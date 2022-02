Marian Drăgulescu, primele declarații în calitate de concurent la Survivor România: „E o experiență o dată în viață”

Așa cum FANATIK a anunțat ieri în exclusivitate, Marian Drăgulescu este noul concurent de la Survivor România. Fostul gimnast a intrat în competiție în locul Roxanei Ciuhulescu, care a fost nevoită să plece după primele două săptămâni din motive medicale.

Multiplu campion la gimnastică la nivel european și mondial, Marian Drăgulescu vrea să își dovedească faptul că retragerea din sportul care l-a consacrat nu îl poate împiedica să dovedească unei țări întregi că el poate fi supraviețuitorul suprem din Republica Dominicană.

Apropiații lui Marian Drăgulescu au ținut bine păzit secretul participării sale, însă FANATIK e tocmai de la o persoană din cercul apropiat al gimnastului, cu o zi înainte ca PRO TV să facă anunțul oficial.

Marian Drăgulescu, la Survivor România: „E o experiență o dată în viață”

Drăgulescu a făcut și câteva declarații după ce a poposit în Dominicană. Sportivul a spus că este bucuros să facă parte din echipa Faimoșilor. Acolo va fi coleg cu Cătălin Zmărăndescu și CRBL, printre alții.

Întrebat care este motivul pentru care a acceptat participarea în acest reality-show, Marian a spus că și-a dorit foarte mult să vadă cum este această experiență. Până acum, fostul gimnast a urmărit emisiunea din fața micului ecran. A devenit în timp fanul show-ului.

Numele lui a mai fost vehiculat, însă anul acesta pare să fi fost decisiv pentru el. De data aceasta a spus „Da” proiectului Survivor România fără să mai stea pe gânduri.

„Am acceptat pentru că e o experiență o dată în viață și sper ca doar cei mai buni să câștige”, sunt primele cuvinte rostite de Marian Drăgulescu la Survivor România.

Doi concurenți noi și la Războinici

Pe lângă el, în competiție a intrat și dansatoarea Natalia Duminică. Nu doar Faimoșii au primit întăriri, ci și Războinicii. Oana și Radu sunt cei doi noi coechipieri din tabăra roșie, dispuși să dea totul pentru victoria grupului din care fac parte.

„Eu am venit să mă bucur de fiecare moment. Am 24 de ani. Am venit să mă bucur de tot ce înseamnă Survivor”, a spus Oana, noua concurentă de la Războinici.

„Sunt motociclist. Sar cu parașuta din avion. Îmi place adrenalina”, sunt primele cuvinte rostite de Doru, cel de-al patrulea new-entry din ediția din 13 februarie 2022.