Când se însoară, a treia oară, Marian Drăgulescu? Ce spune gimnastul despre fostele soții, Larisa și Corina

Marian Drăgulescu a vorbit despre relația pe care o are cu Simona Carmen, o tânără cu care se iubește de ceva vreme și femeia alături de care și-a refucut viața după cel de-a doilea mariaj eșuat.

Marian Drăgulescu a explicat când se însoară a treia oară

După mai bine de doi ani de când se iubește cu Simona Carmen Sârbu, o tânără care pare să îi fi readus zâmbetul de buze campionului de gimnastică, Marian Drăgulescu a vorbit despre mariajul cu mai tânăra blondină.

”Da, suntem împreună de doi ani şi jumătate, urmează să legalizăm şi noi relaţia, dar să treacă pandemia asta. Vrem să se liniştească lucrurile, nu ne ţine împreună un act.

ADVERTISEMENT

Am venit împreună la această avampremieră pentru că ne plac filmele de acţiune, în general, şi am răspuns la invitaţia unei prietene care a organizat evenimentul şi eram curioşi să vedem filmul. Este primul eveniment pe anul acesta la care am venit împreună”, a explicat Marian Drăgulescu pentru .„

De altfel, în ultimii doi ani, Marian Drăgulescu și blondina cu care se iubește par să fie nedespărțiți, iar fiecare eveniment al vieții lor, fie că e vorba de vacanțe sau de Sărbători, este imortalizat în câteva fotografii pe care ea le și postează, imediat pe conturile de socializare.

ADVERTISEMENT

Marian Drăgulescu ține legătura cu fostele sale soții, Larisa și Corina

a mai dezvăluit, pentru sursa citată, că încă ține legătura cu fostele sale soții, mai ales că are și doi copii în compania celei dintâi, Larisa.

”Larisa este mama copiilor noştri, aşa că bineînţeles că păstrez legătura cu ea şi discutăm despre ei. Şi cu Corina ţin legătura, dar îţi dai seama că foarte rar, pentru că fiecare are treaba lui acum, are altă familie”, a mai spus multiplul campion la gimnastică.

ADVERTISEMENT

Marian Drăgulescu a explicat, de altfel, că cei doi copii ai săi nu par să îi calce pe urme când vine vorba de sport, amândoi având o chemare spre zona artistică, spre zona desenului sau muzicii.

”Am doi copii, Richard şi Beatrice, au făcut amândoi sport, nu mai fac. Au încercat mai multe, au făcut şi gimnastică, şi fotbal, au mai cochetat şi cu alte sporturi. Acum fiica mea desenează, e mai artistică, iar fiul meu are 15 ani şi cântă. Are voce şi să vedem ce se va întâmpla, dacă se ţine de treabă şi îi place sper să facă ceva în lumea asta muzicală”, a spus Marian Drăgulescu pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Marian Drăgulescu nu mai participă la reality-show-uri

După ce a participat la Asia Express, iar apoi au fost discuții serioase despre o eventuală participare la Survivor România 2022, a decis ca, cel puțin o perioadă, să nu mai participe la asemenea reality-show-uri.

”A fost o perioadă în care mi-am putut permite să lipsesc din cantonamente de la pregătire, terminasem anul competiţional şi fusesem accidentat, trebuia să fac pauză medicală şi s-a nimierit fix cu acel proiect”, a spus Marian Drăgulescu despre show-ul Asia Express.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, Marian Drăgulescu este acum antrenor de gimnastică la Steaua și se ocupă de copiii care vor să facă performanță în această direcție, meserie care, recunoaște el, îi place foarte mult și care simte că i se potrivește.

Marian Drăgulescu a fost primul gimnast din lume care, la sărituri, a executat o săritură extrem de spectaculoasă și dificilă în același timp care acum îi poartă numele, are mai multe titluri europene și mondiale, și a participat la câteva Olimpiade.