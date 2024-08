Marian Enache și Andrei Cornea, medaliați cu aur la JO Paris 2024, dezvăluiri din spatele performanței: „Trebuie să fim frați cu durerea” / „Acasă mergem doar în vizită”. Cum arată palmele celor doi canotori. Foto

Marian Enache și Andrei Cornea au obținut a doua medalie de aur a României la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, după ce David Popovici a câștigat finala probei de 200 metri liber la natație. Deși a prins dramatic biletele către finală, , după o cursă fantastică.

Marian Enache, în extaz după ce a cucerit aurul olimpic la JO Paris 2024: „Încă nu realizez”

Marian Enache încă nu s-a obișnuit cu ideea că . Sportivul român care va împlini vârsta de 29 ani pe 5 august a vorbit despre munca din spatele unei astfel de reușite.

ADVERTISEMENT

“Mă simt foarte bine. Adrenalina mi-a scăzut. Acum se simte oboseala. Încă nu îmi vine să realizez, dar după o zi pe alta voi realiza ce s-a întâmplat. Sunt foarte fericit pentru asta. Am venit aici pentru a obține medalie.

Am știut că este posibil. Am muncit foarte mulți ani pentru această medalie, încă nu îmi vine să cred că suntem campioni olimpici, dar merităm. Trebuie să fim frați cu durerea. Sportul nu e ușor.

ADVERTISEMENT

„Am fost într-o continuă durere. Și în timpul curselor, la fel, o durere continuă”

Vâslim în condiții de nedescris. Vânt, ploaie, valuri de șalupe, valuri de la condiții meteo nefavorabile, antrenamente duse la o intensitate de nedescris și multe altele. Am fost într-o continuă durere. Și în timpul curselor, la fel, o durere continuă.

Visul nostru s-a împlinit. Am simțit multă emoție din partea tuturor. Am simțit empatie, bucurie, bucuria visului olimpic. E de nedescris! Am plâns, bineînțeles. Nu mi-au tremurat picioarele pe podium, ci inima, sufletul.

ADVERTISEMENT

Copilul din mine a ieșit la suprafață. Am lăcrimat, m-am simțit bine. Cine nu s-ar fi simțit bine în locul meu? Tot timpul e un copil în noi pe care trebuie să îl mulțumim cumva, prin orice mijloc”, a declarat Marian Enache.

Marian Enache, dezvăluiri despre relația cu David Popovici: „Am stat lângă el în avion”

David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. De asemenea, sportivul legitimat la CS Dinamo a obținut medalia de bronz la 100 metri liber.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să îi oferi ceva cu drag, să ne deschidem, să fim iubitori și să ne bucurăm de oamenii care au succes. Sunt foarte fericit pentru David și toți românii care au luat o medalie la această competiție.

Am stat lângă David Popovici în avion, chiar ne-am uitat la un film împreună. Chiar mă gândeam că vom fi amândoi medaliați la Jocurile Olimpice. Ce frumusețe, ce fericire!

Mulțumim familiei, românilor care ne-au susținut. Sunt convins că o întreagă planetă s-a uitat la noi și toată România ne-a susținut. Eu sunt din județul Gorj, am avut oltenii de partea mea și de partea lui Andrei”, a mai spus Marian Enache.

Cuvintele lui Andrei Cornea după ce a câștigat aurul la JO Paris 2024: „Acasă mergem doar în vizită. Am scris istorie!”

Andrei Cornea a explicat că sacrificiile nu sunt deloc puține pentru a atinge un astfel de rezultat. Totuși, canotorul în vârstă de 25 de ani susține că toată munca din spate a meritat. „Ai șansa o dată la patru ani să faci acest lucru și e cel mai mare lucru pe care îl poți face în sport.

11 luni pe an în cantonament? După cum se vede, merită orice efort! Anul ăsta am stat mai puțin în cantonament, e o excepție. Cantonamentul de la Snagov este a doua noastră casă. Acolo trăim. Acasă mergem doar în vizită.

Este cel mai frumos an din orice punct de vedere. Am încheiat un ciclu competițional cum poate multă lume își dorește. De acum, ne bucurăm de această medalie, de această victorie, de această istorie. Am scris o istorie! Mergem într-o meritată pauză și vedem ce va urma”, a mărturisit și Andrei Cornea. La finalul interviului, cei doi campioni olimpici și-au arătat palmele pline de bătături.

Marian Enache și Andrei Cornea au concurat împreună la Campionatul Mondial din 2023, unde au obținut locul 7 și s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. În acest an, Enache și Cornea au câștigat și finala Campionatului European de la Szeged.

Declarații despre sacrificii ale lui Marian Enache și Andrei Cornea după ce au cucerit aurul olimpic la Paris