Marian Ceaușescu explică scena șampaniei din fața spitalului în care a murit Ion Iliescu. Cine l-a pus pe lista neagră pentru înmormântare

Celebrul protestatar Marian Ceaușescu a spus de ce a băut șampania când a aflat de moartea lui Ion Iliescu, dar și ce a vrut să facă și nu a fost lăsat de autorități.

Cel mai cunoscut protestatar de la noi, un adversar extrem de vocal al lui Ion Iliescu, prin prisma faptului că a fost una din victimele de la Revoluție, acuzându-l pe fostul președinte de haosul care a avut loc în decembrie 1989, susține că a vrut să meargă atât la Palatul Cotroceni, unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului șef de stat, dar și la Cimitirul Ghencea III. A avut parte de o mare surpriză atunci când s-a apropiat de locurile unde i s-au adus omagii lui Iliescu!

Invitat în , unde a explicat , bând șampanie în fața spitalului Agrippa Ionescu după ce a aflat că a murit Iliescu, Marian Ceaușescu a spus că nu a avut voie să se apropie la un kilometru de cimitirul unde a fost îngropat fostul președinte.

I s-a interzis accesul și în Sala Unirii de la Cotroceni, acolo unde a fost depus sicriul lui Iliescu, la solicitarea, aparent, a familiei ex-liderului FSN.

Piedone i-a luat apărarea pentru protestul cu șampania

„Am băut acea șampanie cu fericire când a murit. Îmi pare rău că n-am avut pahare de cristal să beau șampania. Am băut-o cu o poftă, așa o mare descătușare am avut, dar și tristețea că a plecat fără să fie condamnat, fără să stea o zi în închisoare. Jur, acea șampanie era de copii, că dacă era cu alcool îmi luam amendă”, a dezvăluit Marian Ceaușescu, pe YouTube.

Pentru scena cu șampania, lui Marian Ceaușescu i-a luat apărarea fostul șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, cu care s-a întâlnit în fața casei lui Iliescu unde ex-primarul a mers să depună o coroană cu flori. Piedone a declarat că Marian e îndreptățit să protesteze pentru că a suferit la Revoluție.

„Și Ceaușescu este îndreptățit să protesteze. Să nu vă bateți joc. Am văzut că este hulit pentru cum se îmbracă sau pentru că deschide șampania…are și un handicap care i s-a tras de la bătaie. Chiar dacă nu s-a dat ordin explicit „bateți-l pe Ceaușescu”, așa au fost vremurile atunci. Marian are dreptul să protesteze!“, a spus Piedone, luându-i apărarea.

Celebrul protestatar și victimă la Revoluția din 1989 nu a avut voie să se apropie la mai puțin de 1 km de Cimitirul Ghencea III

Revenind la podcast, revoluționarul a mai punctat că și-ar fi dorit ca Ion Iliescu să nu moară, ci să răspundă în fața acuzațiilor care i s-au adus în dosarele Mineriadei și al morților de la Revoluție.

„Mai bine nu murea Iliescu, mai bine murea sistemul. Iliescu fără sistem era condamnat. Justiția, dacă vrei, caut-o în altă parte, dar nu în România. Eu nu am avut voie să mă apropii de cimitir la un kilometru distanță. Am vrut să mă duc la Cotroceni, am ajuns acolo și mi-a spus SPP că sunt primul pe lista neagră, că familia a spus să nu mă lase, că dacă eu intram la catafalc puneam tare Imnul golanilor, că acolo este ecou.

Am ajuns noi ca să apreciem criminali? Cimitirele sunt pline cu operele lui Ceaușescu și ale lui Iliescu. Acei eroi sunt băgați în seamă doar două zile pe an: 21 și 22 decembrie. Uite o chestie penibilă: Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor a comandat o coloană de flori și s-a dus ca dovadă a iubirii față de Iliescu”, a mai povestit Ceaușescu.

se mai laudă că se bucură că a reușit ca prin presiunile sale să îl lase pe Ion Iliescu fără certificat de revoluționar, militând mult pentru asta.

Ion Iliescu, lăsat fără certificat de revoluționar după protestele insistente ale lui Ceaușescu

Ion Iliescu a rămas fără certificatul de revoluționar în anul 2015, în urma aplicării Legii nr. 341/2004 (Legea Recunoștinței față de Eroii-Martiri și Luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989), modificată ulterior prin Ordonanța nr. 95/2014.

Ordonanța a impus condiții mai stricte cu privire la deținerea titlului de „luptător cu rol determinant”, iar după reevaluarea dosarelor, fostul președinte nu a mai primit avizul. Motivul principal invocat a fost cel potrivit căruia contribuția lui Ion Iliescu a fost ulterioară căderii lui Nicolae Ceaușescu, iar legea se referea la cei care au participat activ, în stradă, la înlăturarea regimului trecut.