Marian Drăgulescu face nuntă în 2025. Ce tradiție nu suportă gimnastul: „E un moment care nu-și are locul”

Marian Drăgulescu tocmai a încheiat un an plin de reușite, în plan personal, dar și profesional. Iar fericirea urmează să fie chiar mai mare în 2025. Căci, pentru a treia oară, va îmbrăca vestimentația de mire și va semna, cu încredere, certificatul de căsătorie,

Marian Dragulescu, dezvăluiri despre 2024

Marian Drăgulescu recunoaște că anul 2024 nu a fost cel mai mai ușor, dar a venit la pachet cu multe satisfacții pe plan profesional. A organizat competiția care îi poartă numele. Iar copiii pe care îi antrenează l-au făcut mândru.

„2024 a fost un an greu, dar foarte roditor. Am muncit mult, dar am avut și foarte multe satisfacții atât personale, cât și profesionale. Anul trecut am organizat prima ediție a cupei Marian Drăgulescu, o competiție de gimnastică și acrodance.

Am organizat serbări în cadrul academiei, avem din ce în ce mai mulţi membri în academia noastră. În același timp, am obținut rezultate foarte bune cu copiii de la Clubul Steaua, cu gimnastica de înaltă performanță”, a declarat Marian Drăgulescu pentru

Urmează să fie mire, dar nu respectă toate tradițiile

Pe de altă parte, pentru a treia oară, Chiar dacă nu a avut succes în căsniciile avute cu Larisa , este convins că mariajul cu Simona va fi diferit.

Astfel că, în anul care tocmai s-a încheiat, au pus la punct toate detaliile și au organizat fericitul eveniment. Gimnastul așteaptă cu nerăbdare momentul în care el și Corina vor purta același nume, clipă care se apropie cu pași repezi.

„Din punct de vedere personal, am reuşit să ne facem timp să planificăm și noi oficializarea relației dintre mine şi Simona. Suntem pe ultima sută de metri, în 2025 vom fi și noi într-o relație cu acte în regulă.

De la 2025, îmi doresc să fim sănătoși eu, iubita mea, familia mea. Mai departe, mi se pare că mergem într-o direcție bună și din punct de vedere profesional, lucru care ne dă un echilibru și o siguranță în tot ceea ce ne dorim să facem”, a dezvăluit sportivul.

Totodată, Marian Drăgulescu a menționat că din marea schemă a evenimentului lipsește o tradiție pe care mulți români o respectă: furatul miresei. „Nu prea sunt de acord, că mi se pare că se întrerupe ritmul petrecerii cumva. E un moment care nu îşi are locul”, a adăugat viitorul mire.