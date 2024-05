Marian Drăgulescu se căsătorește a treia oară. Cum l-a cucerit Simona pe campionul gimnasticii românești

Marian Drăgulescu ne spune când va avea loc cea de-a treia căsătorie a lui, de data asta cu Simona Carmen, iubita lui. Ne spune și care este acum relația cu Larisa, fosta lui soție, cu care are doi copii.

Marian Drăgulescu, detalii despre cea de-a treia căsătorie

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, marele campion mondial Marian Drăgulescu ne spune cum a cunoscut-o pe actuala lui iubită, Simona Carmen și când se vor căsători. Aflăm care este relația cu copiii lui, Richard și Beatrice, dar și cu fosta lui soție, Larisa Drăgulescu. Marele campion mondial își aduce aminte de cele mai grave accidentări și momentul în care a decis să renunțe la gimnastica de performanță.

“Mă vedeam mare polițist sau cowboy”

Marele campion Marian Drăgulescu nu s-a apucat din prima de gimnastică. Artele marțiale au fost prima lui alegere, dar a renunțat repede la acest sport, asta după ce a pășit prima dată într-o sală de gimnastică. La Campionatele Europene din 2004 a câștigat 4 medalii de aur, iar acest lucru l-a motivat toată viața.

“Tata era mecanic auto și a primit o invitație de la un client să vină cu copiii la arte marțiale. Probabil și datorită faptului că urmăream filme cu Bruce Lee și Jackie Chan tata a ales să mă ducă pe mine. În perioada aceea mai urmăream filme cu Chuck Norris și Clint Eastwood, așadar mă vedeam mare polițist sau cowboy.

Primul meu sport au fost artele marțiale și a durat aproximativ 6 luni. Pentru că nu m-am regăsit acolo și pentru că la școală tocmai ne vizitase un antrenor de gimnastică mi s-a părut scuza perfectă pentru a pleca de la arte marțiale. Nu auzisem niciodată de acest sport, gimnastică, probabil și din cauza faptului că era practicat mai mult de fete.

Prima vizită la sala de gimnastică a fost dragoste la prima vedere. Vedeam sala ca un loc special creat pentru copiii care vor să se joace de dimineața și până seara. Saltele moi, trambuline, chestii de cățărat. Mai era și aproape de casă, 5 minute mers pe jos. Putem spune că gimnastica m-a găsit pe mine, iar apoi eu am ales să rămân și să fac performanță”, ne povestește Marian Drăgulescu.

“Trofeele îmi ofereau motivația de a continua”

Chiar dacă, de la vârstă de 7 ani, viața lui a constat în antrenamente și competiții, Marian Drăgulescu recunoaște că a avut o copilărie minunată. Marele campion mondial a intrat în istoria gimnasticii masculine românești drept primul sportiv care a obținut o medalie la individual compus, în 2000, la Campionatele Europene de la Bremen.

“Eu cred că am avut o copilărie foarte frumoasă. Până la 15 ani am stat acasă la părinți, în București și aveam un singur antrenament pe zi. Apoi am plecat la Timișoara unde am stat un an la lotul de juniori, iar ulterior am plecat la Reșița pentru 3 ani. De la 19 ani am rămas la București în lotul olimpic de seniori la 5 minute de casa părinților mei.

Am avut o copilărie petrecută în compania colegilor mei împărtășind aceleași pasiuni și calități. Chiar dacă a fost nevoie de multă muncă și disciplină, nu s-a simțit pentru că mi-a plăcut foarte mult gimnastica. Mai apoi au venit și trofeele și recunoașterea care îmi ofereau motivația de a continua. Participarea la competiții a fost întotdeauna o bucurie pentru mine”, ne spune Marian Drăgulescu.

Marian Drăgulescu ne spune ce anume l-a ținut departe de lucrurile rele

În anul 2005, Marian Drăgulescu a luat decizia să se retragă din lumea performanței. Și-ar fi dorit să plece în America și să antreneze. Dar, după ce a fost sfătuit de doi prieteni, a renunțat la idee.

“Mă consider o persoană foarte norocoasă, mi-am descoperit talentul de mic copil. Sportul m-a disciplinat, lucru care mă ajută în viață, mi-a oferit o carte de vizită națională și internațională impresionantă și m-a ținut departe de lucrurile negative.

Când am decis să mă retrag știam că mai pot face gimnastică la nivel foarte înalt, însă credeam că este momentul potrivit să plec în glorie și să încerc o altă provocare, cea de antrenor în America. Însă am avut parte de niște sfaturi foarte sincere și bune de la Sorin Cepoi și Teodora Ungureanu în America pentru a merge mai departe cu performanța”, declară campionul Marian Drăgulescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Timp de 7 ani am sărit doar cu săritura Drăgulescu”

Din cauza faptului că nu reușea să aterizeze de fiecare dată corect, după o execuție, marele campion mondial a inventat o săritură care îi poartă, astăzi numele. Zeci de sportivi se antrenează și folosesc această săritură în competiții.

