DON Mitică” a avut parte de un moment foarte amuzant. Pe lângă subiectele de sport şi politică, Horia Ivanovici şi Dumitru Dragmir au discutat şi despre o provocare.

„Toată viaţa m-am bătut cu stelele, nu cu licuricii”

Horia Ivanovici i-a relatat lui Dumitru Dragomir despre o convorbire telefonică pe care a avut-o în urmă cu puţin timp, el tranmiţându-i un mesaj fostului om de fotbal.

„Ghici cine m-a sunat? De zece ori. A zecea oară i-am răspuns, nici nu ştiam cine e. Marian Ceauşescu. Mi-a zis, ‘Dom’le, am o rugăminte, că v-am văzut ultima emisiune, că eu mă uit la emisiunile dvs. cu domnul Dragomir.

Am văzut că a zis că mă bate, că dacă era în locul lui Hrebenciuc mă bătea. Vă daţi seama, nu m-apuc eu să mă bat cu domnul Dragomir. Are o vârstă, e la pensie şi domnia-sa, eu zic că-s mai puternic decât el, dar faceţi-i o propunere în direct: mă bat cu domnul Dragomir în ring'”, a fost mesajul pe care Ivanovici i l-a transmis în direct lui Dragomir.

Iniţial, fostul politician şi om de fotbal a fost tentat să refuze. „Spune-i că toată viaţa mea m-am bătut cu stelele, nu cu licuricii”, a răspuns acesta.

„Se strâng 100 de milioane de euro din chestia asta”

După ce a cântărit avantajele pe care le-ar putea trage de aici şi spectacolul generat, Dragomir a spus: „Eu am 80 de ani, el n-are 50, deci 30 de ani diferenţă. Dacă primesc de la două milioane de euro în sus, banii jos, mă bat cu Ceauşescu în ring, fără mănuşi. Dacă eu iau trei milioane de euro, iar el ia două milioane sunt de acord”.

Discuţia dintre Dragomir şi Ivanovici a continuat pe un ton amuzant, iar Oracolul de la Bălceşti a prezis: „Fac un pariu că se strâng 100 de milioane de euro din chestia asta. Îl ia toată lumea, şi America îl ia. Când ne-or vedea dezbrăcaţi în chiloţi şi pe mine şi pe nebunul ăsta, o să râdă lumea ca la balamuc. O să fie cel mai al dracului spectacol din lume”.

Daniel Spătaru
