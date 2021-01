Marian Drăgulescu deschide seria interviurilor exclusive pentru JO: “Aurul olimpic, cireaşa de pe tortul carierei mele”. Exclusiv

Marian Drăgulescu deschide seria interviurilor exclusive cu olimpicii României. Până pe 23 iulie 2021, ziua în care încep Jocurile Olimpice, FANATIK vă va oferi 100 de interviuri, poveşti şi reportaje cu sportivi care au scris istorie pentru România sau cei care vor să îşi treacă numele în legendă.

La început de an, FANATIK a demarat un proiect de anvergură în an olimpic: 100 de episoade cu cei mai importanţi sportivi din istoria României. Vom avea interviuri exclusive, reportaje şi întâmplări care au marcat istoria sportului românesc la Jocurile Olimpice, competiţia supremă în sport.

În primul episod eroul nostru este Marian Drăgulescu. Cel mai medaliat sportiv român din toate timpurile a acordat un interviu pentru FANATIK în care spunea că merge la Tokyo pentru a obţine aurul olimpic, singurul titlu care îi lipseşte din palmaresul incredibil.

Marian Drăgulescu, protagonistul primului episod din “Olimpicii României”

Nu va regreta dacă nu îşi va îndeplini acest vis şi spune că acest obiectiv l-a ajutat să rămână motivat şi să rămână la cel mai înalt nivel atât de mult timp. Despre Jocurile Olimpice, bucurii, regrete şi cum este să îl ai “adversar” pe fiul tău la Naţionalele de gimnastică, în interviul de mai jos:

Marian, participi la a 5-a ediţie a Jocurilor Olimpice din carieră. Cum te simţi când bifezi această performanţă?

– Mă simt foarte bine. Era să fie a 6-a ediţie, dacă eram convocat şi în 2012. Mă bucur că fac ceea ce îmi place, că m-am bucurat atât de mult de gimnastică. Este o provocare şi încă un motiv de bucurie că mă bucur la a 5-a Olimpiadă.

“Dacă nu atingi maximul de formă acolo trebuie să mai aştepţi încă paaaaatru ani. Şi este enorm de mult”

Ai deja o mare experienţă la Jocurile Olimpice. Ce simţi când concurezi pe scena de la JO?

– Olimpiada este cea mai imporantă competiţie din viaţa unui sportiv. Faptul că se organizează o dată la patru ani, fiecare ediţie a Jocurilor Olimpice înseamnă enorm.

Este o presiune mai mare, nu?

– Clar. Europene şi Mondiale noi avem în fiecare an. Dacă în acest an nu te-ai simţit într-o formă extraordinară, ai şansa la anul să dovedeşti, peste doi ani. La Jocurile Olimpice presiunea este foarte mare. Dacă nu atingi maximul de formă acolo trebuie să mai aştepţi încă paaaaatru ani. Şi este enorm de mult.

“În pandemie am avut mai mult timp pentru a corecta anumite lucruri”

Competiţia de la Tokyo a fost amânată, deci sunt 5 ani de la predecenta ediţie. Este un handicap pentru tine, personal, acest lucru?

– Nu. Chiar deloc.

Ai putut să te pregăteşti bine şi în pandemie…

– A fost ok. Chiar dacă am avut o perioadă de izolare de două luni în martie, după aceea mi-am reluat activitatea şi am avut şi timp să încercăm noi elemente, noi tehnici în sală. Am avut mai mult timp pentru a corecta anumite lucruri.

“Deţin recordul în România, sunt sportivul cu cele mai multe medalii câştigate”

Obiectivul rămâne obţinerea medaliei de aur, cea de care ai fost mereu aproape?

– Sigur, sigur (râde). Doar la sărituri voi participa. Dar chiar sper să mă impun şi să câştig medalia de aur.

Ai 8 medalii de aur la Mondiale, 13 medalii de aur la Europene, 3 medalii olimpice, aici menţionând doar rezultatele importante. Cum ţi-ai caracteriza cariera?

– Una foarte reuşită. Puţini se pot lăuda cu un număr atât de medalii la competiţiile importante. Aici nu calculăm Cupele Mondiale, competiţiile internaţionale, naţionale. Deţin recordul în România, sunt sportivul cu cele mai multe medalii câştigate. Bine, am şi o carieră destul de lungă (râde).