“Ideea a venit dintr-o nevoie care ulterior a rezolvat problema aterizării mele necontrolate la sărituri. Sunt foarte fericit de faptul că există un element de gimnastică în lume care îmi poartă numele.

Această săritură mi-a adus foarte multe satisfacții, titluri naționale și internaționale. Timp de 7 ani am sărit doar eu săritura Drăgulescu, iar în prezent săritura este executată de mai mulți sportivi în lume și este nelipsită din finalele celor mai importante competiții internaționale”, ne spune Marian Drăgulescu.

“A urmat o perioadă confuză”

Chiar dacă era în continuare pe val, corpul nu l-a mai ascultat și Marian Drăgulescu a fost nevoit să se retragă din gimnastica profesionistă. Marele sportiv își aduce aminte și de cele mai grave accidentări pe care le-a avut.

“Mi-a plăcut să practic gimnastica, să concurez, să câștig, să fiu în centrul atenției. Retragerea mea a venit în urma limitelor fizice ale organismului odată cu înaintarea în vârstă. A fost greu de înțeles faptul că, deși în mintea mea totul părea ușor, corpul nu mai răspundea la fel.

Ulterior a urmat o perioadă confuză, pentru că nu știam ce urmează să fac mai departe, însă cu optimism și multă răbdare am reușit să mă adaptez noii vieți, cea de după sportiv de performanță.

Cu cât provocările sau obiectivele erau mai mari și le atingeam, cu atât mai mari erau și satisfacțiile. Am avut 3 accidentări mai mari în cariera mea. În 2001 am aterizat în cap la săritura Drăgulescu în competiție, în 2007 am căzut în cap la sol la campionatul european și în 2011 mi-am rupt ligamentele la gleznă. După accidentarea din 2001, timp de 6 luni nu m-am putut antrena deloc, a fost cea mai lungă perioadă de pauză”, își amintește celebrul campion mondial.

Marian Drăgulescu ne dezvăluie când se va recăsători

Marele campion Marian Drăgulescu iubește din nou. A cunoscut-o pe Simona Carmen la parterul blocului în care locuia. Aflam și când a decis marele sportiv să se recăsătorească pentru a treia oară.

“Simona lucra la o firmă de construcții de la parterul blocului unde locuiam eu. M-au atras ochii ei. de fiecare dată când treceam prin dreptul firmei. A durat vreo 3 luni până să îmi fac curaj să o invit la o cafea. Despre căsătorie pot să vă spun că ne simțim foarte bine împreună, și veți afla când se va întâmpla.

Cu copiii mei am o relație specială, ei locuiesc cu mama lor la Reșița, iar eu la București. Ne vedem rar, dar vorbim la telefon. Sunt mândru de ei. Beatrice este o artistă/pictoriță foarte talentată, iar Richard se descurcă foarte bine la chitară și voce”, declară Marian Drăgulescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Au existat două lucruri după care m-am ghidat”

Marian Drăgulescu are doi copii minunați, pe Richard și Beatrice. Chiar dacă se văd rar, au o relație specială. Iar războaiele cu Larisa, fosta lui soție, s-au stins de mult.

“Cele mai frumoase momente, din punctul meu de vedere , până când Beatrice a împlinit 4 ani și Richard 2 ani. Cele mai grele momente au fost diagnosticul și operațiile lui Beatrice.

Profesional cât și personal au fost multe momente grele, nu pot alege unul anume. Cred că au existat două lucruri după care m-am ghidat. Când a depins de mine am căutat soluții și am acționat, iar când nu a depins de mine am așteptat timpul să așeze lucrurile. Din retrospectivă, așa, realizez că am reușit să depășesc momentele mai puțin frumoase din viața mea”, ne spune Marian Drăgulescu.

Marian Drăgulescu în rolul de antreprenor

În dorința de a forma noi campioni, Marian Drăgulescu a deschis, în anul 2022, Academia care îi poartă numele. Fost sportiv mondial atâția ani, acum Marian Drăgulescu se simte foarte bine în rolul de antreprenor.

“Îmi place . Am deschis Academia Marian Drăgulescu în noiembrie 2022. Este o academie de gimnastică pentru băieți și fete cu vârste cuprinse între 1 și 12+ ani, unde personal simt că învăț permanent lucruri noi. Simt că mă dezvolt în mai multe direcții”, mărturisește campionul mondial Marian Drăgulescu.