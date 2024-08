Marian Enache şi Andrei Cornea, după ce au câştigat aurul olimpic la dublu vâsle: “A fost visul meu dintotdeauna” / “Voi ţine medalia la gât până plec acasă”

România a câştigat două medalii de aur până acum la Jocurile Olimpice. masculin, după o cursă fabuloasă.

Marian Enache şi Andrei Cornea, după ce au câştigat aurul olimpic la dublu vâsle

La final, canotorii olimpici au vorbit pentru FANATIK şi ceilalţi jurnalişti prezenţi despre parteneriatul lor şi despre munca din spatele aurului olimpic. Marian Enache a spus:

“Se simte puţin oboseala, a mai scăzut puţin adrenalina. Ne resimţim după această cursă intensă, am întins la maximum fiecare lovitură, am ajuns primii la linia de sosire, ceea ce ne bucură foarte mult.

Pentru asta am muncit atâţia ani. I-am spus şi lui Andrei (n.r. Cornea) dimineaţa că suntem pe culoarul 1, locul 1. Am mai avut curse câştigate de pe asemenea culoare.

“Eram cam mort în ultima sută de metri, dar nu atât de mort încât să nu terminăm primii”

Nu suntem o surpriză. Toţi cei care suntem la start, luptăm de la egal la egal. Am plecat tare, am mai avut rezerve spre final. Eram cam mort în ultima sută de metri, dar nu atât de mort încât să nu terminăm primii.

Nu mai contează cursa din semifinale. Aia ne-a adus astăzi aici. Antrenamentele din ultimii ani ne-au adus aici. În fiecare zi ne-am trezit la ora 06:00, situaţiile neplăcute pe care am ştiut să le gestionăm şi cum să muncim ne-au adus astăzi aici. Şi am luat această medalie.

E vorba despre mentalitate, experienţă, condiţie fizică şi încredere în partener. Dacă nu există încredere, nu poţi câştiga. Câştigăm împreună, pierdem împreună, mulţi refuză să creadă aşa. În momentul în care eşti cu cineva în barcă, nu poţi să arunci vorbe negative pentru el.

“Nu îmi place să judec oamenii, văd doar calităţile din ei”

Chiar dacă pare din prima că am câştigat nu e chiar aşa. Sunt mii de curse trase, mii de kilometri vâsliţi. Oamenii mereu văd succesul şi nu văd prin câte am trecut noi.

Andrei este mai tânăr decât mine. Nu îmi place să judec oamenii, văd doar calităţile din ei. Atâta timp cât urcă într-o barcă cu mine, dăm totul.

Nu ştiu ce au gândit olandezii, ştiam că sunt campioni mondiali şi europeni. Iar faptul că am putut să mă măsor cu sportivi de o asemenea anvergură, m-a motivat şi mi-a demonstrat că pot.

“Nu ştiu unde vor sta medaliile, dar până diseară vor sta la gâtul meu”

I-am zis felicitări, l-am pupat pe cap. Sunt mândru şi bucuros de el. Împreună am făcut asta. A fost visul meu dintotdeauna.

Faptul că am ajuns pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Jocurile Olimpice a fost extraordinar. M-am descărcat. Totul a dispărut. Am devenit mai uşor, m-am relaxat. Tot ce am acumulat la antrenamente, a zburat.

Nu ştiu unde vor sta medaliile, dar până diseară vor sta la gâtul meu. A durat până când antrenorul nostru ne-a schimbat mentalitatea. M-am schimbat şi eu odată cu el. N-am putut să accept ca un antrenor să creadă mai mult într-un sportiv decât sportivul însuşi”, a spus Enache la finalul cursei.

Andrei Cornea: “Nu am venit cu gândul că vom câştiga oricum”

Andrei Cornea a spus la final că sfaturile antrenorului , iar cursa pe care a făcut-o este una perfectă:

“Au fost semne care ne dădeau încredere. Culoarul 1, am fost acolo şi când am câştigat la europene. Nu am venit cu gândul că vom câştiga oricum. Am făcut o cursă greşită în semifinale, aşteptam ca rezultatul să fie cel mai bun şi munca noastră să nu fie în zadar.

Ne dorim să mergem şi la Campionatul Mondial, să luăm şi aurul mondial, dar cum am mai spus-o, până acolo, ne vom bucura ca nişte copii. După Europene vom avea o pauză bine meritată.

“Mi-a spus Antonio: «Eu ştiu că voi veţi câştiga, dar voi mergeţi acolo şi faceţi-vă cursa»”

Au fost lacrimi. Transpiraţia de la căldură mi-a acoperit lacrimile. Nu vă pot descrie ce sentiment este acolo. Dau un sfat tuturor tinerilor care fac sport. Să trăiască acest sentiment, nu poţi să îl explici.

O să stea medalia la gâtul meu până când voi pleca acasă. Să mă cocoşeze cu 20 de ani mai devreme. Un lucru care mi-a dat o încredere foarte mare, mult mai mare decât mă aşteptam eu…

Mi-a spus Antonio (Colamonici, antrenorul coordonator): «Eu ştiu că voi veţi câştiga, dar voi mergeţi acolo şi faceţi-vă cursa». Încrederea asta a fost o fărâmă de siguranţă că noi vom reuşi, nu să câştigăm, să facem cea mai tare cursă a noastră ever.

Am mai avut noi curse bune, dar ca asta… Probabil datorită finalului…”, a spus Andrei Cornea după cursa de aur.