“Îmi place competiţia, mă motivează să particip şi să merg mai departe atâta timp cât încă sunt în top”

Referitor la longevitatea ta. Un sportiv ca tine este o raritate în ziua de azi, mai ales că gimnaştii au o carieră din ce în ce mai scurtă. Cum ai reuşit să te menţii la cel mai înalt nivel şi la 40 de ani?

– Mi-a plăcut, îmi place în continuare sportul pe care îl practic. Îmi place competiţia, mă motivează să particip şi să merg mai departe atâta timp cât încă sunt în top.

Ai de făcut multe sacrificii ca să te menţii acolo?

– Ca să fii numărul 1 în orice domeniu, trebuie să faci multe sacrificii. Trebuie să îţi depăşeşti anumite limite, să munceşti mai mult, să fii trup şi suflet acolo. Să fii mereu concentrat, atent la detalii mereu. Este un efort, dar şi satisfacţiile sunt pe măsură.

“Mi-ar plăcea ca Richard să îmi calce pe urme. A început să câştige medalii şi asta îl motivează”

La naţionalele de gimnastică l-ai avut “adversar” pe fiul tău Richard. Cum te-ai simţit?

– Nu neapărat adversar că am concurat la categorii diferite. Am concurat împreună, el la nivelul lui, eu la nivelul meu. Oricum, a fost ceva inedit. Nu mă gândeam vreodată că voi apuca să concurez alături de fiul meu, în aceeaşi competiţie.

La 14 ani vrea să continue dinastia Drăgulescu în gimnastică…

– Este şi el în lotul de gimnastică. Mi-ar plăcea să îmi calce pe urme. A început să câştige medalii şi asta îl motivează. Îi dă încredere, o ambiţie în plus şi o sete de victorie.

“Ne-a dat peste cap pandemia. Stăm departe unii de alţii ca şi cum am fi ciumaţi”

Ai participat la competiţii de gimnastică şi în pandemie. Cum a schimbat noul coronavirus acest sport?

– Ne-a cam dat peste cap. Nu numai pe noi, pe toată lumea. Cu mască, dezinfectant, să nu ne mai salutăm între noi. Să stăm departe unii de alţii ca şi cum am fi ciumaţi. Chestiile astea chiar dacă par ok, nu sunt în regulă. Este o situaţie foarte ciudată. Nu putem să purtăm natural, confortabil. Iar competiţiile s-au anulat anul acesta foarte multe dintre ele. Dar mă bucur că am putut să particip la campionatele naţionale, o Cupă Mondială şi Campionatele Europene.

Crezi că la Tokyo va fi diferit faţă de alte ediţii ale Jocurilor Olimpice?

– S-ar putea ca lucrurile să fie puţin mai relaxate în sensul în care a apărut deja un vaccin şi sper ca până în iulie situaţia să arate mult mai bine. Numărul de cazuri să fie din ce în ce mai puţine, foarte multe persoane deja imunizate. În 6 luni se pot întâmpla multe.

“Chiar nu am niciun regret. Inclusiv medalia de aur de la Olimpiadă. Ar fi cireaşa de pe tort a carierei mele”

Care este cel mai mare regret al carierei?

– Chiar nu am niciun regret. Inclusiv medalia de aur de la Olimpiadă. Dacă va fi să fie cu noroc, ar fi cireaşa de pe tort a carierei mele. Dacă nu va fi să fie, rămân cu bucuria că am mai avut o şansă şi sunt recunoscător pentru tot ceea ce am obţinut în gimnastică.

La asta s-ar putea să fie mai dificil să îmi răspunzi. Cea mai mare bucurie a carierei?

– Nu, nu. Este foarte simplu. Campionatul European organizat la noi în ţară. A fost competiţia majoră în care am avut 6000 de români în sală, care au cântat imnul alături de mine. Asta a fost cel mai frumos.

Planuri de viitor: “Particip şi la Mondiale, apoi mai vedem ce ne oferă viaţa”

Plănuieşti să continui la cel mai înalt nivel şi după Jocurile Olimpice?

– Vom mai avea un Campionat Mondial la 2 luni de la Olimpiadă. Voi participa şi la acea competiţie şi după aceea mai vedem ce ne oferă viaţa.